Razstave, križarjenje in pilates za oboževalce Evrovizije

Dunaj, ki ga vsako leto obišče od sedem do osem milijonov turistov, je te dni v središču pozornosti zaradi tekmovanja za pesem Evrovizije, ki letos praznuje 70. obletnico. Vrhunec dogajanja bo v soboto zvečer v Stadthalle, sicer pa so se v usklajeno akcijo pred začetkom povezali številni muzeji, hoteli in restavracije. S spremljevalnim programom si želi Dunaj utrditi sloves odprtega, vključujočega in kulturno raznolikega mesta.

Avstrija je postala gostiteljica izbora za Pesem Evrovizije, potem ko je lani v Baslu zmagal njen predstavnik JJ (Johannes Pietsch, ki je nastopal tudi kot kontratenor v znameniti Dunajski državni operi) s pesmijo Wasted Love. Kot je znano, Slovenija bojkotira prireditev zaradi sodelovanja Izraela.

Zaradi številnih protestov in kritik se na Dunaju niso mogli izogniti politiki. V Hiši avstrijske zgodovine, ki predstavlja preteklost države od leta 1918, ko je postala republika, so pripravili posebno spletno razstavo z naslovom Protest, škandali, politika: 70 let tekmovanja za pesem Evrovizije. Kot že naslov pove, prikazuje politično ozadje tekmovanja in med drugim opominja, da Evropska radiodifuzna zveza (EBU, združenje 56 javnih radiotelevizij iz Evrope, severne Afrike in z Bližnjega vzhoda) v pesmih, ki sodelujejo, ne dovoli političnih sporočil.

A ne glede na vsa pravila je imelo tekmovanje vedno politične razsežnosti, ki so netile razprave o neskladju z geslom Združeni z glasbo (United by music). To je še posebej v ospredju letos, ko je zaradi nastopa Izraela zaradi vojne v Gazi (ponovno) pričakovati množične proteste. Poleg Slovenije tekmovanje bojkotirajo še Irska, Islandija, Nizozemska in Španija.

Na ogled tudi obleka Conchite Wurst

V Hiši avstrijske zgodovine, ki domuje v dvorcu Hofburg na Heldenplatzu, je sicer na ogled razstava Unstoppable! (Neustavljiv!), na kateri so predstavljeni predmeti, povezani z avstrijskimi udeleženci tega tekmovanja. Med njimi je obleka, ki jo je nosila Conchita Wurst, ko je leta 2014 v Københavnu zmagala s pesmijo Rise Like a Phoenix. Pred tem je Avstrija prvo mesto osvojila še leta 1966, prinesel ji ga je Udo Jürgens s pesmijo Merci Chérie.

Ob 70. obletnici so pripravili tudi razstavo o političnih razsežnostih tekmovanja. FOTO: Georg Hochmuth/AFP

Pomemben del Evrovizije sta že po tradiciji istospolna ljubezen in skupnost LGBTQ+, kar je tema razstave z naslovom United by queerness (Združeni v kviru). Do 24. maja jo pripravlja dunajski Qwien – Centre for Queer History (Center za zgodovino kvirovske kulture) na Ramperstorffergasse v petem mestnem okrožju. V sedmem okrožju, na ulici Andreasgasse, nedaleč od največje nakupovalne ulice Mariahilferstrasse, je Muzej pohištva, eden najpomembnejših te vrste na svetu. Na njegovem zelenem dvorišču skoraj vsak dan do 17. maja potekajo tečaji pilatesa in joge ali večerni ples, seveda ob zmagovalnih pesmih Evrovizije.

Dunajski muzej na Karlsplatzu pa se je do 16. maja spremenil v Eurofan House, prostor za ljubitelje tega tekmovanja. V njem se vrstijo predavanja, razprave, srečanja in drugi dogodki. Hiša je odprta ves dan, vstop je brezplačen. Tik ob Karlsplatzu se sicer začne Naschmarkt, najbolj znana dunajska zelena tržnica, ki se je v zadnjih desetletjih večinoma spremenila v »gastronomsko miljo«, kot ji pravijo, dolga je namreč poldrugi kilometer. Številne stojnice, trgovine in restavracije v tem času ponujajo specialitete iz držav, ki sodelujejo na Eurosongu. Spet ob evrovizijskih uspešnicah. »Tekmovanje za pesem Evrovizije ni namenjeno samo poslušanju, ampak ga je mogoče tudi kulinarično doživeti,« poudarja dunajska podžupanja Bettina Emmerling.

Vse ob glasbi

Javni ogledi polfinalnih tekmovanj (12. in 14. maja) ter finala 16. maja so organizirani na številnih krajih po mestu, na primer na odru Volkstheatra, v nekdanji pivovarni Ottakringer, v baru Hermann ob Donavskem kanalua ... Največji javni ogled je, kot je pričakovano, na Rathausplatzu, velikem trgu pred mestno hišo, ki ga že razglašajo za najboljšo tovrstno lokacijo na svetu. Na odru z gigantskim zaslonom je vsak dan od 14. ure do polnoči bogat program, postavili so tudi številne gostinske stojnice s široko izbiro hrane in pijače iz različnih držav.

Tudi DDSG, družba, ki nadaljuje tradicijo slovitega parniškega podjetja, ustanovljenega leta 1829, je v tem času pripravila posebno ponudbo. Ladja MS Vienna od 9. do 17. maja trikrat na dan pluje po Donavi na posebni turi, imenovani Eurofan Day Cruise (križarjenje za oboževalce Evrovizije). Povpraševanje je bilo tako veliko, da so dovoljeno število potnikov s 120 povečali na 150. Vožnja s posebnim glasbenim programom in panoramskim razgledom na Dunaj traja približno dve uri.