Prvomajski oddih s pogledom na morje

Resort LifeClass Hotels & Spa Portorož je tik ob morju. Združuje šest hotelov najvišjih kategorij, 11 restavracij in barov, konferenčni center Portus, bazene s termalno in ogrevano morsko vodo ter pestro ponudbo velneških in masažnih storitev. Storitve LifeClass temeljijo na holističnem pristopu, pri katerem je v ospredju sprostitev duha in telesa.

Vonj po sredozemskih drevesih, zvok valov in ptičje petje so tukaj stalnica. Ko ste že tukaj, zakaj si ne bi privoščili malce razvajanja? Na primer Thalasso masažo s koncentrirano morsko vodo in brinjevim oljem ali pristne lokalne specialitete s pogledom na morje? Prerodili se boste.

Sobe hotelov LifeClass Portorož so zasnovane z mislijo na udobje gosta in zagotavljajo miren umik od zunanjega sveta. Večina sob se ponaša z zasebnim balkonom, kjer se lahko sprostite in uživate.

FOTO: Lifeclass Portorož

Pomlad je čas za pripravo telesa na tople dni

Privoščite si dan razvajanja v Termah Portorož, kjer lahko izbirate med različnimi lepotnimi, razstrupljevalnimi, terapevtskimi in estetskimi tretmaji. Od masaž do nege obraza, naši strokovni terapevti vam bodo pomagali, da se sprostite in pomladite v mirnem in tihem okolju.

Z več informacijami vas pričakujemo na: 05 692 90 01 in na booking@lifeclass.net

Naročnik oglasne vsebine je LifeClass Hotels & Spa, Portorož