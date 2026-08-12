Rojstni kraj vina in Stalina

Kavkaz je, kot se za regijo na meji med Azijo in Evropo, spodobi, poln nasprotij. Puščave, rodovitne zelene doline in večno beli vrhovi gora ležijo drug ob drugem, skoraj vsako dolino pa poseljuje druga etnična skupina, z drugačnim jezikom, vero in običaji. Verjetno ni države, kjer bi bili ta nasprotja in raznolikost bolj očitni kot v Gruziji. Stavba nekdnajega ministrstva za avtoceste Foto Mirt BezlajPestrost raznolikih vplivov in burne zgodovine je vidna že na ulicah Tbilisija. Prestolnica Gruzije je arhitekturno eno najbolj zanimivih mest na svetu. V starem mestnem jedru se čudovite tradicionalne kavkaške hišice z lesenimi balkončki gnetejo ob srednjeveških kamnitih cerkvah, perzijskih in osmanskih mošejah in kopališčih, palačah v duhu sovjetskega klasicizma, vilah v slogih art deco ...