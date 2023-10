Skrivnostne in nepoznane gore s slovenskimi imeni

V nadaljevanju preberite:

Čeprav so nam blizu in imajo nekateri vrhovi celo slovenska imena, so Karnijske Alpe za Slovence eno najbolj skrivnostnih in nepoznanih evropskih gorovij.

Tudi za kamniška zakonca Vladimirja Habjana in Ireno Mušič Habjan, prekaljena gornika, alpinista, publicista in gorska reševalca, so bili Karnijci dolgo velika neznanka. Še ko sta se pred 20 leti, na silvestrski dan leta 2004, s turnimi smučmi povzpela na Lepi Vršič (Cima Bella) in se zagledala v množico gora, ki so se vzpenjale zahodno od njiju, si niti v sanjah nista predstavljala, kako velika in dolgotrajna ljubezen se je tedaj porodila in da bosta v naslednjih dveh desetletjih obhodila vse najvišje vrhove tega čudovitega gorstva.