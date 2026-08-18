Evropske počitnice v plamenih: bodo požari povzročili premike v turizmu?

Francoski premier Sébastien ­Lecornu je na začetku tedna napovedal davčne olajšave za podjetja, zlasti v turističnem sektorju, ki so jih prizadeli požari na jugozahodu Francije, najbolj obiskane države na svetu. Med departmaji, v katerih je bilo največ škode, sta Gironde in Landes. ​Čeprav glavne turistične zmogljivosti niso bile neposredno prizadete, so doživele številne odpovedi. Škodo so ocenili na okoli 60 milijonov evrov. Požari so to polet­je prizadeli številne kraje v Evropi, ki jih povezujemo predvsem s ­počitnicami. Požari so velika težava za turizem, je poudarila dr. Ksenija Vodeb, profesorica na katedri za trajnostni razvoj destinacij portoroške Turistice. »Vedno, ko je ogrožena varnost, je ogrožen tudi turizem. A kot pri vseh drugih katastrofah vidimo, da se turizem hitro ...