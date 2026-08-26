Raj na zemlji v vseh 212 slovenskih občinah

»Sva na Črnem vrhu, najvišji točki treh občin – Zagorje ob Savi, Vransko in Tabor,« sta Rok Bremec in Maja Zupanc s posnetkom potrdila še en cilj v projektu, ki sta se ga lotila pred dvema mesecema in pol. Sklenila sta, da bosta obis­kala najvišje točke vseh 212 občin v Sloveniji. Do zdaj sta jih že približno 35, 1204 metre visoki vrh nad Čemšeniško planino je eden redkih, kjer sta hkrati odkljukala tri občine. Vsaj še enkrat se bo to zgodilo na cilju. Za konec sta si pustila Triglav, najvišji vrh občin Kranjska Gora, Bovec in Bohinj, sicer tudi njun »rajon«. Maja Zupanc in Rok Bremec, ki ga splet­no občestvo pozna po objavah na kanalu Raj na zemlji, sta prekaljena hribovca, prelezla sta tako rekoč vse vrhove v njunih domačih krajih – štiriinštiridesetlet­ni Rok prihaja z Bleda, leto ...