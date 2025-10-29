Prepoved plezanja v knjižnici v petah in božične zvezde sredi septembra

»Ste že kdaj slišali igrati simfonični orkester?« me je v Tianjinu vprašala lokalna novinarka in mi pod nos pomolila mikrofon. V treh tujcih, ki so za ograjo navdušeno spremljali vajo glasbenikov, je očitno zaslutila popestritev televizijskega prispevka. Zasmejalo se mi je. Me vsaj ni – kot mojega kolega – vprašala, ali sem že kdaj v živo videla paradižnik.

Prigoda je prisrčna in nas je kvečjemu zabavala; nikakor nismo novinarki zaradi vprašanja pripisovali zlih namenov. Kitajska je res ogromna država. Njene prebivalce še zmeraj presenečajo tujci, ki zaradi tega ali onega razloga zaidejo k njim. Otrokom belci narišejo nasmeh na obraz in prizori, ko so se najbolj pogumni želeli slikati z nami, niso bili nič posebnega.

Omenjeni simfonični orkester je igral na krasni promenadi ob reki Haj, ki teče skozi Tianjin. Velemesto je po številu prebivalcev četrto največje na Kitajskem – po popisu iz leta 2020 jih ima slabih 14 milijonov – in od sredine 19. stoletja pomembno pristanišče. Še pred izletom tja nam je bilo kristalno jasno, da v enem samem dnevu ne bomo mogli videti vsega, kar ponuja. Morda pa bo nekaj ur dovolj, da vsaj začutimo utrip kraja, smo si govorili.

V Tianjin, ki je od Pekinga oddaljen dobri dve uri vožnje z avtobusom oziroma dobre pol ure z vlakom, smo se odpravili med zlatim počitniškim tednom, ko je na milijone Kitajcev uživalo v zasluženih dela in pouka prostih dneh. To se je poznalo tudi na ulicah Tianjina. Gneča je bila še hujša, kot je (najbrž) že sicer.

Med tako imenovanim zlatim tednom je bila gneča na ulicah še hujša kot sicer. FOTO: Anja Intihar

V tako imenovani porcelanasti hiši smo v gosjem redu hodili po ozkih stopnicah, da bi na vrhu stavbe vsaj za hip morda našli prazen kotiček in nekoliko zadihali proč od množice. Izkazalo se je, da je bila to samo pobožna želja – v gneči nas je minila želja po raziskovanju zanimive, čeprav za marsikoga verjetno kičaste stavbe. Zgradili so jo leta 1920 v francoskem slogu iz različnih vrst porcelana.

Nekoč je bila diplomatska rezidenca, nato pa so jo spremenili v muzej in danes velja za eno od glavnih atrakcij Tianjina. Menda je okrašena s kar 400 milijoni starodavnih porcelanastih fragmentov, 16 tisoč drobci keramike in 290 tonami naravnega kristala. Notranjost je napolnjena s prašnim pohištvom, ki ga ne uporabljajo več in niti ni v dobrem stanju. Očitno je lastnikom dovolj, da se po stopnicah drenjajo obiskovalci, ki plačajo vstopnino, da bi dobili lepo fotografijo za instagram, o pomenu in namenu zgradbe pa ne razmišljajo.

Osupljiva »knjižnica«, zgrajena v treh letih

Knjižnica v Tianjinu ni tipična knjižnica. FOTO: Anja Intihar

Hoja po Tianjinu me je spomnila na Benetke med pustnim karnevalom, ko človek po ulicah ne more vandrati z lastnim tempom, ampak se mora hočeš nočeš prepustiti valovanju množice. Sprehod po promenadi ob reki je bil pravi balzam, ker (vsaj tedaj) pretirane gneče tam ni bilo.

Na Kitajskem sem večkrat razmišljala, da so zapolnjeni »le« tisti kotički, ki ponujajo ozadje za krasne selfije. Kitajski zid, izstopajoči muzeji, bohotni cvetlični aranžmaji na ulicah … V enem od templjev sem si želela vsaj kakšno minuto opazovati njegovo notranjost, sicer zaprto za javnost, pa me je nemudoma stran izrinila starejša gospa, ker sem ji kvarila fotografijo.

Nadvse slikovita je za tovrstno početje knjižnica oziroma bolje rečeno čitalnica v Tianjinu, eden najlepših krajev, kar sem jih videla v zadnjem času. Petnadstropna knjižnica s skupno površino 33.700 kvadratnih metrov ima od tal do stropa terasaste knjižne police za 1,2 milijona knjig. Na stopnicah ležijo ali sedijo otroci in odrasli, mnogi s knjigo v rokah. Presenetilo me je sicer majhno število knjig na policah – pod stropom sploh ne stojijo prave knjige, pač pa zgolj aluminijaste plošče s podobami platnic.

Hitro sem dojela, da prostor ni klasična knjižnica, kjer bi si človek lahko izposodil knjige in jih vzel domov, pač pa je namenjena druženju, vzdihom nad arhitekturno krasoto in, upam si verjeti, širjenju ljubezni do branja. V prvem tednu po odprtju je knjižnico vsak dan obiskalo 10.000 ljudi, ob koncih tedna celo 18.000. Na tablah so opozorila, da naj mlajši od 14 let in obiskovalke v visokih petah ne »plezajo« proti vrhu – precej nenavaden napis za tovrsten prostor, ampak Kitajska obiskovalca vsak dan s čim preseneti.

Presenetljiv je tudi podatek, da so knjižnico zgradili v vsega treh letih, od prvega osnutka do odprtja – za slovenske razmere nekaj, kar sodi v znanstvenofantastične romane Stephena Kinga.

Porcelanasta hiša je zanimiva le od zunaj. FOTO: Anja Intihar

Z varnostjo ni šale

Če za podrobno raziskovanje velemesta zmanjka časa, človeku ne preostane drugega, kot da se potrudi zajeti (vsaj) njegov utrip. Tianjin je imel sredi vročega septembra kaj ponuditi: ulične glasbenike in množico, ki jih je obdajala, pa ogromno kulinarične ponudbe ter priložnosti za drobne nakupe.

Zgolj sprehod do 120-metrskega kolesa, ki se kot turistična zanimivost bohoti nad reko Haj, obiskovalcu da zadoščenje. Graditi so ga začeli leta 2007, za javnost pa odprli aprila 2008. Tedaj je bilo to četrto največje kolo na svetu – za londonskim, nanchanškim in singapurskim. Skrito za neverjetno veliko (naravnimi) božičnimi zvezdami, ki so sredi vročega septembra delovale prav nadrealistično, je ponujalo lepo kuliso mnogim s telefonom v rokah.

Pravzaprav je bilo v dnevu, preživetem stran od Pekinga, še najbolj nadležno vračanje v prestolnico. Kitajske oblasti jemljejo varnostne kontrole (preveč) resno. Če so na avtobusu tuji potniki, z imeni, ki so Kitajcem popolnoma tuji, človek v roke nemudoma dobi recept za dolgo čakanje.

Sprehod po promenadi ob reki je bil krasen. FOTO: Anja Intihar

V našem primeru se je pot iz Tianjina v Peking podaljšala za slabo uro in pol, saj so avtobus ustavili, nam pobrali potne liste, dve potnici pa nato prosili še za »dodatna pojasnila« glede njunega začasnega bivališča in telefonskih številk ter nam šele po teh – dokaj nepotrebnih – kolobocijah dovolili nadaljevati pot.

Dogodek sicer ni skalil našega navdušenja nad Tianjinom; vzeli smo ga kot zanimivo prigodo oziroma nov vpogled v kitajskega duha.