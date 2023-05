Še ena najbolj vetrovna dirka MTB na Braču je pred nami

To so preverjeni aduti Sutivana za izvedbo najljubše dirke MTB, ki bo od 26. do 28. maja v Sutivanu na otoku Braču.

NAJBOLJŠE MALO MESTO. Dirka Uvati vitar je nastala na krilih sutivanskega festivala Vanka regule, ki je v mesto prinesel eksotične športe, in je spektakularen dogodek za ljubitelje gorskega kolesarjenja v pristnem otoškem okolju. Po premoru zaradi dveletne pandemije v organizaciji Turistične skupnosti občine Sutivan letos spet poteka jubilejna, šesta izvedba s podporo Turistične skupnosti Splitsko-dalmatinske županije, Splitsko-dalmatinske županije in Hrvaške turistične skupnosti.

Če se želite voziti s kolesom, vedite, da je z malo športnega duha in na dveh kolesih to vsekakor mogoče – pridružite se temu odličnemu dogodku in ugotovite, zakaj kolesarji menijo, da je Sutivan najboljše mestece na svetu!

FOTO: Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije

FOTO: Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije

VETROVNE POTI. Prijazen in dostopen duh Sutivana se odraža tudi v tej dirki – licenca ni potrebna, dovolj je znati voziti kolo, čakajo pa vas tri klasične kolesarske dirke in vse bolj priljubljena e-kolesarska dirka, ki jo bodo gostili po srednje dolgi (40+ km) progi Vitar. Letos je precej bolj vozna in z manjšo višinsko razliko, za klasične dirke pa sta poleg Vitra tu še miroljubna Bonaca z dolžino 20 kilometrov in zahtevna, tudi 75 kilometrov dolga Bura, ki v slogu razvpitega dalmatinskega »zlobneža z vetra« med tekmovalci uživa svojevrsten prestiž. Lani jo je najuspešneje premagal Marko Fržop iz Vodič in postavil nov rekord proge 3h 11' 40''!

IN LETOŠNJI VITAR POKA OD DOGAJANJ. Bogat program letošnjih prireditev dokazuje, da se priljubljena prireditev nikakor ne namerava odpovedati zasluženemu slovesu. Šušur se začne v petek, 26. maja, popoldne, ko bo na velikem mostu postavljena expo cona (zelo obsežen sejem koles in kolesarske opreme s številnimi priznanimi blagovnimi znamkami in proizvajalci!), nato pa prihod udeležencev in njihovih kolekcij bogatih začetnih paketov s kanapeji, pijačo dobrodošlice in posebej za to priložnost prefinjenim glasbenim izborom najetega DJ-ja. Sobota, 27. maj, je ključni tekmovalni dan – takrat bodo dirke na treh omenjenih progah in dirka z električnimi kolesi, zvečer pa se bo druženje nadaljevalo pozno v noč s pravo gala večerjo (in že ob misli na slastno pašteto iz tune in jagnjetine z Brača se pocedijo sline), razglasitev zmagovalca in veliki koncert skupine Ljetno kino, potekala pa bo tudi izjemno bogata nagradna igra.

NAJLJUBŠA DIRKA. Prava češnja na torti ob zaključku teka najmlajših, ki je na sporedu v nedeljo, 28. maja. Lani je bilo na njem približno 40 malih udeležencev, ki so pokazali zavidljivo mero veselja in tekmovalnega elana, zato ne dvomimo, da se bo podoben sladek scenarij ponovil tudi na tokratni, že šesti, jubilejni Vitri! Omeniti velja še, da bo dan prej, v času treh dirk, na sutivanski promenadi organiziran otroški kotiček, idealen za zabavo in druženje najmlajših udeležencev.

SUTIVAN IN KOLESARSTVO se ljubita že od leta 2015, ko je mesto uradno postalo kolesarjem prijazna destinacija, dirka po »vetrovnih« progah pa je najlepši praznik njunega prijateljstva. Zaželimo mu veter v hrbet tudi letos in ne dvomimo, da bo svoj laskavi naziv – najbolj kolesarskega malega mesta! – utemeljil tudi ob tej priložnosti.

Več: www.visitsutivan.com