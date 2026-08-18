Evropske počitnice v plamenih: bodo požari povzročili premike v turizmu?

Ogenj je to poletje pognal v beg številne turiste. V Franciji sprejeli davčne olajšave za podjetja.
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Po požaru v Omišu se je znova pokazalo, da so turisti zelo prilagodljivi. FOTO: Leon Vidic
Francoski premier Sébastien Lecornu je na začetku tedna napovedal davčne olajšave za podjetja, zlasti v turističnem sektorju, ki so jih prizadeli požari na jugozahodu Francije, najbolj obiskane države na svetu. Med departmaji, v katerih je bilo največ škode, sta Gironde in Landes. Čeprav glavne turistične zmogljivosti niso bile neposredno prizadete, so doživele številne odpovedi. Škodo so ocenili na okoli 60 milijonov evrov. Požari so to poletje prizadeli številne kraje v Evropi, ki jih povezujemo predvsem s počitnicami.
Požari so velika težava za turizem, je poudarila dr. Ksenija Vodeb, profesorica na katedri za trajnostni razvoj destinacij portoroške Turistice. »Vedno, ko je ogrožena varnost, je ogrožen tudi turizem. A kot pri vseh drugih katastrofah vidimo, da se turizem hitro ...
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