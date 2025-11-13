Odpravite se na potep med vinograde in spoznajte čar vinorodne Štajerske

Vinorodna Štajerska je eno izmed najbolj slikovitih vinskih območij v Evropi in je tudi največji vinorodni okoliš v Sloveniji.

Ta raznolika pokrajina na severovzhodu države združuje šest vinorodnih podokolišev: Ljutomer-Ormož, Maribor, Radgona-Kapela, Haloze, Srednje Slovenske gorice in Šmarje-Virštanj, ki sestavljajo edinstven preplet urbanih in naravnih vinskih zgodb, vse skupaj na dostopnih trajnostnih razdaljah.

Med največjimi znamenitostmi tega okoliša so najstarejša vinska trta na svetu, ki se že več kot 450 let ponosno dviga iz mestnih tal prenovljenega mariborskega Lenta ob reki Dravi, pa zibelka slovenskih penin Gornja Radgona, slikovito srce med vinogradi v svečinskem Špičniku, vinske zgodbe najstarejšega slovenskega mesta Ptuj, terasasti vinogradi v čudovitem Jeruzalemu, izjemno strmi haloški vinogradi in nešteto drugih zgodb, ki vas vabijo, da jih raziščete.

Koledar nepozabnih vinskih doživetij na Štajerskem: od Salona Sauvignon do velike turneje

Številni vinski dogodki po Sloveniji so dobra priložnost, da vina in vinarje vinorodne Štajerske spoznate na zbranih mestih, nato pa svoje raziskovanje nadaljujete celoviteje, pri vinarjih doma, na štajerskih dogodkih, izletih in hedonističnih urbanaravnih pohajkovanjih.

V koledarje za prihodnje leto si je vredno umestiti dogodke, ki so letos že bili in jih prihodnje leto ne gre zamuditi. Salon Sauvignon, ki združuje vino, kulinariko in lepe umetnosti bo spet 18. aprila 2026 v čarobnem Dominikanskem samostanu Ptuj in 29. maja 2026 v ljubljanskih Križankah.

Aromatična sorta sauvignon, ki izvira iz Francije, se zelo domače počuti prav na Štajerskem, kjer daje izjemne rezultate, zato ji je vsekakor vredno nameniti posebno pozornost.

Septembra letos je Združenje Vinorodna Štajerska, tokrat v sodelovanju z vinsko kletjo Puklavec Family Wines v Jeruzalemu in Ormožu, izvedlo že četrti dogodek »Spoznajte Vinorodno Štajersko«, ki se ga je udeležilo več kot 40 mednarodnih novinarjev, specializiranih za vino in kulinariko; med njimi so bile tudi predstavnice priznane britanske revije Decanter. Namen dogodka je predstavitev posebnosti izbranega podokoliša, letošnja tema pa je bila sorta šipon, katere izjemne razsežnosti je na odlično izvedenem »masterclassu« prikazal Robert Gorjak.

Naslednji dogodek je načrtovan za oktober 2026 v Mariboru, kjer bo poleg predstavitve sort mariborskega podokoliša posebne pozornosti deležna tudi najstarejša trta.

V pričakovanju letošnje Odprte kuhne

Letos so se člani združenja udeležili tudi dogodka Odprta kuhna na Pogačarjevem trgu v Ljubljani, kjer so obiskovalci vsak petek od marca do oktobra lahko pokušali vina in se družili s štajerskimi vinarji. Del te zgodbe bomo zanesljivo tudi v letu 2026.

V kulturnem objemu Slovenskega narodnega gledališča Maribor je bil 22. oktobra letos tradicionalni Salon VinDel. Haloze vsako soboto v oktobru in novembru vabijo na številne dogodke in odprte kleti v okviru Jeseni v Halozah, salon mladih štajerskih vin Pubec pa se v letošnjem oktobru in novembru odpravlja na turnejo od Maribora prek Celja do Ljubljane.

Najprestižnejši Slovenski festival vin

Trinajstega in štirinajstega novembra bo v slovenski prestolnici najprestižnejši Slovenski festival vin, na katerem bodo v Cankarjevem domu zastopani tudi štajerski vinarji. S ponosom in veseljem bodo predstavili svoje zgodbe in osebno povabili v svoje kraje.

Najpristnejša vinska izkušnja, ki traja kar pet dni

Priložnosti za pokušine izjemnih štajerskih vin je veliko, a najpristnejša izkušnja vinskih zgodb Vinorodne Štajerske je prav sredi njenih urbanih in naravnih lepot, ki se jeseni obarvajo v impresivne barve.

Vrhunski vrhunec vinske kulture nastopi vsako leto 11. novembra, ko se na Štajerskem za nekaj dni skoraj ustavi čas: ljudje stopijo skupaj, si podajo roke, izmenjajo nasmehe in nazdravijo ob velikem prazniku vina – martinovem. V Mariboru bo praznovanje s številnimi vinsko-kulinaričnimi dogodki letos trajalo kar pet dni, pestro pa bo tudi na Ptuju, v Ormožu in po vsej Štajerski, ki je prav v tem času še posebej očarljiva.

