Prideš kot gost, odideš kot prijatelj

Urlaub am Bauernhof ali Počitnice na kmetiji je nekakšna blagovna znamka avstrijske Koroške, ki jo je bilo treba preveriti. Bil je to tradicionalen konec tedna, ki smo ga skupaj preživeli štirje očetje in šest otrok, izbrali pa smo si turistično kmetijo Borchardt v Reitschulwegu, kraju nedaleč od Beljaka. To smo sicer nameravali izpeljati že med poletnimi počitnicami, a sta, poleg tega da se je bilo težko uskladiti, cena in zasedenost v poletnih mesecih imeli odločilno vlogo, da smo obisk prestavili na zgodnjo jesen.

Max pripada že četrti generaciji, ki upravlja kmetijo. FOTO: Mitja Felc

Prvi vtis ob prihodu je bil, da gre za čisto pravo kmetijo, ne pa turistični objekt. Samo nekaj poganjalčkov, manjših koles in štirikolesnikov na pedala na dvorišču je dajalo vedeti, da kmetijstvo le ni edina panoga gospodarja Maxa. Prijeten in razgledan 33-letnik pripada že četrti generaciji, ki je prevzela kmetovanje. Manjše kmetije v Avstriji delijo usodo z našimi, saj zaradi nekonkurenčnosti težko preživijo na potrošniškem trgu. Tako je tudi Max sklenil, da bo kmetijsko dejavnost nadgradil s turizmom. Velik del stare domačije so preuredili v sodobne apartmaje, a ohranili pridih tradicionalnosti. Ti so prostorni in polno opremljeni, po dogovoru zjutraj v košari na mizo dostavijo zajtrk s krajevnimi dobrotami.

Kmetija Borchardt je le kakšnih 20 minut vožnje od državne meje. Lastnik med drugim gostom pokaže molžo krav. Idealno izhodišče za družinske izlete v Beljak in okolico.

Turizem kot nadgradnja

Zadnja leta je dal mladi gospodar velik poudarek posodobitvi in samopreskrbi kmetije. Ker je poleg gozdarstva njihova primarna dejavnost mlekarstvo, je bil nadgradnje deležen tudi molzni sistem. Vstaja pred peto, saj je brez izjeme ob pol šestih na vrsti jutranja molža. Ob tem podatku je kaj hitro sledila tista tipična starševska za otroke: »Vi pa stokate, ko morate precej pozneje vstati za šolo!«

Predlogi za izlet Beljak je že sam po sebi mesto, vredno ogleda, zlasti če se že potikate po tistih koncih, zaradi bližine državne meje pa je primeren tudi za samostojen enodnevni izlet. Za otroke sta zanimiva še obisk opičjega kraljestva Affenberg, kjer se sprehodijo med japonskimi makaki in spoznajo, kako živijo, in v neposredni bližini, na gradu Landskron, ogled svojevrstnega šova s pticami ujedami. Pol ure vožnje od kmetije pa je še eno čudo – razgledni stolp Pyramidenkogel, slovensko mu pravijo razgledni stolp na Jedvovci. Ne le da je pogled z njega na Vrbsko jezero z okolico osupljiv, s stotimi metri višine je tudi najvišji stolp iz lesa na svetu.

Imajo tudi zajce, kokoške, race, muce ... FOTO: Matjaž Krkač

Popoldanska molža je ob 16.30. To z veseljem pokaže svojim gostom (no, gotovo bi tudi jutranjo, a kandidatov za tako zgodnjo uro gotovo ni prav veliko), prav tako jim razkaže preostalo domačijo in pojasni, kakšno je življenje na tamkajšnjih kmetijah. Sploh je Maxov moto, da obiskovalci pri njih niso le številke, ampak se z njimi druži. Kot pravi: »K nam pridete kot gostje, odidete kot prijatelji.«

Zlasti pomembno se mu zdi, da mestni otroci spoznajo življenje na kmetiji. Poleg krav mlekaric imajo konje (zato ponujajo šolo jahanja), goske, kokoši, zajce, muce … Le psa, ki navadno kraljuje na vsaki kmetiji, nimajo.

Bliža se smučarska sezona

Gostje pri njih, kot pravi, ostanejo tudi po teden dni. Čeprav se na prvi pogled zdi, da je to veliko, hitro pojasni, da seveda niso vse dneve na kmetiji, ampak je ta izhodišče za potepe po avstrijski Koroški in odkrivanje dežele. Ker ta veliko ponuja, je hitro jasno, da je počitniški urnik precej zapolnjen.

In kdaj je najbolje obiskati kmetijo Borchardt? Max odgovarja, da v vsakem letnem času, le poleti boste pri njih težje dobili prosto posteljo. »Pozimi ima življenje na kmetiji prav tako svoj čar, posebnosti. Mnogi to povežejo s smučanjem, najbližje smučišče je sicer Gerlitzen.« Osojščica, po naše, je tudi med slovenskimi ljubitelji belih strmin priljubljeno smučišče.