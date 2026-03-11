Pri Ponikvi vzcvetele prve velikonočnice, drugod travniki, polni žafrana

V Boletini pri Ponikvi na območju Šentjurja so v teh dneh zacvetele zaščitene velikonočnice. V prihodnjih treh tednih bo na tamkajšnjem rastišču v vijoličastih odtenkih razpiralo cvetove več sto primerkov te zelo redke in ogrožene rastline, so zapisali v Turistično-informativnem centru Šentjur.

Lani je v Boletini po podatkih turističnega centra cvetelo 974 velikonočnic. Za njihovo urejeno in zaščiteno rastišče tam skrbi Turistično-olepševalno društvo Ponikva; za ohranjanje rastline postavljajo ograde, označujejo poti za obiskovalce ter skrbijo za red na območju, kjer se bohotijo. Postavili so tudi informacijsko hišico, kjer ob koncu tedna obiskovalcem ponujajo vodene oglede ter informacije o rastišču in kraju.

Ob koncu tedna obiskovalcem ponujajo vodene oglede ter informacije o rastišču in kraju. FOTO: promocijsko gradivo

Do rastišča se je mogoče odpraviti peš. Priporočajo parkiranje na parkirišču pri Osnovni šoli Blaža Kocena Ponikva, od koder do rastišča vodi približno kilometer dolga označena pot, ki jo je mogoče prehoditi v približno 15 minutah. Ob tem obiskovalce pozivajo k odgovornemu in okolju prijaznemu obisku, predvsem naj ostajajo na označenih poteh in velikonočnice pustijo rasti v njihovem naravnem okolju.

Ponikvo je mogoče obiskati tudi z vlakom; od tam do rastišča vodi približno 2,5 kilometra dolga pot, za katero je potrebne nekaj več kot pol ure hoje.

Velikonočnica, ki pri nas raste tudi na območju Boča pri Rogaški Slatini, je v Sloveniji zavarovana in uvrščena na rdeči seznam ogroženih rastlinskih vrst, zato sta njeni trganje ali izkopavanje kaznivi. Rastišče v Boletini je občina Šentjur pred leti zaščitila z odlokom in ga uredila v okviru projekta Life. Gre za stepsko rastlino, ki uspeva na sončnih, kamnitih in suhih traviščih ter cveti zgodaj spomladi, navadno okoli velike noči, po kateri je dobila tudi ime. Cvet sestavlja šest vijoličastih listov, rastlino pa oprašujejo čebele in čmrlji.

Vijoličaste poljane brez selfijev

Na kvadratni meter je tam, kjer so res gosti, tudi do 360 žafranov. FOTO: Botanični vrt

Medtem ko ima velikonočnica le dve rastišči, pa tako rekoč po vsej državi izdatno cveti žafran, večinoma je to spomladanski žafran, nad Vipavsko tudi bele nunke. »Če naredimo samo hiter izračun, jih je tam, kjer so res gosti, tudi do 360 na kvadratni meter, kar pomeni, da je na hektar v povprečju lahko kar 3.600.000 rastlin,« jeiz Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani poskušala orisati njihovo razširjenost. Še posebej lepe so poljane po Cerkljanskem, Idrijskem, v okolici Škofje Loke in na hribih nad Vipavsko dolino. V toplih dneh pa se vsak dan razcveta še novo cvetje.

Še pred 25 leti jih ni bilo toliko, saj so bile, kot je pojasnila, mnoge površine zelo intenzivno gnojene. Z opuščanjem intenzivnega gnojenja in z začetkom paše ovac se je to v 20 letih povsem spremenilo. »Nastale so vijoličastomodre poljane nepreglednega števila cvetov,« je poudarila in dodala, da se to lahko zgodi samo v primeru, da imamo v bližini še nekaj ostankov pisanega travniškega cvetja, tudi spomladanskega. Žafrani imajo raje pašnike ovac, ker so ovce lažje in manj steptajo zemljo. Zvončki, ki so še vedno v cvetu, na nekoliko višjih legah, na okrog 700 do 800 metrov nadmorske višine, paše ne marajo, zato so bolj na obrobju, žafrani pa imajo radi malo težja in vlažna tla. Tam, kjer se po Cerkljansko-Idrijskem pase drobnica, je te dni podoba najlepša.

A čeprav jih je res mnogo, ni prav nobene potrebe, da stopimo med rastline in pustimo odtise, ki so nepopravljivi. »Kaj nam pripoveduje narava? Ni treba delati selfijev, treba je uživati v lepoti in množičnem cvetenju,« je dodal vodja botaničnega vrta dr. Jože Bavcon.