Pozno na avtobus, pozneje v gore: kako polni prevozi povečajo tveganje

Na vrhuncu turistične sezone o (pre)polnih avtobusih ne poročajo le z najbolj priljubljenih relacij, kot sta Ljubljana in Bohinj ali Ljubljana in Piran, ampak tudi s točk, ki so pomembna izhodišča za obiske gora. Turisti iz Avstrije, ki so želeli vstopiti na avtobus iz Mojstrane za Dolino Vrata, so, denimo, povedali, da je bil ta že poln, zato so morali čakati novega. To pa pomeni poznejši odhod v gore, zaradi česar so lahko izpostavljeni dodatnim tveganjem zaradi vročine in neviht. Kaj pravijo na občini Kranjska Gora in v Planinski zvezi Slovenije? Županja občine Kranjska Gora Henrika Zupan je poudarila, da letos v nasprotju z lanskim letom niso dobili niti ene pritožbe v zvezi z brezplačnimi prevozi v Dolino Vrat. »Sistem smo tudi nadgradili tako, da je mogoče rezervirati sedeže. Za ...