Previdno zlasti v turističnih krajih, kjer je veliko ljudi

Zaradi razmer na Bližnjem vzhodu in po zadnjih dogodkih v Franciji ter Belgiji slovensko zunanje ministrstvo državljanom, ki načrtujejo potovanje v tujino (ali so že tam), svetuje posebno previdnost, zlasti na območjih morebitnih protestov ter na turistično priljubljenih krajih, kjer se zbira večje število ljudi. To je še posebej pomembno pred bližajočimi se jesenskimi počitnicami, ko mnogi načrtujejo potovanja v tujino. Tudi varnostni strokovnjaki opozarjajo, da vsak konflikt na Bližnjem Vzhodu sproži domino efekt.

»Upoštevajte navodila lokalnih varnostnih organov in redno preverjajte stanje na območjih, kamor potujete,« so opozorili na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve (MZEZ) in pozvali potnike, da potovanje v tujino najavijo na obrazcu, dostopnem na njihovi spletni strani. Ta je pomemben primeru konzularnih kriznih razmer oziroma kakršnegakoli izrednega dogodka, zaradi katerega so slovenski državljani lahko ogroženi in potrebujejo pomoč. »S pomočjo podatkov iz obrazca lahko hitreje in učinkoviteje ponudimo konzularno zaščito. Podatki o državljanih se sicer po zaključenem potovanju avtomatsko izbrišejo.«

Splošno priporočilo velja za vse države

Kot so poudarili, je priporočilo splošne narave in velja na vseh potovanjih v tujini. »Je pa res, da so nekatere države dvignile stopnjo ogroženosti oziroma tveganja terorističnega napada, denimo Francija in Belgija,« kot so izpostavili. Za Francijo po terorističnem napadu 13. oktobra, ko je v mestu Arras 20-letnik do smrti zabodel učitelja in huje ranil dva človeka, priporočajo povišano stopnjo previdnosti in preverjanje informacij o razmerah. »Svetujemo izogibanje množicam, previdnost in spremljanje novic iz verodostojnih virov ter upoštevanje navodil varnostnih organov,« je prebrati na spletni strani. V minulih dneh so v Franciji prav zaradi groženj z bombo dvakrat evakuirali in zaprli Versajsko palačo, enkrat tudi znameniti pariški muzej Louvre.

Pri Belgiji, kjer je strelec, domnevni džihadist, v ponedeljek zvečer ubil švedska navijača in ranil taksista, povečano tveganje za zdaj ni označeno, priporočajo pa, da se obiskovalci izogibajo večjim množicam. Ko so včeraj ujeli storilca, so stopnjo ogroženosti znižali. Kot poroča naš dopisnik iz Bruslja Peter Žerjavič, je že od začetka vojne med Izraelom in Hamasom povečano varovanje v okolici judovskih lokacij, po zadnjem napadu tudi tistih, ki so povezane s Švedsko (denimo Ikea).

Pri Švedski posebno tveganje sicer ni označeno, je pa objavljeno obvestilo, da tamkajšnji varnostni organi opozarjajo na visoko verjetnost terorističnih napadov. Potnikom, ki potujejo tja, zato svetujejo, da so dodatno previdni na obljudenih krajih, namenjajo pozornost nevsakdanjim dogodkom ter sledijo navodilom lokalnih oblasti.

Med državami, ki so že pred dnevi stopnjo ogroženosti zaradi terorističnih napadov dvignile na zelo visoko, je tudi Nemčija, vendar predvsem v bližini judovskih ustanov. Na spletni strani našega ministrstva za zunanje zadeve za to državo posebno tveganje ni navedeno; svetujejo običajno previdnost.

Nasvete v zvezi s potovanji je mogoče dobiti tudi na spletnih strani MZEZ, kjer objavljajo potovalna priporočila.

Za Egipt velja povišana stopnja previdnosti

Zaradi razmer v Izraelu so seveda lahko varnostna tveganja za popotnike večja tudi v drugih državah Bližnjega vzhoda in Severne Afrike, zato tudi na teh območjih velja povečana previdnost. Na nekatere območja v regiji že odsvetujejo vsa nenujna potovanja (vključno s turističnimi), poleg Izraela denimo v Libanon. »Pozorno spremljamo tudi razvoj dogodkov v Jordaniji, kjer trenutno svetujemo povišano stopnjo previdnosti, še posebej na območjih, ki mejijo na Izrael oziroma na Zahodni breg,« so sporočili z ministrstva.

Povečano varovanje pri Versajski palači. FOTO: Clotaire Achi/Reuters

Še posebej priljubljena destinacija je, denimo, Egipt, za katerega velja povišana stopnja previdnosti: »Popotnikom svetujemo dodatno previdnost ter preverjanje in pridobitev informacij iz drugih virov. Obstajajo lahko določeni varnostni zadržki za potovanja v posamezne dele države, povišano je tudi tveganje za teroristične napade,« so odgovorili z MZEZ. Odsvetujejo potovanja na južni del Sinajskega polotoka, z izjemo obalnih mest Šarm el Šejk, Dahab in Nuweiba; v primeru izletov do samostana sv. Katarine na Sinaju in vzponov na Mojzesovo goro na Sinaju pa opozarjamo na previdnost in seznanitev s trenutnimi varnostnimi razmerami. Vsekakor pa odsvetujejo vse neorganizirane vzpone na gore (v okolici mesta sv. Katarine in drugod), prav tako obiske verskih svetišč ali obiske v času verskih praznikov (ramadan, božični prazniki, koptski božični prazniki) v mestih Minya (južno od Kaira) in Tanta (v Delti). »Ugrabitev, predvsem v obmejnem pasu z Libijo in delih Sahare, ni možno izključiti.«

Pred počitnicami

Pred načrtovanjem jesenskih počitnic je smiselno skleniti ustrezna potovalna zavarovanja, saj nekatera nudijo tudi kompenzacijo v primeru odpovedi potovanja. Pri izletih v zabavišče parke, ki so prav tako priljubljeni cilj počitnikarjev, svetujejo previdnost in upoštevanje varnostnih pravil, ki jih ob vstopu v parke navajajo upravitelji in lokalni varnostni organi.

V turistični agenciji Palma, kjer so pred temi počitnicami pripravili različne počitniške pakete, med drugimi v Jordanijo, Egipt, Turčijo, Maroko ..., za zdaj večjega odklona od potovanj niso zaznali. Se pa ravnajo, kot so dodali, po splošno uveljavljenih postopkih in sledijo priporočilom in opozorilom MZEZ. Takoj po dogodkih v Izraelu, so odpovedali potovanja v to državo, potniki pa so se preusmerili na druge destinacije. Ostalih odpovedi ne beležijo. pred načrtovanjem jesenskih počitnic sicer svetujejo »zdravo mero previdnosti, ki velja tako doma kot tudi v tujini«.