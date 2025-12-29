  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Potovanja

    Škocjan in Radulja: na obisku pri gradbenem mojstru bobru

    Radulja je eno prvih domovanj bobra pri nas po izumrtju v 18. stoletju. Osrednja priimka Škocjana: Metelko in Knoblehar.
    Ob Radulji je mogoče občudovati bobrove mojstrovine. FOTO: Simona Bandur
    Galerija
    Ob Radulji je mogoče občudovati bobrove mojstrovine. FOTO: Simona Bandur
    Simona Bandur
    29. 12. 2025 | 11:00
    29. 12. 2025 | 11:42
    10:43
    A+A-

    Zgodba o tem, kako je skupina bobrov v Brdskem krajinskem parku na Češkem bliskovito rešila gradbeno zagato, s katero so se skoraj desetletje spoprijemali veljaki pri projektu urejanja mokrišč, in s svojim jezom, zgrajenim kajpak v rekordnem času, vladi prihranila več kot milijon evrov, je morda ostala ena od obrobnih novic letošnjega leta. A vendar se je tako zataknila v spominu, da je določila cilj nedeljskega izleta: Škocjan na Dolenjskem in Radulja, ki je s 33 kilometri najdaljši potok v Sloveniji. Slednja je tudi eno prvih domovanj bobra pri nas po izumrtju v 18. stoletju.

    image_alt
    Ideje za zimske izlete v prostih prazničnih dneh: med lučkami in škrati

    Škocjan je ličen, urejen kraj pri Novem mestu, obkrožen z griči, ki posebej jeseni ustvarjajo nepozaben in slikovit pejsaž. Pozornost med kratkim sprehodom po naselju, ki smo ga vendarle opravili, preden smo se podali čez Raduljo, pritegneta predvsem dva priimka: Metelko in Knoblehar. Oba znana moža sta bila rojena prav v tem kraju, ki ima danes manj kot 300 prebivalcev.

    Metelkovina in Knobleharjevo

    Franc Serafin Metelko (1789–1860), profesor slovenščine, slovničar in duhovnik, je znan predvsem po tem, da je objavil svojo različico slovenske abecede. Po njem se ne imenuje le ljubljanska Metelkova, ampak je priimek na več mestih zaznati tudi v njegovem rodnem kraju.

    Ime je dal tamkajšnjemu kulturnemu domu in osnovni šoli, kjer si prizadevajo po »najboljših močeh uresničevati njegovo misel Vse za ljubo slovenščino«, oktobra pripravljajo Metelkov dan, na začetku decembra se na tekmovanju pomerijo najboljši deklamatorji, s čimer se spet spomnijo na Metelka, ki je bil tudi dober govornik, pripravljajo Metelkovo bralno značko, ki je nagrajena z Metelkovim bralnim priznanjem. In v spomin nanj se ob kulturnem prazniku po okoli osem kilometrov dolgi Metelkovi poti odpravijo skozi Dolenje in Gorenje Dole ter Telčice proti Telčam. Pa še bi lahko naštevali.

    Naselje se imenuje po glavnem zavetniku župnijske cerkve sv. Kancijanu. FOTO: občina Škocjan
    Naselje se imenuje po glavnem zavetniku župnijske cerkve sv. Kancijanu. FOTO: občina Škocjan

    Pohodniško pot, dolgo 12 kilometrov, so uredili tudi na čast Ignaciju Knobleharju (1819–1858), slovenskemu misijonarju in raziskovalcu, najbolj znanem po delovanju v Afriki, zlasti južnem Sudanu, od koder je prinesel številne zapiske o etnogeografskih značilnostih dežele, te je tudi objavljal v slovenskih časopisih in napisal knjigo Potovanje po beli reki. Predmeti, ki jih je pri tem zbral, so danes pomemben del zbirke Slovenskega etnografskega muzeja in Narodnega muzeja Slovenije in del številnih razstav, kot eden osrednjih likov se je znašel tudi v zadnjem romanu pisateljice Agate Tomažič Ušabti.

    V Škocjanu v spomin na misijonarja, znanega menda tudi po vzdevku Abuna Soliman, praznujejo Knobleharjevo, pripravljajo kolesarsko dirko za Knobleharjev pokal, v gostilni Marinčič si je mogoče ogledati razstavo o njem – pa tudi o stoletni zgodovini gostilničarske družine. V kraju še vedno stoji Knobleharjeva rojstna hiša s spominsko ploščo, spominska plošča z njegovim portretom in prgiščem prsti, prinesenim z njegovega groba v Neaplju, je tudi v župnijski cerkvi. In spet bi najbrž lahko še naštevali.

    Škocjan je znan po več uglednih možeh, ki so zaznamovali njegovo zgodovino. Poleg Ignacija Knobleharja in jezikoslovca Frana Metelka so to pisatelj Janez Cigler, homeopat Pavel Varaun ter župnika Janez Zalokar in Peter Bohinjec.

    Čez Raduljo

    Cerkev sv. Kancijana in tovarišev mučencev iz 17. stoletja je morda res dominantna pri soustvarjanju vedute Škocjana, a obiskovalec obstoji tudi, ko zapazi veličino tamkajšnjega kulturnega doma, ki se lahko kosa z marsikaterim v bistveno večjem kraju. Kraj zaznamuje tudi dvoločni most čez potok Raduljo, eno od območij, kamor se je po izumrtju v Sloveniji v 18. stoletju vrnil evrazijski bober.

    Kot je povedal Rok Petančič, ki je vodil projekt urejanja bobrišča v Škocjanu, so tega velikega glodavca na stičišču Radulje in Krke opazili leta 1998. Nato se je širil tudi po drugih vodotokih, med večjimi so to predvsem Mura, Drava in Sava, in njihovih porečjih vse do potokov, ki so zanje še ustrezni, saj za ustvarjanje svojega bivalnega prostora vendarle potrebuje določeno vodnatost.

    Radulja je s 33 kilometri najdaljši potok v Sloveniji. FOTO: Simona Bandur
    Radulja je s 33 kilometri najdaljši potok v Sloveniji. FOTO: Simona Bandur

    Na območju ob Radulji, ki s pritoki vred sodi pod Naturo 2000, živi po ocenah okoli deset družin, zavarovali in uredili za obiskovalce so ga pred dobrimi tremi leti. Med drugim so naredili pešpoti, nov most, ki ga lahko uporabljajo pešci in povezuje zgornji in spodnji Škocjan, in v sodelovanju z Lutro postavili tablo s pogledom na bobrov življenjski prostor.

    To območje je bilo, je povedal Petančič, dotlej degradirano, zdaj je to učilnica na prostem, kamor prihajajo šolarji, ljudje ga uporabljajo tudi za rekreacijo in sprehode. Nekaj slabe volje je seveda še vedno med kmeti, a predvsem zato, ker obdelujejo zemljo tik ob obrežju Radulje, pravi sogovornik. »S tem se bobrov življenjski prostor krči. Če bi pustili vsaj pet metrov od potoka neobdelano zemljo, bi bistveno bolje sobivali,« je prepričan. Bober je sicer rastlinojed, ki si hrano išče v 10- do 20-metrskem obvodnem pasu. Hrani se s skorjo, listi in poganjki različnih lesnatih rastlin, z zelišči in vodnimi rastlinami, ob pomanjkanju obrežne vegetacije pa zaide tudi na polja, travnike in v sadovnjake.

    Zavarovan z evropsko direktivo

    Evrazijski bober (Castor fiber) je varovan z evropsko habitatno direktivo, uvrščen je tudi v dodatka II in IV. Dodatek II pomeni, da gre za vrsto v interesu skupnosti, za ohranjanje katere je treba določiti posebna ohranitvena območja (območja Natura 2000). Dodatek IV pa, da gre za živalsko vrsto v interesu skupnosti, ki jo je treba strogo varovati. V Sloveniji je bober zavarovan z uredbo o zavarovanih prostoživečih živalskih vrstah. Predmet okoljske odgovornosti so tudi bobrov življenjski prostor, razmnoževališča ter počivališča. Bobra posredno varujejo še drugi predpisi, med njimi zakon o vodah.

    Aktiven ponoči

    Bober seveda ni take sorte, da bi čakal radovedneže, urnike obiskov si odreja sam, a v resnici niti nismo pričakovali srečanja posebne vrste, kakršnih je tamkajšnje prebivalstvo sicer navajeno. O tem, kako je živeti z bobrom, so se razgovorili najbližji sosedje. Pri urejanju vrta so se veliko ukvarjali z rastlinskimi vrstami, ki bi bile morda bolj varne pred tem izredno učinkovitim graditeljem, so pripovedovali, a do zdaj se ti poskusi niso izkazali za prav uspešne. Zato so ugotovili, da če hočejo imeti kakšno stoječe drevo na dvorišču, je treba deblo zavarovati z mrežo.

    Območje za sprehajalce in učilnica na prostem  FOTO: Simona Bandur
    Območje za sprehajalce in učilnica na prostem  FOTO: Simona Bandur

    Sicer pa o prigodah pripovedujejo dobrovoljno, med drugim o pravih toboganih, ki so si jih živahni bobri ustvarili na obrežju Radulje, enega najbolj vodnatih levih pritokov Krke. Najmlajša članica družine nas popelje na krajši ogled prizorišč, a tudi sicer ni težko ugotoviti, da tam živijo bobri. V vodi je videti jezove in nanose, tudi sledi pohoda na koruzno polje tik ob potoku.

    Bober sicer lahko podira velika drevesa s premerom več kot meter, vendar raje izbira manjša, saj tako lažje doseže drobne vejice z listi, je mogoče na tabli prebrati o tem naravnem graditelju. S svojimi gradbenimi mojstrovinami, kot so podiranje drevja, gradnja borišč in jezov, lahko bistveno spremeni in obogati vodne ekosisteme, s čimer zagotavlja ugodne življenjske razmere za številne vrste. A to, kar ljubitelji narave in naravovarstveniki imenujejo ustvarjanje biodiverzitete, ljudje pogosto označijo za – škodo. »Bober je zelo zanimiva žival, in če bi znali z njim živeti, je lahko zelo koristen,« se v bran živali postavi Rok Petančič.

    Informativna tabla je postavljena tako, da lahko z nje berejo tudi najmlajši. FOTO: Simona Bandur
    Informativna tabla je postavljena tako, da lahko z nje berejo tudi najmlajši. FOTO: Simona Bandur

    Da so takšni projekti pomembni, poudarja tudi naravovarstvenik Jani Vidmar, ki si na območju Zdravci v občini Šmarješke Toplice, a meji tudi na občino Škocjan, prizadeva za ohranitev mokrišč. »Projekti, kot je ureditev območja ob Radulji, so zelo pomembni z vidika ohranjanja narave. To so, kot pogosto rečem, nekakšne Noetove barke, iz katerih se bo lahko življenje spet razvilo, če se bomo kdaj spametovali.«

    Pojoči slapovi

    Bobru ob Radulji dela družbo tudi vidra, ki je bila še v prejšnjem stoletju zaradi lova eden naših bolj ogroženih sesalcev. Populacija se je po zavarovanju vrste okrepila, kar potrjujejo pogosta opažanja od največjem potoku v Sloveniji. Za njegov spodnji del pri Škocjanu je značilen umirjen tok z meandri, v zgornjem toku pa v krajšem, a divjem kanjonu s skoraj navpičnimi bregovi, ustvarja tudi manjše glasne in šumeče slapove. Ob Klevevški Toplici se začne soteska Radulje, ki se dviga približno 100 metrov navzgor. Po glasnih brzicah so poimenovali tudi bližnji Klevevž, saj Klingenfels pomeni »pojoči slapovi«.

    Zavinek se je v minulih 25 letih proslavil kot ena najbolj praznično okrašenih vasi. FOTO: facebook Zavinka
    Zavinek se je v minulih 25 letih proslavil kot ena najbolj praznično okrašenih vasi. FOTO: facebook Zavinka

    Zavinek, zapisan v zgodovino

    V občini Škocjan je tudi Zavinek, vasica z nekaj deset prebivalci, ki bi bila še ena od mnogih, če ne bi zaslovela prav v prazničnem času. V minulih 25 letih se je proslavila kot ena najbolj praznično okrašenih vasi; domačini so jo odeli v tisoče pisanih lučk različnih, večinoma pravljičnih motivov, ki so jih hodili občudovat od blizu in daleč, da so morali uvesti tako rekoč poseben prometni režim. Letos so oznanili, da bodo tradicijo vendarle prekinili. Zakaj? »Življenje teče hitro, obveznosti je vedno več, ustvarjalnih rok pa žal vedno manj. Prostovoljcev, ki so nam dolga leta pomagali popolnoma nesebično, je danes res malo – lahko jih preštejemo na prste ene roke,« so pojasnili na facebooku. In še: »Vzeli si bomo leto ali dve premora – da skupaj ugotovimo, kaj si želimo in ali zmoremo naprej.«

    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Prevc nasmejal avstrijsko novinarko, zagotovo marsikoga bode, da je tako dober

    V Oberstdorfu jutri štart 74. novoletne turneje v smučarskih skokih, ki jo bo Domen Prevc začel kot vroči kandidat za zmago. Dobro se razume s Kobajašijem.
    Miha Šimnovec 27. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Sestre Dionne

    Umrla še zadnja od sester, ki so jo v otroštvu postavili na ogled turistom

    Pet identičnih sester je bilo nekoč atrakcija, potem ko jih je kanadska vlada preprosto odvzela staršem.
    28. 12. 2025 | 11:13
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Jezna Mikaela Shiffrin udarila po Avstrijcih: To naj bi bil šov

    Ameriška smučarska zvezdnica zmagala tudi na slalomu za svetovni pokal v Semmeringu. Črn dan Slovenk na generalki za Kranjsko Goro.
    Miha Šimnovec 28. 12. 2025 | 20:56
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Nočne patrulje

    Policija po slovenskih mestih ukinja nočno dežurstvo, sindikat na nogah

    Na Ministrstvu za notranje zadeve (MNZ) naj bi po njihovih navedbah lokalni skupnosti sporočili, da so varnostne razmere stabilne.
    28. 12. 2025 | 12:23
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

    Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
    Promo Delo 29. 12. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Nove tehnologije plačevanja: kako varne so v resnici (video)

    Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
    Promo Delo 24. 12. 2025 | 09:57
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fizioterapija: ključ do hitrejšega okrevanja in izboljšanja gibljivosti

    Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
    Promo Delo 23. 12. 2025 | 09:14
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Praznično

    Praznične večerje v stilu: elegantne jedi in vina za popolno ujemanje

    Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Gradnja bi se lahko začela že leta 2026

    Dejan Bostjančič-Zwitter, Alpacem Cement: Pričakujemo okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje, ki bosta temelja za zagon 30-milijonske investicije v posodobitev.
    Milka Bizovičar 24. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradnja v UKC Maribor

    Za onkološke bolnike petkrat več postelj

    Stavba oddelka za onkologijo v UKC Maribor je zdaj višja za štiri nadstropja, zgradili bodo še novo sedemnadstropno stavbo.
    Milka Bizovičar 22. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Strategija steklenih sten

    Odprta vrata zunanjim obiskovalcem podjetju le koristijo

    Sprejemanje obiskov je strateško orodje za krepitev blagovne znamke, privabljanje talentov in gradnjo zaupanja.
    Milka Bizovičar 20. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Družbena odgovornost

    Podjetja z donacijami podpirajo lokalno okolje

    Investicije v projekte, ki pripomorejo k trajnostnemu razvoju in izboljšanju kakovosti življenja.
    Milka Bizovičar 18. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    bobriReportažaSlovenijapotovanja

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Dubaj

    Cristiano Ronaldo bo igral, dokler ne bo zadel tisoč golov

    Legendarni portugalski nogometaš so želi doseči na videz nemogoč mejnik. Manjka mu še 44 zadetkov, Portugalec pa je prepričan, da mu bo uspelo.
    29. 12. 2025 | 11:43
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Višje globe za naraščajoči egoizem družbe

    Posledice novega zakona o varstvu javnega reda in miru še niso predvidljive. Nove kazni v evrih pa bodo kršitelje neprijetno presenetile.
    Tomica Šuljić 29. 12. 2025 | 11:36
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    ZDA ponudile 15-letna varnostna jamstva, Zelenski želi vsaj 30-letna

    Varnostna jamstva so bila ena od glavnih tem, o katerih so se na pogajanjih za končanje vojne v Ukrajini pogovarjali v nedeljo na Floridi.
    29. 12. 2025 | 11:33
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Politična stranka

    Nemška AfD se po dveh letih prepovedi vrača na münchensko varnostno konferenco

    Člani parlamentarnih strank so tradicionalno vabljeni na varnostno konferenco, ki bo v Münchnu od 13. do 15. februarja prihodnje leto.
    29. 12. 2025 | 11:09
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Zaposlovanje

    Delodajalec, ki je diskriminiral delavca na bolniški, je odpravil kršitev

    Zagovornik načela enakosti je zato ustavil postopek ugotavljanja diskriminacije.
    29. 12. 2025 | 11:09
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    ZDA ponudile 15-letna varnostna jamstva, Zelenski želi vsaj 30-letna

    Varnostna jamstva so bila ena od glavnih tem, o katerih so se na pogajanjih za končanje vojne v Ukrajini pogovarjali v nedeljo na Floridi.
    29. 12. 2025 | 11:33
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Politična stranka

    Nemška AfD se po dveh letih prepovedi vrača na münchensko varnostno konferenco

    Člani parlamentarnih strank so tradicionalno vabljeni na varnostno konferenco, ki bo v Münchnu od 13. do 15. februarja prihodnje leto.
    29. 12. 2025 | 11:09
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Zaposlovanje

    Delodajalec, ki je diskriminiral delavca na bolniški, je odpravil kršitev

    Zagovornik načela enakosti je zato ustavil postopek ugotavljanja diskriminacije.
    29. 12. 2025 | 11:09
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

    Najmanjše prizorišče, kjer se vsako leto zbere največ navijačev

    Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:03
    Preberite več
    VideoWall
    Razno
    Vredno branja

    Sanje o skupnem domu so kmalu trčile ob prvo oviro (video)

    Ko so se v pritličnem stanovanju družine Judar lotili prenove, jih je najprej ustavila težava, ki jo pozna veliko lastnikov starejših ali slabo prezračevanih hiš: izjemna vlaga in huda zatohlost, ponekod celo plesen.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Preizkusil sem za vas: »Težko bi šel nazaj, vožnja je udobna in tiha«

    Izjave v slogu »Ne moreš potovati daleč«, »Na polnilnici boš čakal dolge ure«, »Potovanja trajajo dvakrat dlje« ali »Električni avti so le za mesto in ne za daljše poti« so skoraj obvezen del vsakega pogovora o električni mobilnosti.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 14:40
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Oddajte ponudbo za najem poslovnih prostorov na Čopovi

    Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 11:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenski junak trajnosti 2025 prihaja s Pohorja

    Podjetje 5 Start je na natečaju zavarovalnice Generali SME EnterPRIZE 2025 prejelo naziv slovenskega junaka trajnosti.
    Promo Delo 23. 12. 2025 | 09:16
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo