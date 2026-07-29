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    Pokrajine, kjer je Nolan oživil Homerjev ep

    Režiser je pri prenosu Homerjeve zgodbe na filmsko platno iskal predvsem pristne lokacije, ki bi lahko ustvarile občutek sveta pred tisočletji.
    Favignana je danes znana predvsem po turkiznem morju, plažah in dramatični skalnati obali. FOTO: Shutterstock
    Galerija
    Favignana je danes znana predvsem po turkiznem morju, plažah in dramatični skalnati obali. FOTO: Shutterstock
    Be. B.
    29. 7. 2026 | 07:00
    9:19
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    Podobno kot je Dubrovnik postal še bolj vroča destinacija, odkar so tam snemali televizijsko serijo Igra prestolov, so po snemanju Nolanove filmske priredbe Homerjeve Odiseje, ki je trajalo 91 dni in je potekalo v šestih državah, tudi te lokacije deležne velike medijske in turistične pozornosti. Izbrali smo pet držav z izbranimi lokacijami, ki jih različni portali in spletni vodniki vse bolj promovirajo kot kraje, vredne obiska. Antični ep spremlja junaka Odiseja na njegovem dolgem in nevarnem potovanju iz Troje domov na Itako po koncu trojanske vojne. Režiser Christopher Nolan je pri prenosu Homerjeve zgodbe na filmsko platno iskal predvsem pristne lokacije, ki bi lahko ustvarile občutek sveta pred tisočletji: divje obale, razburkano morje, starodavne trdnjave in pokrajine, v katerih se ...

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