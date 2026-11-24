Škocjanske jame so bile 28. novembra 1986 390. spomenik, ki ga je Unesco kot izjemno naravno znamenitost uvrstil na seznam svetovne dediščine. Danes je teh spomenikov več kot 1270 v kar 173 državah sveta. Štirideseto obletnico vpisa na prestižno listo naravnih in kulturnih vrednot praznujejo danes v Kobilarni Lipica, skupaj 30. obletnico ustanovitve regijskega parka.

Vpis te naravne znamenitosti na Unescov seznam je bil tudi povod za to, da je državni zbor deset let pozneje sprejel zakon o Regijskem parku Škocjanske jame, vlada pa je na osnovi tega ustanovila Javni zavod Park Škocjanske jame. S tem so bili tudi postavljeni temelji za sistematično varstvo območja, ki se uvršča med najpomembnejše jamske sisteme na svetu, je med drugim poudarila direktorica omenjenega zavoda Polona Kovačič.

Jamo vsako leto obišče okoli 200.000 ljudi FOTO: Park Škocjanske jame

Poleg Škocjanskih so na omenjeni seznam kot naravne znamenitosti vpisane le še jame na obmejnem pasu med Madžarsko in Slovaško (Aggteleški in slovaški kras) ter Mamutske jame in jame Carlsbad Caverns v ZDA. Ostale so vanj uvrščene kot kulturni spomenik, denimo na primer Altamira v Španiji in poslikane jame v dolini Vézere v Franciji. Na Unescovem seznamu je sicer 991 kulturnih, 240 naravnih in 42 mešanih znamenitosti.

Privlačila je že pračloveka

Toda zadnjih 40 let, odkar lahko na seznamu najdemo to izjemno znamenitost, ki ga je ustvarila reka Reka, je le drobec v njeni zgodovini, tako dolgi, da je težko najti začetek. V jami so namreč odkrili ostaline iz starejše, srednje in mlajše kamene dobe, najdbe izvirajo iz bakrene in zgodnje bronaste dobe, tudi v okolici so našli ostanke prazgodovinske naselbine, kar dokazuje, da je območje že davno privlačilo človeka.

Prvi pisni viri o Škocjanskih jamah segajo vse do antike. »Reka Timava priteka z gora, pada v brezno in potem, ko preteče pod zemljo okoli 130 stadijev, izvira ob morju,« jih je opisal Pozidonij iz Apameje. Označene so na najstarejših tiskanih zemljevidih tega dela sveta, pritegnile so tudi polihistorja Janeza Vajkarda Valvasorja v Slavi vojvodine Kranjske (1689), kjer je opisal ponor Reke, ki v podzemlje izgine na dnu Velike doline pri vasi Škocjan in se spet pojavi na površju 34 kilometrov stran, nedaleč od obale Jadranskega morja. Da so ljudje že obiskovali dno udornice Velika dolina, pričajo tudi vedute francoskega slikarja F. Cassasa, je mogoče prebrati o zgodovini jame.

Znameniti Cerkvenikov most se pne okoli 50 metrov nad podzemno reko Reko. FOTO: Shutterstock

Toda tisto pravo raziskovanje, ki je človeka gnalo v neznani svet, se je začelo v 19. stoletju. Prvi povod je bila pravzaprav preskrba Trsta z vodo, zaradi česar so na eni strani raziskovali globoka brezna po Krasu, na drugi pa Škocjanske jame in s tem sledili Reki.

Tega se je lotil Jakob Svetina, mojster za vodnjake iz Trsta, in leta 1840 dosegel tretji slap, približno 150 metrov od zadnjega ponora Reke, v Veliki dolini. Naslednje raziskave je vodil Adolf Schmidl s skupino idrijskih rudarjev. Prodrli so do četrtega, morda celo šestega slapa. Njihovo delo je prekinila narava – narasla Reka, ki se je pokazala v vsej svoji mogočnosti ter jim odnesla orodje in vse tri čolne.

Reka v podzemlje izgine na dnu Velike doline pri vasi Škocjan in se spet pojavi na površju 34 kilometrov stran, nedaleč od obale Jadranskega morja. FOTO: Borut Lozej/Park Škocjanske jame

Nova prelomnica je bila ustanovitev jamarskega odseka pri primorski sekciji Nemškega in avstrijskega planinskega društva v Trstu leta 1884. Pod vodstvom trojice raziskovalcev – Antona Hankeja, Josipa Marinitscha in Friedricha Müllerja – ter s pomočjo domačinov so že v prvem letu premagali najtrši oreh, omenjeni šesti slap, ter zlagoma prodirali naprej. V naslednjih letih so odkrili največjo znamenitost sistema, Martelovo dvorano, ter dosegli breg Mrtvega jezera, slabih 1700 metrov daleč od Cerkvenikovega mosta ob vstopu v Hankejev kanal.

Raziskovanje se nikoli ne konča

Zadnji večji dogodek je bilo odkritje Tihe jame leta 1904, do katere štirje domačini priplezali prek 60 metrov visoke stene iz Müllerjeve dvorane. Za tisti čas je bilo odkrivanje jame končano, čeprav se raziskovanje skrivnostnega kraškega sveta v resnici nikoli ne konča. Skoraj sto le po po odkritju Mrtvega jezera, leta 1991, sta jamarja potapljača Janko Brajnik in Samo Morel, preplavala sifon Ledeni dihnik in odkrila še več kot 200 metrov novih jamskih rovov.

Jamski sistem sestavlja 6200 metrov z vsemi rovi vred, najnižja točka je Mrtvo jezero na 212 metrih, najvišja Štefanjino razgledišče na 435 metrih, največji stalagmit je orjak, visok 15 metrov, kraljuje pa v veliki dvorani. Med slednjimi je kraljica Martelova dvorana, ki je dolga več kot 300 metrov, široka 120 metrov in visoka skoraj do 150 metrov – tako velika, da bi vanjo lahko postavili znamenito milansko katedralo Duomo, kot primerjavo vlečejo na spletni strani Škocjanskih jam. Z 2,5 milijona kubičnih metrov prostornine je druga največja jamska dvorana v Evropi za Salle de la Verna v jami v jugovzhodni Franciji.

Velika dolina Škocjanske FOTO: Park Škocjanske jame

Čeprav sta jama in okolica pritegnila človek od nekdaj, je težko določiti natančno, kdaj se je sistematično začel razvijati turizem. Eden od mejnikov je leto 1819, ko so uvedli knjigo obiskovalcev, obisk je spodbudilo tudi odprtje poti, speljane na dno Velike doline leta 1823. Kot začetek pravega turizma pa štejejo leto 1884, ko je Primorska sekcija Nemško-avstrijskega planinskega društva vzela jame v zakup in uredila vodeni turistični obisk. Na začetku 20. stoletja so prodali nekaj več kot 2200 vstopnic, dve leti kasneje že več kot 3000.

Izziv: ohraniti za prihodnje generacije

Zanimanje je zlagoma naraščalo, a največja spodbuda je bil prav vpis na seznam Unescove svetovne dediščine. Takrat jih je bilo okoli 70.000, ob ustanovitvi javnega zavoda okoli 100.000, v predpandemskem letu 2019 so prestopili številko 200.000, ko so ugotovili, da morajo – ne le zaradi doživetja ljudi, ki so za vstopnice stali v vrstah, ampak predvsem zaradi ohranjanja delikatnega podzemnega sistema – začeti upravljati obisk. Uvedli so rezervacije vstopnic in odtlej je število obiskovalcev ustaljeno okoli 200.000 na leto.

A kot je dejala direktorica, uspešnosti ne želijo meriti s številom obiskovalcev: »Bolj je pomembno, v kakšnem stanju bomo jamo pustili prihodnjim generacijam.« Med največjimi izzivi pri njihovem varovanju je ohranjanje kakovosti vode, biotske pestrosti in značilne kraške krajine ter spoprijemanje s podnebnimi spremembami.