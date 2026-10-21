Samo Rugelj: Nimam časa hoditi na potovanja, imam pa čas hoditi na potovanjih

Pred leti sta šla soncu naproti na Kreti, tokrat z vetrom v hrbet na dveh od Kanarskih otokov, Fuerteventuri in Lanzarotu​​. Pohodniški ekspediciji je založnik in pisatelj Samo Rugelj zapakiral v pohodopis, kakor je poimenoval svojevrsten žanr, ki sledi vse bolj razširjeni obliki potovanj: pohodništvu. Slednje tudi Svetovna turistična organizacija pri Združenih narodih izpostavlja kot način, ki obiskovalcem omogoča tesnejši stik z domačini, naravo in kulturo. Pohodništvo je postalo način dopusta tudi za Sama Ruglja in njegovo ženo Renate Rugelj. »Nimam časa hoditi na potovanja, imam pa čas hoditi na potovanju,« je urednik založbe UMco in avtor številnih knjig, v zadnjem času predvsem popotniško izpovednih, opisal svojo filozofijo počitnikovanja. Z ženo – kdaj se jima pridruži še kateri ...