Kakšne fotografije pravljičnega Celja bi naredil Josip Pelikan?

December v knežjem mestu Celju, ki s Pravljično deželo nosi naziv evropsko božično mesto 2025, prinaša bogato ponudbo, ki presega praznično okrasitev z lučkami, smrečicami in stojnicami ter pestrim programom. Že 11. leto zapored ima tudi dobrodelno vlogo z Božičkovo tovarno daril, projektom obdarovanja otrok. Decembrski obisk je tako lahko ne le darilo zase – ob sprehodu skozi mesto ali ob edinstvenem doživetju (SUE) v Fotohiši Pelikan, ki je prostor fotografske, tehniške in kulturne dediščine ter spomina –, ampak tudi priložnost za obdarovanje otrok iz socialno šibkejših družin v regiji.

Z velikim nasmeškom Milan Ninić pove, da so letos med okraševanjem tovarne ugotovili, da v prostoru sveti 9500 lučk: »Prav toliko otrok je v zadnjih desetih letih dobilo naše darilo. Letos je vključenih 1237.« FOTO: Beti Burger

»To je postal največji dobrodelni projekt tukaj na Celjskem , s katerim želimo tako otrokom kot staršem oziroma skrbnikom pomagati pri decembrskem obdarovanju. Na pobudo Mestne občine Celje smo že tretje leto v samem jedru mesta. Največji čar Božičkove tovarne daril je, da vsako leto obdarimo več kot tisoč otrok in da vsako darilo, ki se zavije tukaj, osebno dostavimo otroku oziroma družini na dom. Vsako družino spoznamo, se z njo pogovarjamo, vidimo, v kakšnih razmerah živi, in jo nato lahko vključimo še v naše druge dobrodelne programe. Letos je vključenih 577 družin iz regije. V nedeljo bo prvi dan, ko se bomo odpravili na teren, kjer preživimo tri ali štiri dni. Pomagajo nam tudi gasilci, dostavo do tistih otrok, ki bivajo na 'skritih' naslovih, pa opravi PU Celje,« je povedal, predsednik društva Enostavno pomagam in idejni vodja projekta.

Do jutri je čas, da si ljudje izberejo otroka in sami sestavijo darilo (ki mora vsebovati najmanj pet stvari: igračo, knjigo, šolske potrebščine, material za ustvarjanje, izdelek za osebno higieno, sladkarijo), ena od možnosti (to lahko tudi po 20. decembru) pa so tudi denarne donacije. V času covida so namreč vzpostavili informacijski sistem in spletno stran, ki omogoča spletno zbiranje otrok in denarna nakazila.

»Opažamo, da se več kot polovica Božičkovih pomočnikov odloči za osebno obdaritev. Pridejo k nam, si izberejo otroka, kupijo darilo in ga zavijejo. Ne sprejemamo že zavitih daril, saj želimo vsebino pregledati, imamo škatle in zavijalni papir, tako da vsakega Božičkovega pomočnika spodbudimo, da si vzame čas, zavije darilo in s tem izkaže spoštovanje do prejemnika,« je povedal Ninić in dodal, da noben otrok ne ostane brez darila.

Največji čar Božičkove tovarne daril je, da vsako leto obdarijo več kot tisoč otrok in da vsako darilo osebno dostavijo otroku oziroma družini na dom. FOTO: Peter Irman

9500 lučk, 9500 obdarjenih otrok

Z velikim nasmeškom pove, da so letos med okraševanjem tovarne ugotovili, da v prostoru sveti 9500 lučk: »Prav toliko otrok je v zadnjih desetih letih dobilo naše darilo. Letos je vključenih 1237.« In kako se otroci odzovejo zjutraj, ko odprejo darilo?

»Božično jutro je zame vedno čarobno, saj vem, da tisoči otrok odpirajo darila. Ne bom pozabil deklice s Kozjanskega, kjer so z družino živeli v preprostem gospodarskem objektu. Pred mano je odprla darilo, dobila je skodelico, brat pa ji je rekel, da zdaj ne bosta več pila iz iste skodelice. Tega ne pozabiš. Darila niso označena kot del dobrodelnega projekta, saj želimo, da otroci še verjamejo v Božička. Prostovoljci kljub težavam, vprašanjem, kje je država, vztrajamo, saj gre za poseben projekt.«

Tone Kregar je pojasnil, da je namen doseči, da se lahko obiskovalec sprehodi skozi zgodovino fotografije v dvajsetem stoletju. FOTO: Beti Burger

Obisk Fotohiše Pelikan je edinstvena potopitev v preteklost skozi objektiv(1885–1977), ko se obiskovalci skoraj dobesedno znajdejo v prejšnjem stoletju. Doživetje V gosteh pri fotografu Pelikanu, ki je prejelo priznanje sejalec 2025, je projekt Zavoda Celeia Celje in Muzeja novejše zgodovine Celje in je postalo del zbirke edinstvenih doživetij Slovenije.

»Fotohiša Pelikan, odprta aprila lani, je rezultat večletnega projekta in ponosni smo, da je postala prepoznana,« je povedal Tone Kregar, direktor Muzeja novejše zgodovine Celje, letošnjega prejemnika Valvasorjevega priznanja za slovenski muzej leta. Egon Horvat, ki je ob našem obisku prevzel vlogo Pelikana, je dodal, da je veliko slovenskih in tujih obiskovalcev, med njimi iz sosednjih Avstrije in Italije, pa tudi iz Nemčije in Francije.

Egon Horvat v vlogi Josipa Pelikana. FOTO: Beti Burger

Priljubljeno fotografiranje

Še posebej zanimiva je možnost fotografiranja v oblekah in s pripomočki iz 20. stoletja. Kot je dodal Kregar, je ena največjih dragocenosti in rariteta stekleni atelje. To, da sta pod eno streho ohranjena dva originalna ateljeja, pa je po njihovem vedenju unikum.

Doživetje V gosteh pri fotografu Pelikanu vključuje sprehod skozi 20. stoletje, lahko tudi s kostumi. FOTO: arhiv

Fotohiša ni zgolj muzej, temveč tudi kulturno-umetniško in izobraževalno središče, kjer se obiskovalci sprehodijo skozi zgodovino fotografije, vse od začetkov prejšnjega stoletja do sodobnih fotografskih produkcij.

Vstop v Pelikanov atelje je kot potovanje skozi čas, obiskovalec občuti, da se je vrnil v čas fotografa, ki je celotno Celje dokumentiral tudi med drugo svetovno vojno. Pelikanova zapuščina je pomemben zgodovinski vir za razumevanje tega mesta v takratnem obdobju. Hiša je bila skoraj stoletje prostor fotografske dejavnosti (to je po njegovi smrti prevzela hči Božena), kar je za ohranjevalce dediščine pravi dragulj. In tako kot so morale nekatere podeželske družine varčevati, da so si lahko privoščile fotografiranje pri Pelikanu, si je tudi danes mogoče podariti fotografiranje, ki je drugačno od instant selfijev. V času, ko se zdi, da smo že vsi po malem fotografi, ko mnogi niti ne cenijo več dobre fotografije, se mi ob sprehodu skozi okrašeno knežje mesto postavlja vprašanje: kako pa bi v svoj objektiv Pravljično Celje ujel Josip Pelikan?