Ryanair letos ukinja številne evropske lete, tudi priljubljene med Slovenci

Nizkocenovni letalski prevoznik Ryanair je napovedal obsežno ukinjanje letalskih povezav v letu 2026, ki bo prizadelo več evropskih držav, med njimi Nemčijo, Španijo, Francijo, Belgijo, Portugalsko ter dele Balkana. Kot glavni razlog za ukinjanje linij družba navaja naraščajoče letališke stroške, višje letalske davke in druge pristojbine, zaradi katerih naj bi poslovanje na nekaterih trgih postalo nekonkurenčno.

Po ocenah Ryanaira bo zaradi teh odločitev iz prometa izginilo približno tri milijone sedežev, kar bo najbolj občutila regionalna in manjša letališča. V Nemčiji je družba že oktobra 2025 napovedala ukinitev 24 linij za zimsko sezono 2025/26, s čimer bo ukinjenih skoraj 800 tisoč sedežev.

Letališča v Leipzigu, Dresdnu in Dortmundu bodo brez Ryanairovih letov tudi po koncu zimske sezone, družba pa nemško vlado obtožuje previsokih stroškov kontrole zračnega prometa, varnostnih pristojbin in davkov, ki po njenem mnenju zavirajo okrevanje trga po pandemiji.

Azori bodo težje dosegljivi. FOTO: Janez Mihovec/Delo

Manj poletov do Kanarskih otokov in ukinitev linije na Azore

Tudi Španija bo leta 2026 občutila dodatne reze. Po že zmanjšani ponudbi v zimi 2025 Ryanair poleti 2026 ukinja še približno 1,2 milijona sedežev na regionalnih letališčih. Med drugim bo povsem prenehal leteti v Asturijo in Vigo, zaprl bo bazo v Santiagu de Composteli ter dodatno zmanjšal kapacitete v Santanderju, Zaragozi in na Kanarskih otokih. Družba kot razlog navaja spor z upravljavcem letališč Aena zaradi višjih pristojbin in sankcij v zvezi z doplačili za ročno prtljago.

V Franciji je Ryanair že ukinil 25 linij in približno 750.000 sedežev, poleti 2026 pa se bodo sicer vrnili leti v Bergerac, medtem ko Brive in Strasbourg ostajata brez povezav. Letalska družba obenem opozarja, da bi lahko poleti 2026 zapustila še več regionalnih francoskih letališč, če se davčna politika ne bo spremenila.

Split Foto Julien Duval/arhiv Hts

V Belgiji bo Ryanair za zimsko sezono 2026/27 iz Bruslja in Charleroija umaknil 20 linij in približno milijon sedežev. Povod za to je nov belgijski letalski davek, ki se bo zvišal na deset evrov na potnika, kar bo po mnenju prevoznika povzročilo višje cene vozovnic in manj prometa.

Na Portugalskem bo Ryanair konec marca 2026 povsem ukinil vse lete na Azorske otoke, kar bo prizadelo okoli 400.000 potnikov na leto. Družba razloge vidi v višjih pristojbinah kontrole zračnega prometa, okoljskih davkih EU ter novem portugalskem turističnem davku, medtem ko upravljavec letališč ANA te očitke zavrača.

Več letov na Hrvaško

Zmanjšanja so napovedana tudi v Bosni in Hercegovini ter Srbiji, kjer bo Ryanair poleti 2026 zmanjšal število letov iz Banjaluke in Niša. Družba pojasnjuje, da kapacitete preusmerja tja, kjer je povpraševanje večje, predvsem na hrvaški trg v poletni sezoni. Prav tako bodo več leteli v Maroku, Italijo, na Švedsko in Albanijo, kjer vlade znižujejo pristojbine za letališča in zmanjšujejo okoljske davke.

Čeprav Ryanair ne leti z ljubljanskega letališča, bodo rezi vplivali tudi na potnike iz Slovenije, ki pogosto uporabljajo bližnja tuja letališča. Manj povezav z regionalnih letališč pomeni manj neposrednih možnosti in večjo odvisnost od večjih vozlišč ali drugih letalskih prevoznikov. Ryanair ob tem poudarja, da bo v prihodnje vlagal predvsem v države z nižjimi davki in stroški, kjer vidi več možnosti za rast prometa.