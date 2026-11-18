Prav nobeno pretiravanje ne bo, če po obisku Severne Makedonije, ene najbolj sončnih držav na stari celini, sklenemo, da bi morala biti eden od naslednjih ciljev za vse, ki želijo okusiti pristni turizem na vasi. V državi je kar 1600 slikovitih vasi, primernih za tovrsten turizem, obiskali smo jih nekaj in začutili podeželski utrip dežele, ki se razteza na 25.710 kvadratnih kilometrih in ima 1,8 milijona prebivalcev. Priložnosti za butični turizem v Severni Makedoniji ne manjka, tudi zato, ker za množičnega niti nimajo možnosti. Najbolj prepoznavna točka v državi je gotovo Ohrid, ki je poleg glavnega mesta Skopja najbolj obiskan. A tudi tja je segel množični turizem; vsaj v poletnih mesecih je že takšna gneča, da čari čarobnega mesta in jezera nekoliko zbledijo. Ko se iz mestnega vrveža ...