Quietcation in hushpitality: ko je največji luksuz v turizmu tišina

Tihe počitnice bi lahko bile odgovor na realen problem sodobnega turizma. Ponudniki in organizatorji potovanj že oblikujejo lestvice najmirnejših krajev.
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Butan velja za enega mirnejših potovalnih ciljev. Za to po svoje skrbijo tudi oblasti, saj je treba za vstop plačati dnevno pristojbino. FOTO: Karel Lipnik
Če na katerem področju, potem je pri potovanjih in turizmu na splošno veliko domiselnosti pri novih trendih in ustvarjanju pripadajočih besednih skovank. Ob že uveljavljenih izrazih coolcation, ki poimenuje počitnice v hladnejših krajih, in slow travel (počasna potovanja) je letos poplavo v spletnih iskalnikih povzročila beseda quietcation ali mirne, tihe počitnice. Brskanje po spletnih iskalnikih za takšnimi počitniškimi cilji se je v zadnjem letu povečalo za večkrat, je pred kratkim poročal Euronews.
Quietcations spremlja še ena marketinška skovanka – na teh mirnih krajih ne govorijo več o gostoljubju ali hospitality, temveč o hushpitality, ki jo sestavljata besedi hush (pssst, tišina, molk) in hospitality (gostoljubje). Če pozabimo visokoleteča poimenovanja, lahko mirno zapišemo, da ...
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