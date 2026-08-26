Quietcation in hushpitality: ko je največji luksuz v turizmu tišina

Če na katerem področju, potem je pri potovanjih in turizmu na splošno veliko domiselnosti pri novih trendih in ustvarjanju pripadajočih besednih skovank. Ob že uveljavljenih izrazih coolcation, ki poimenuje počitnice v hladnejših krajih, in slow travel (počasna potovanja) je letos poplavo v spletnih iskalnikih povzročila beseda quietcation ali mirne, tihe počitnice. Brskanje po spletnih iskalnikih za takšnimi počitniškimi cilji se je v zadnjem letu povečalo za večkrat, je pred kratkim poročal Euronews. Quietcations spremlja še ena marketinška skovanka – na teh mirnih krajih ne govorijo več o gostoljubju ali hospitality, temveč o hushpitality, ki jo sestavljata besedi hush (pssst, tišina, molk) in hospitality (gostoljubje). Če pozabimo visokoleteča poimenovanja, lahko mirno zapišemo, da ...