Z rečnim kapitanom Tomom Zupančičem dlje, kot vodijo običajne poti

Dobili smo se pod mostom. Že to bi lahko namigovalo na zavrženi del mesta in pred 25 leti je to res bil kraj, ki so se ga vzorni meščani izogibali, kraj, kjer so se našli kvečjemu ribiči in veslači, sicer pa posebneži, ki so komentirali življenje v mestu in izvajali svoje posle. Zdaj je tam ličen lokal, Ljubljanica pa ena glavnih mestnih atrakcij, ki jo v glavni sezoni občudujejo zlasti tuji turisti. Mnogi tudi v družbi legendarnega rečnega kapitana Toma Zupančiča in njegovega sina Arneta Zupančiča. Ob 25-letnici znamke Ladjica smo se popeljali dlje, kot običajno vodijo plovne poti. Tja bi radi jeseni popeljali tudi slovenske goste. Približno četrt stoletja je minilo tudi od začetka organizirane turistične plovbe po Ljubljanici. »To pomeni, da smo lahko začeli prodajati vstopnice,« je ...