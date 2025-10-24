Priljubljena dežela, priča krutih podnebnih sprememb

Portugalska je zlasti v zadnjih letih priljubljen cilj številnih popotnikov, ki jih zanima zgodovina, s sredozemskim podnebjem pa privlači tudi ljubitelje sonca in morja. Seveda pri tem ni primerljiva s Slovenijo ali Hrvaško, kajti Atlantik ima svoje zakonitosti, obala je strma in večinoma nedostopna, visoki valovi pa onemogočajo brezskrbno kopanje. Izkušnje tistih, ki so deželo raziskali po dolgem in počez, si večkrat nasprotujejo, zato smo se odločili, da sami preverimo, kako je v resnici.

Ker se številni popotniški opisi nanašajo na severni del od Lizbone mimo Porta do španske Galicije, kjer poteka med drugim znamenita romarska Jakobova pot, smo popotovanje začeli v južnem delu Portugalske v Faru. Čeprav do tja vodijo številne letalske povezave, predvsem iz Velike Britanije, Nemčije in Nizozemske, ta del v marsičem zaostaja za turistično razvitejšim severom. Navidezno mejo bi lahko postavili v zračni črti od najzahodnejše točke Evrope, Rta Roca, prek Lizbone do Evore.

Opazovanje delfinov in redkih ptic

Avtoceste se mi za raziskovanje dežele ne zdijo najbolj primerne, zato smo se po lokalnih cestah, ki so dobro vzdrževane in lepo označene, odpravili iz Fara proti Evori. Faro je tipično mediteransko obmorsko mesto s številnimi izhodišči za turistične ladjice, ki ponujajo izlete na bližnje otoke, večinoma pa je na programu opazovanje delfinov in redkih ptic, zelo pogosto tudi ogled znamenite jame Benagil.

Mestna hiša v Faru FOTO: Dragan Egelič

Mesto od Atlantskega oceana loči laguna Rio Formosa, ki nekako ublaži oceanske vetrove, zato so plaže okrog Fara pravzaprav edine, ki omogočajo kopanje in poležavanje na soncu. Stari del mesta je najprivlačnejši, saj so v njem stisnjene belo pobarvane hiške, ki so večinoma spremenjene v restavracije in kavarne, ozke ulice okrog njih pa kažejo, da so tu doma predvsem ribiči. Na to spominja tudi izrazit vonj po ribah in morju. Da smo res na jugu, nas nenehno opozarjajo zgovorni domačini, ki jih slabo sporazumevanje nič ne moti, vztrajajo pri svoji domači govorici in ne odnehajo, dokler ne prikimaš.

Pot iz Fara se že na prvih kilometrih začne vzpenjati proti hribovitemu delu, kjer se začne izjemno zanimiv naravni park Guadiana, ime je dobil po znameniti reki. Pozorni smo bili predvsem na prometni znak, ki je opozarjal na prisotnost risov, podobno kot pri nas na srnjad. Naleteli smo na podatek, da v teh krajih živi še nekaj več kot 200 iberskih risov, ki so zelo ogrožena vrsta in so jih v zadnjih dvajsetih letih rešili pred iztrebljenjem. Seveda je žival nemogoče opaziti, ris je tudi pri nas redko viden v naravi.

Obzidje s stolpom v srednjeveški Beji FOTO: Dragan Egelič

Po kakšnih 50 kilometrih poti skozi slikovite vasice postaja pokrajina dolgočasna, ravna, nikjer nobenega drevesa, in kot nalašč je na ta poletni dan temperatura dosegla 42 stopinj. Težko je bilo opazovati opustele površine in redke ovce, ki so poskušale pomuliti še tisto travo, kar je je ostalo od neznosne suše. Krute podnebne razmere so se v teh krajih v zadnjih letih iz znanih vzrokov še poslabšale in ni čudno, da so kmetje dvignili roke od poljedelstva.

Kar razveselili smo se mesteca, ki se je po dolgih kilometrih puste pokrajine prikazalo v daljavi: Castro Verde se je z visokim gradom na vzpetini bleščal v soncu, pozabili pa smo na siesto, ko se prebivalci povsod po Sredozemlju skrijejo v senco, in tako tudi mi kljub praznim želodcem za te nismo našli rešitve. Počakati je bilo treba do večera, ko so se vendarle odprle sicer številne restavracije.

Druga skrajnost: gneča v Lizboni in Sintri

Povsem nenačrtovano smo zato zavili proti Beji, starodavnemu mestu, ki je ohranilo ostanke gradu v središču in jih še vedno brezplačno ponuja na ogled. Zgodovina pravi, da je mesto cvetelo v srednjem veku, ko so tu bivali portugalski kralji, odtlej pa je počasi tonilo v pozabo. Podobno se je zgodilo tudi sosednji Evori, ki je sicer veliko bolj slavna, saj je bila v omenjenem obdobju sedež portugalske kraljeve družine, danes pa jo oblegajo turisti z vsega sveta. To popoldne jih niti visoke temperature niso odvrnile od obiska, parkirnega mesta ni bilo mogoče najti nikjer, zato smo se za ogled odločili naslednji dan.

Značilna vaška cerkvica na jugu Portugalske FOTO: Dragan Egelič

In bilo je kaj videti: mesto je bilo leta 1986 uvrščeno na Unescov seznam svetovne kulturne dediščine, ponaša pa se z ostanki rimskega templja iz časov Rimljanov in z znamenito katedralo, ki so jo gradili kar tri stoletja. V 16. stoletju so zrasle številne mogočne stavbe, jezuiti so ustanovili znamenito univerzo, ohranjeni so tudi številni vodnjaki in akvadukt pri vhodu v mesto.

To je res polno zanimivosti, vendar se je bilo treba odpraviti proti Lizboni, kjer smo pričakovali zgoščen promet in zastoje. Pa od tega ni bilo nič, vse je potekalo brez težav, avto pa smo za štiri dni parkirali. V Lizboni je promet urejen po željah prebivalcev, na voljo so podzemna železnica, avtobusi in tramvaji, vključno z znamenito številko 28E, ki se približuje stoti obletnici. Vožnja z njim je res nekaj posebnega, škriplje in hrešči, da para ušesa, vendar kljub hudim klancem prisopiha povsod.

Lizbona je starodavno mesto z bogato in burno zgodovino, zdaj že prerašča v sodobno evropsko prestolnico, kjer se večina dogajanja vrti okrog veličastne reke Tajo. Če nisi bil v Belemu, nisi obiskal Lizbone, pravijo domačini. In res je tako, zlasti ponoči zaživi v vsem sijaju, sicer pa je čez dan odprtih kar nekaj muzejev, našo pozornost je pritegnil muzej sardin. Tako kot pri nas je tudi na Portugalskem kar nekaj tovarn, ki svež ulov predelujejo v konzervirano hrano. Na stotine blagovnih znamk različnih tovarn je mogoče videti v tem muzeju, Portugalci pa so očitno silno ponosni na svoje ribiče, ki še danes predstavljajo pomembno gospodarsko panogo.

Zelo oblegani grad Quinta da Regaleira v Sintri FOTO: Dragan Egelič

Potomci Luzitancev so ponosni na svoj jezik

Tako kot za Belem velja tudi za bližnjo Sintro: preprosto jo je treba obiskati, kljub navalu turistov z vsega sveta. Za vsakim vogalom drugačna govorica, glasno vpitje voznikov tok-toka, ki vabijo na ogled veličastnega gradu na vzpetini, vendar ponudba velja le za eno smer. Na vrhu se je treba vnovič pogajati, kajti peš v neznosni vročini uspe priti le redkim. Sintra je pravzaprav desetkilometrski planinski masiv, na najvišji točki se dviga grad Quinta da Regaleira, na njegovih obronkih pa so zrasli gradovi, palače, razkošne vile z ogromnimi vrtovi z eksotičnimi drevesi in rastlinami. Že v 11. stoletju so tu bivali portugalski kralji, v njihovi soseščini so posestva kupovali plemiči, ki tu živijo še danes. Večino znamenitosti si je mogoče ogledati od daleč, mobilni telefoni in fotografski aparati so tu zelo dragocen pripomoček.

Znameniti Cabo da Roca, najzahodnejša točka Evrope FOTO: Dragan Egelič

Nedaleč od Sintre je najzahodnejša točka Evrope, Rt Roca, ki je seveda geografska znamenitost, sicer pa razen visokega skalovja, ki se dviga nad Atlantikom, ne premore česa bolj razburljivega. V vrsti je treba počakati, da ujameš nekaj sekund za fotografijo ob napisu, ki razkriva, da si na skrajni točki Evrope, to pa je tudi vse. Obiska je praviloma konec po nekaj minutah. Sicer je ta del atlantske obale do kopalcev izjemno neprijazen, dostop do morja je nemogoč, navdušuje pa pogled na mogočne valove, ki butajo v visoke skale globoko pod nami.

Še ena podrobnost je vzbudila mojo pozornost: kjerkoli smo povprašali, ali se lahko pogovarjamo v španskem jeziku, povsod je bil odgovor odločen »ne«. Morda smo imeli le smolo, a mlajši sogovorniki so imeli raje angleščino, starejši izključno portugalščino. Seveda je to povsem razumljivo, kajti teorija o podobnosti med jezikoma preprosto ne velja.

Za vrnitev iz Fara smo izbrali drugo pot; zanimalo nas je, ali je ta južni del Portugalske res tako pust in neobljuden. O tem so nas prepričale redko naseljene vasice, vedno bolj zaostrene podnebne razmere so naredile svoje: polja so neobdelana, pokrajina zarasla, le tu in tam kakšna drobnica. Kljub vsemu pa tam živeči ljudje ostajajo na svoji zemlji, izjemno so ponosni nanjo, četudi jim ne vrača toliko, kot vlagajo vanjo.

Dnevna soba v nekdanji plemiški hiši, zdaj predelani v hotel FOTO: Dragan Egelič

Ustavili smo se v podeželskem hotelu v kraju sredi ničesar, po telefonu smo priklicali gostiteljico, da nam je odprla. Takoj smo opazili, da so v hotel predelali nekdanje plemiško bivališče, večino okrasnih predmetov in bogato opremljenih sob so ohranili, domače ozračje je priletna gospa poskušala popestriti z gostobesedno razlago v lokalnem jeziku, ki smo mu le stežka sledili s prevajalnikom. A tudi to je način, da obstaneš v vasici, ki ne premore ne gostilne ne trgovine, zgledno pa skrbijo za cerkvico, okoli katere so stisnjene belo pobeljene hišice.