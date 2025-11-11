Ryanair od jutri samo še z digitalnimi vozovnicami

Potniki, ki letijo z nizkocenovnim prevoznikom Ryanair, bodo lahko pred vstopom na letalo samo še danes pokazali papirnato vozovnico (boarding pass). Z jutrišnjim dnem namreč irska družba opušča vozovnice v papirni obliki, potniki se bodo tako lahko vkrcali samo z digitalnimi, ki jih bodo pridobili prek Ryanairove mobilne aplikacije. Tisti, ki ne bodo upoštevali opomnikov za spletno prijavo, bodo lahko na letališču pridobili natisnjeno vozovnico, za kar pa bodo morali plačati od 30 do 55 evrov.

Potniki, ki vozovnic ne bodo imeli na pametnih telefonih ali tablicah, torej od jutri ne bodo mogli mimo varnostnega pregleda in na letalo. Izvršni direktor Ryanaira Michael O'Leary na začetku pričakuje nekaj težav, a kot je poudaril v pogovoru za britanski Independent, več kot 80 odstotkov potnikov letalske družbe že uporablja aplikacijo.

FOTO: Albert Gea/Reuters

Poteza je del digitalne strategije podjetja, s katero želijo poenostaviti prijavo na let ter zmanjšati vpliv na okolje, trdijo pri podjetju. S to potezo bi lahko po njihovih navedbah prihranili več kot 300 ton papirnih odpadkov na leto. Pomemben del novosti je seveda predvsem nižanje stroškov in, kot dodajajo, boljša storitev za stranke.

A potnikom se pri tem pojavljajo številna vprašanja, na primer: kaj se bo zgodilo, če izgubijo pametni telefon oziroma mu zmanjka baterije? Potem bodo lahko na letališču pred varnostnim pregledom brezplačno pridobili vozovnico. Letalska družba pri tem poudarja, da je najpomembneje, da potniki pred letom opravijo spletno prijavo.

Kaj pa potniki, ki nimajo pametnega telefona? Tudi ti bodo lahko na letališču prejeli papirnato – če so se predhodno prijavili na spletni strani Ryanair.

Izjema bo Maroko, kjer tovrstna praksa še ne bo mogoča. Vsi tisti, ki bodo leteli v to državo, se bodo še vedno prijavili prek spleta, na letališču predložili svojo digitalno vozovnico in dobili natisnjeno.