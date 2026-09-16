  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Trgovina

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Šport

    NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Premium

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Tisk

    Video

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   D+   |   Potovanja

    Z rečnim kapitanom Tomom Zupančičem dlje, kot vodijo običajne poti

    Po četrt stoletja od začetka organizirane turistične plovbe po Ljubljanici nova uredba odpira pot po Barju. Na to bi jeseni radi popeljali domače goste.
    Električna ladjica Toma Zupančiča s stekleno streho je tudi tokrat odplula s kultne lokacije pri klubu rečnih kapitanov. FOTO: Simona Bandur
    Galerija
    Električna ladjica Toma Zupančiča s stekleno streho je tudi tokrat odplula s kultne lokacije pri klubu rečnih kapitanov. FOTO: Simona Bandur
    Simona Bandur
    16. 9. 2026 | 07:00
    10:43
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu
    Dobili smo se pod mostom. Že to bi lahko namigovalo na zavrženi del mesta in pred 25 leti je to res bil kraj, ki so se ga vzorni meščani izogibali, kraj, kjer so se našli kvečjemu ribiči in veslači, sicer pa posebneži, ki so komentirali življenje v mestu in izvajali svoje posle. Zdaj je tam ličen lokal, Ljubljanica pa ena glavnih mestnih atrakcij, ki jo v glavni sezoni občudujejo zlasti tuji turisti. Mnogi tudi v družbi legendarnega rečnega kapitana Toma Zupančiča in njegovega sina Arneta Zupančiča. Ob 25-letnici znamke Ladjica smo se popeljali dlje, kot običajno vodijo plovne poti. Tja bi radi jeseni popeljali tudi slovenske goste. Približno četrt stoletja je minilo tudi od začetka organizirane turistične plovbe po Ljubljanici. »To pomeni, da smo lahko začeli prodajati vstopnice,« je ...
    Šport  |  Nogomet
    Cristiano Ronaldo

    Ronaldo zahteva dosmrtno prepoved za navijače: To ni več nogomet

    Portugalski zvezdnik je po incidentu na tribunah zahteval odločen odziv vodstva savdskega nogometa.
    14. 9. 2026 | 08:32
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Nato

    Janez Janša: Za boxerje bo moral nekdo odgovarjati

    Na Natu so zadovoljni z novimi načrti za zviševanje obrambnih izdatkov.
    Peter Žerjavič 14. 9. 2026 | 14:51
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    NOVE CENE GORIVA

    Zakaj se dizel draži hitreje od bencina

    Rast cen goriv, sploh dizelskega, dobiva pospešek. Kurilno olje od začetka leta dražje za 59 odstotkov.
    Aleksandar Lukić 14. 9. 2026 | 19:19
    Preberite več
    Video
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vuelta 2026

    Vrnitev odpisanih na Vuelti, Rogličeva prihodnost še negotova

    Zasavski orel ni mogel streti španskega tekmeca, a je potrdil, da še sodi med najboljše. Naslednjič na Vuelto morda kot gledalec.
    S prizorišča:Miha Hočevar 13. 9. 2026 | 20:09
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Na Koroškem premikajo meje: kaj delajo drugače?

    Na avstrijskem Koroškem lahko startup pride od prve ideje do raziskovalcev, infrastrukture, partnerjev in poti na trg.
    14. 9. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ENERGETIKA

    Kakšen model je primeren za vas?

    Še pred nekaj leti je podjetja zanimalo predvsem, koliko stane megavatna ura elektrike, danes pa je to le del precej širše enačbe.
    15. 9. 2026 | 09:09
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    »Tveganje je lahko tudi v tem, da ne naredimo ničesar«

    Višji donos pri investicijah praviloma pomeni večje tveganje. Katera naložba glede na cilje in čas vlaganja najbolj ustreza posameznemu vlagatelju?
    16. 9. 2026 | 07:37
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Zasebni investitorji lahko transformirajo slovensko gospodarstvo

    V Sloveniji denarja ne primanjkuje, težava je v tem, kam ga zasebni investitorji usmerjajo.
    11. 9. 2026 | 09:08
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Telemedicina

    Pilotne projekte v telemedicini imamo, sistemsko uvajanje škripa

    Podpira sodobne pristope, ki temeljijo na odkrivanju tveganj, preprečevanju zapletov in nenehnem spremljanju zdravstvenega stanja.
    Milka Bizovičar 16. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    E-zdravje

    Na poti k povezanemu in kakovostnemu zdravstvenemu zapisu

    Od možnosti pregledovanja podatkov o pacientih prehajamo k njihovi uporabi.
    Milka Bizovičar 16. 9. 2026 | 04:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    V telemedicini bo ključno zaupanje v celoten ekosistem

    Pri zbiranju zdravstvenih podatkov na daljavo pri pacientih je pomemben vidik zanesljivo delovanje naprav, ki podatke merijo.
    Milka Bizovičar 16. 9. 2026 | 04:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Dolgoživost

    Prihodnost dolgoživosti

    Ko staranja ne razumemo več kot naravnega poteka življenja, pač pa kot bolezen, ki je človeštvo še ne zna pozdraviti, vkorakamo v zasuk vsega do sedaj znanega.
    Lucija Mulej 15. 9. 2026 | 18:00
    Preberite več

    Več iz teme

    turizemLjubljanicaLjubljanaplovbaTomo ZupančičArne Zupančič

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Zanimivosti
    Intervju

    Luka Bregar: Radio je medij, zaradi katerega nihče ni sam

    Radijski voditelj in pisatelj Luka Bregar o svojem prvem romanu, ljubezni do radia in poklicih, ki jih vse bolj spreminja umetna inteligenca.
    Danaja Lorenčič 16. 9. 2026 | 09:15
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Dončić bo moral potegniti zajca iz klobuka, svari nekdanji prvak

    Los Angeles Lakers imajo pred novo sezono visoke ambicije, a nekdanji košarkar v ligi NBA meni, da se bodo borili za mesto v dodatnih kvalifikacijah.
    16. 9. 2026 | 08:32
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Velik korak za raketo: starship tokrat do orbite?

    Na krovu vesoljske rakete bodo novi internetni sateliti starlink V3. Starship bo okoli Zemlje krožil predvidoma deset ur.
    16. 9. 2026 | 08:30
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Kraja

    S pokopališča partizanske bolnišnice ukradli spominske plošče

    Policisti zbirajo obvestila o dejanju in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.
    16. 9. 2026 | 08:30
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Japonska

    Opankarji na gori Fudži: za reševanje zunaj sezone bodo morali plačati

    Ukrep je del vrste novih pravil, ki jih uvaja japonska prefektura Jamanaši, da bi odvrnila nepremišljene in slabo pripravljene pohodnike oziroma alpiniste.
    16. 9. 2026 | 08:03
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Velik korak za raketo: starship tokrat do orbite?

    Na krovu vesoljske rakete bodo novi internetni sateliti starlink V3. Starship bo okoli Zemlje krožil predvidoma deset ur.
    16. 9. 2026 | 08:30
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Kraja

    S pokopališča partizanske bolnišnice ukradli spominske plošče

    Policisti zbirajo obvestila o dejanju in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.
    16. 9. 2026 | 08:30
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Japonska

    Opankarji na gori Fudži: za reševanje zunaj sezone bodo morali plačati

    Ukrep je del vrste novih pravil, ki jih uvaja japonska prefektura Jamanaši, da bi odvrnila nepremišljene in slabo pripravljene pohodnike oziroma alpiniste.
    16. 9. 2026 | 08:03
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Podjetja mislijo, da kupujejo UI, na koncu pa z nami vzpostavijo red

    Pogovor o tem, zakaj pri uvedbi umetne inteligence ne gre za nadomeščanje ljudi.
    Promo Delo 10. 9. 2026 | 12:57
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    MOS 2026 pred vrati: 650 razstavljavcev in 1.100 blagovnih znamk iz 22 držav

    Med 16. in 20. septembrom bo Celjski sejem gostil 58. MOS, največjo poslovno-sejemsko prireditev v Sloveniji in širši regiji.
    Promo Delo 10. 9. 2026 | 08:42
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  70 let zgodb, ki jih pišejo zavzeti zaposleni
    Vredno branja

    Od nočnih izmen do magistrskega študija in vodstvene vloge

    Dino Felić je ob delu nadaljeval študij, napredoval in danes vodi ekipo približno 60 sodelavcev.
    Promo Delo 14. 9. 2026 | 09:17
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Razgibajte prihranke
    Vredno branja

    Sedem razlogov, zakaj vaš denar še vedno stoji na računu

    Več let pridno varčujete in denar puščate na bančnem računu s prepričanjem, da ga hranite za prihodnost. Toda koliko je ta denar danes v resnici še vreden?
    Promo Delo 15. 9. 2026 | 15:09
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slabo zdravje zob lahko vpliva na celotno telo

    Že v šoli so nas učili, kako si pravilno ščetkati zobe, zobozdravnik pa ob vsakem obisku vztraja pri rednem nitkanju. Toda ali vsem tem nasvetom res sledimo?
    Promo Delo 14. 9. 2026 | 14:38
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    VIDEO

    Najdražji zaposleni je lahko tisti, ki vsak dan pride v službo

    Delodajalci ne postajajo nov zdravstveni sistem, temveč vse pomembnejši akterji socialne varnosti.
    11. 9. 2026 | 09:28
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    V srcu Dalmacije: kraj, ki ga Slovenci vedno znova izberejo za popoln oddih

    Biograd na Moru, priljubljena destinacija v Zadrski županiji, je že dolgo med kraji, kamor se Slovenci radi vračajo.
    Promo Delo 10. 9. 2026 | 13:02
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Konec čakanja na paket: BOX NOW je na voljo že več kot polovici Slovencev

    Spletno nakupovanje je postalo del našega vsakdana, z njim pa se spreminjajo tudi pričakovanja glede dostave.
    Promo Delo 11. 9. 2026 | 11:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pomlajevanje obraza: hialuronska polnila, biorevitalizatorji ali biostimulatorji

    O estetski medicini se danes največ govori zunaj ambulant, na družbenih omrežjih, med prijateljicami in v revijah.
    Promo Delo 14. 9. 2026 | 08:55
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Od razvoja do pacienta: zagotavljanje varnosti medicinskih pripomočkov

    Zagotavljanje in preverjanje varnosti medicinskih pripomočkov je ključno za varno uporabo in za zaščito pacientov.
    11. 9. 2026 | 09:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj kažejo podatki o poškodbah mladostnikov

    Gibanje otrokom in mladostnikom prinaša številne koristi, vendar je preprečevanje poškodb neločljiv del varne telesne dejavnosti.
    Promo Delo 9. 9. 2026 | 13:48
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    LUTKE 2026: Ljubljana za štiri dni postaja mesto sodobne lutkovne umetnosti

    Lutkovno gledališče Ljubljana med 25. in 28. septembrom 2026 pripravlja 18. mednarodni bienalni festival sodobne lutkovne umetnosti LUTKE 2026.
    Promo Delo 10. 9. 2026 | 10:26
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    FINANCE

    Paradoks uspeha: Ko več posla pomeni manj denarja

    Slovenska podjetja dobivajo nov finančni okvir za razvoj, investicije in krizno likvidnost. Toda milijarda evrov sama po sebi ni zgodba o uspehu.
    11. 9. 2026 | 09:46
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Šport

    NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo