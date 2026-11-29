Vremenske razmere v visokogorju so v teh dneh lahko zelo spremenljive, so opozorili s Policijske uprave Kranj. Zaradi zapadlega snega in ponekod poledenele podlage, megle in vetra pohodnikom svetujejo, da se v gore odpravijo preudarno, premišljeno in z veliko stopnjo odgovornosti.

»S seboj imejte ustrezno zimsko gorniško opremo. Pred odhodom v visokogorje spremljajte vremensko napoved in obvestila pohodnikom. Vnaprej si načrtujte turo, ki bo primerna vašemu znanju, času, vremenu in vašim psihofizičnim sposobnostim. Bodite primerno opremljeni in obuti. S seboj imejte zadostno količino tekočine. Predlagamo vam, da si za ture v visokogorje pomagate z licenciranimi planinskimi in gorskimi vodniki, ki vam bodo znali pravilno svetovati,« so še zapisali.

Pred odhodom v gore svetujejo pohodnikom, da pozorno spremljajo razmere na spletni strani agencije za okolje, zlasti obvestila o morebitni nevarnosti snežnih plazov, prav tako obvestila Gorske reševalne zveze Slovenije in Planinske zveze Slovenije. Za načrtovanje poti pa naj uporabljajo slovenske karte in podatke ter preverjene strani.

Zelo pomembno je tudi, da pred odhodom svojcem in prijateljem povedo, kam se odpravljajo in kako naj bi potekala tura.

Poziv so naslovili tudi na osebje v hotelih, apartmajih in drugih turističnih nastanitvah: »Informirajte vaše goste pred odhodom v hribe, gore. Svetujte jim obisk informacijsko-turističnih točk, kjer jim bodo znali ponuditi primerno turo v naravi.« Ugotavljajo namreč, da številni obiskovalci iz tujine nimajo prave predstave in informacij o težavnosti naših gora.