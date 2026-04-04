Rajski vrt, v katerem cveti pol milijona narcis in prav toliko tulipanov

V Arboretumu Volčji Potok je do 3. maja na ogled tradicionalna spomladanska razstava cvetja in tulipanov. Ta obiskovalce privablja že več kot tri desetletja, prinaša pa bogato paleto cvetočih rastlin in pester spremljevalni program. Trenutno v parku cveti 500.000 narcis, kmalu pa bo tudi toliko tulipanov.

Kot je povedala predstavnica za odnose z javnostmi v Arboretumu Melita Miš Strgar, imajo tulipani v parku posebno mesto, saj ga s svojo številčnostjo in barvitostjo uvrščajo med najbolj prepoznavne destinacije med ljubitelji teh cvetlic. Jeseni so zasadili približno 400 različnih sort tulipanov, med katerimi so zgodnje, srednje in pozne sorte, kar omogoča postopno cvetenje skozi več tednov.

Po besedah Miš Strgarjeve v zadnjih letih načrtno izbirajo sorte z različnimi obdobji cvetenja. «Včasih smo sadili predvsem za cvetenje v času prvomajskih praznikov, zdaj pa sadimo tako, da cvetenje poteka že od konca marca in se nadaljuje tudi po praznikih,« je pojasnila. Dodala je, da park v aprilu »res praznično oživi«, saj poleg tulipanov cvetijo tudi narcise, hijacinte, magnolije in okrasne češnje.

Trenutno v parku cveti približno 500.000 narcis, medtem ko tulipani že odpirajo cvetove v različnih barvah in sortah, je navedla. Obiskovalci se lahko sprehodijo po približno dva kilometra dolgi Tulipanski poti, kjer se prepletajo zasaditve tulipanov, narcis in drugih spomladanskih cvetlic, pogosto tudi ob vodnih površinah ali v naravnem okolju gozda in travnikov.

Arboretum vsako leto obišče več 100.000 ljudi. Lani so zabeležili približno 390.000 obiskovalcev, pri čemer je april z med 50.000 in 60.000 gosti med najbolj obiskanimi meseci. Ob koncih tedna pričakujejo od 3000 do 5000 obiskovalcev dnevno, ob lepem vremenu pa lahko tudi več.

Aprila pripravljajo tudi številne spremljevalne dogodke. Po besedah Miš Strgarjeve bodo ti potekali vsak konec tedna. Med drugim bodo to dan čokolade, nastopi folklornih skupin, predstavitve starodavnih plesov in vrtnarski sejem. Med 25. aprilom in 3. majem bo potekal tudi Sejem domače in umetnostne obrti, na katerem bo mogoče kupiti različne rokodelske izdelke in domače dobrote.

Park bo v času razstave odprt vsak dan med 8. in 20. uro, tudi ob vikendih in praznikih. Obiskovalcem je na voljo brezplačno parkirišče v bližini vhoda.