Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je že desetletja ena najbolj priljubljenih turističnih destinacij na svetu. Slovi po izjemnih plažah, čudovitem, kristalno čistem morju, prijaznih domačinih, bogati zgodovini in izjemni kulinariki, ki prepriča še tako zahtevne sladokusce. Pohvali se lahko z najdaljšo obalo v Sredozemlju in več kot 2.000 otoki, od katerih jih je naseljenih nekaj več kot 200 – večina se jih

Različne grške destinacije že desetletja množično privlačijo tudi slovenske goste.

To pomeni, da lahko do 31. 1. 2026 prvomajske in poletne počitnice v Grčiji rezervirate tudi do 30 % ceneje ! Ob tem vam na Počitnice.si omogočajo še plačilo na obroke, kar pomeni, da ob rezervaciji počitnic plačate le 40 % kupnine, preostanek pa razdelite na 2 do 24 obrokov . Višino mesečnega obroka lahko določite sami, pomembno je le, da celotno kupnino poravnate do 21 dni pred odhodom na dopust.

Za dodatne informacije so vam izkušeni svetovalci pri Počitnice.si na voljo na telefonski številki 01/280 30 00, od ponedeljka do sobote pa jih lahko obiščete tudi v njihovih fizičnih poslovalnicah v nakupovalnih središčih Supernova Ljubljana Rudnik in Šiška ter Supernova Kranj Primskovo.

Prvomajske in poletne počitnice 2026: kateri del Grčije izbrati

Grčija ni le zibelka zahodne civilizacije, pohvali se lahko tudi z najdaljšo tradicijo turizma na evropskih tleh. Že pred več stoletji so ljudje z vseh vetrov z navdušenjem zahajali na njeno celinsko obalo in otoke, raziskovali ostanke zgodovine ter uživali na prekrasnih plažah in v kristalno čistem morju.

Gostoljubni, a premišljeni Grki so to spretno izkoristili in začeli svoje domove preurejati v turistične namestitve. Z vse bolj razvejeno mrežo ladijskih in letalskih povezav so čez čas začeli rasti še hoteli, sredi 60. let prejšnjega stoletja pa se je razmahnil množični turizem, ki je Grčijo postavil med najbolj zaželene evropske destinacije.

To je ostala vse do danes. A če so lahko pred 70 leti gostje, ki so si zaželeli počitnic v Grčiji, izbirali med peščico celinskih destinacij in nekaj otoki, je danes ponudba počitniških paketov za Grčijo tako široka, da je dobro poznati karakteristike krajev in otokov, preden se odločite, kje bi radi preživeli zaslužen dopust.

Prav zato vam v nadaljevanju podrobneje predstavljamo 7 grških destinacij, ki bodo hit leta 2026!

Krf – popolna izbira za družinske vragolije in umirjen dopust

Otok Krf, ki leži med Jadranskim in Jonskim morjem, je eden izmed bolj zelenih grških otokov. Zaradi čudovite pokrajine ga mnogi imenujejo kar smaragdni otok. Severni del je pretežno hribovit, plaže z znamenitim ljubezenskim tunelom na čelu pa idealno izhodišče za umirjen dopust. Zahodna stran Krfa je bolj raznolika in se lahko pohvali z najlepšimi plažami otoka, ki so kot nalašč za družinske vragolije, jug pa je popolno izhodišče za vse, ki obožujete pestro nočno življenje.

Halkidiki – romantične počitnice v dvoje

Če želite očarati svojo boljšo polovico, se to poletje odpravita na romantične počitnice na grški polotok Halkidiki, kjer vaju bodo prevzele romantične plaže, zgodovinske vasice in izjemna hrana. Poiščita kulski klub na plaži ali uživajta v barskih koktajlih in se predajta zasanjani grški ležernosti.

Od vijuganja po kulturnih središčih, kakršen je starodavni Olint, do uživanja v sproščenem vzdušju barov, restavracij in tavern – Halkidiki je popoln kraj za sproščanje v družbi ljubljene osebe. Na več kot 100 plažah, med katerimi lahko izbirate, boste zagotovo našli osamljeno mesto, ki bo popoln kraj za romantične trenutke v dvoje. Če boste imeli srečo, boste morda celo opazili delfine, ki se zabavajo v morju.

Kos – grška avantura za aktivno družbo

Otok Kos je obdan s toplimi vodami Egejskega morja in se kljub svoji majhnosti lahko pohvali s kar 112 kilometri obale in več kot 300 sončnimi dnevi na leto. Privrženci vodnih športov in pestrega dogajanja boste na svoj račun prišli v letoviščih na severu otoka, ljubitelji zelenja na zahodu, popoln mir pa najdete na manj obljudenem jugu, ki skriva veliko čudovitih peščenih plaž. Uživali boste tudi raziskovalci, saj so po otoku posejane starogrške in rimske ruševine, tu pa najdete tudi dva srednjeveška gradova vitezov templjarjev in številne druge zgodovinske znamenitosti.

V letovišča celinske Grčije in na grške otoke lahko s Počitnice.si poletite iz Ljubljane, Zagreba, Gradca ali Benetk. Izkoristite izjemno ugodno ponudbo počitnic v Grčiji pri Počitnice.si in številne ugodnosti za sanjski oddih na Mediteranu.

Rodos – pristna Grčija na enem otoku

Rodos se lahko pohvali z najlepšimi plažami v državi in na svetu, ob tem pa se ponaša tudi z najrazličnejšimi znamenitostmi iz obdobja antične Grčije in Bizantinskega cesarstva, ki so pomembne za zgodovino tega območja. Vsekakor se velja sprehoditi po srednjeveškem mestu Rodos, si ogledati slavno akropolo v Lindosu ter različne utrdbe in čudovite zgradbe. Otok je priljubljen tudi zaradi bogate zgodovine, tradicionalne grške kulinarike in številnih možnosti za športne dejavnosti in sprostitev, zato je popolna destinacija za poletje 2025!

Kreta – kulturni most treh celin, ki se odraža skozi kulinariko

Večina grških otokov je splošni javnosti znana po razmeroma specifičnih ciljnih skupinah, Kreta pa je s svojo raznolikostjo popolna destinacija tako za zabave željno mladino kot tudi bolj umirjenih počitnic željne družine in seniorje ter raziskovalno naravnane popotnike. Bolj živahno je na severu otoka, kjer se je najbolj optimalno zasidrati v letoviščih vzhodno od glavnega mesta, saj se lahko pohvalijo z izjemno počitniško ponudbo, obenem pa so tudi popolno izhodišče za raziskovanje otoka.

Vedno sončna Kreta velja za rojstni kraj boga Zevsa in je najjužnejši del Evrope, ki se je razvijal kot kulturni most treh celin, kar je v stoletjih oblikovalo identiteto otoka – ne zgolj skozi kulturne znamenitosti, temveč tudi številne kulinarične presežke. Zasidrajte se v kateri od čudovitih tavern na plaži in se prepustite uživanju v okusih ulova dneva ali pokusite druge tipične grške specialitete. Ne bo vam žal!

Santorini – edinstvena kombinacija naravnih lepot in bogate zgodovine

Santorini, eden najbolj ikoničnih grških otokov v Egejskem morju, slovi po belih hiškah z modrimi kupolami, ki se dvigajo nad vulkansko kaldero, in osupljivih sončnih zahodih, zlasti v mestecu Oia. Otok ponuja edinstveno kombinacijo naravne lepote in bogate zgodovine, vključno z arheološkim najdiščem Akrotiri, znanim kot 'Egejski Pompeji'. Santorini navdušuje z edinstvenimi plažami ter izjemno kulinariko in je destinacija, ki združuje romantiko, luksuz in čarobnost grške kulture.

Južni Ciper – popolna destinacija za ljubitelje kulturne raznolikosti

So destinacije, namenjene pretežno morskim užitkom. Poznamo tudi take, ki ponujajo nepozabno raziskovalno izkušnjo. No, nekatere destinacije pa ponujajo kar oboje v enem. Ena takih je prav gotovo južni Ciper, ki sicer uradno ni grški, a ker južni dve tretjini, ki sodita pod Republiko Ciper, naseljuje pretežno grško prebivalstvo, boste tu vsekakor imeli občutek, da počitnikujete v Grčiji.

Grški vpliv je na južnem Cipru mogoče čutiti na vsakem koraku: zlate peščene plaže, ki slovijo po svoji urejenosti in čistoči, boža čarobno Sredozemsko morje, lokalne restavracije močno spominjajo na grške taverne, južna obala pa je prava zakladnica naravnih biserov in arheoloških najdišč, ki razkrivajo bogato zapuščino starih Grkov, Feničanov, Egipčanov in Perzijcev. Počitnice na južnem Cipru so zato kot nalašč za ljubitelje kulture in raziskovanja.

Možnosti za počitnice v Grčiji je torej ogromno, zato nikar ne odlašajte: uporabite praktičen iskalnik ali pošljite povpraševanje na info@pocitnice.si, rezervirajte svoj prvomajski in poletni oddih v Grčiji pred 31. 1. 2026 in si zagotovite odlične 'first minute' popuste, tudi do –30 %!

