  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Potovanja

    Slap Savica trenutno brez vstopnine, TD Bohinj: Nastaja velika škoda

    Društvo, ki za poti na slap skrbi 70 let, poziva, da je treba čim prej najti rešitev, skladno z novelo zakona o ohranjanju narave.
    Turistično društvo Bohinj že 70 let ureja območje slapa nad Bohinjskim jezerom in skrbi za vzdrževanje poti. FOTO: Shutterstock 
    Galerija
    Turistično društvo Bohinj že 70 let ureja območje slapa nad Bohinjskim jezerom in skrbi za vzdrževanje poti. FOTO: Shutterstock 
    STA, S. B.
    14. 4. 2026 | 15:04
    14. 4. 2026 | 15:37
    5:12
    A+A-

    Turistično društvo Bohinj je prenehalo zaračunavati vstopnino za ogled slapa Savica. To mu preprečuje spremenjeni zakon o ohranjanju narave, ki je prinesel spremembe pri upravljanju naravnih vrednot. V skladu z zakonom je namreč upravljavec znamenitosti na območju Triglavskega narodnega parka lahko le istoimenski javni zavod. Ta je za sotesko Vintgar, za katero več kot stoletje skrbi Turistično društvo Gorje, našel prehodno rešitev, za Savico pa še ne.

    image_alt
    TNP pod bremenom turizma, Brežan obljublja sistemske rešitve tudi pri vstopninah

    Turistično društvo Bohinj že 70 let ureja območje slapa nad Bohinjskim jezerom in skrbi za vzdrževanje poti. Režim obiskovanja je bil desetletja nespremenjen. Društvo je za ohranjanje območja naravne vrednote pobiralo pristojbino, ki je znašala nekaj evrov.

    »S sprejetjem novega zakona nam je bilo to onemogočeno. Ker še nismo prišli do rešitev, spoštujemo zakonske določbe in pristojbine za dostop do slapa Savica v tem trenutku ne pobiramo,« je povedal predsednik društva Boštjan Mencinger. Na podlagi nadzora so inšpektorji lani izdali tudi odločbo z ukrepom prepovedi pobiranja vstopnin za ogled slapa Savica.

    Vsako leto 170.000 ljudi

    Slap Savica je ena najbolj obiskanih naravnih znamenitosti v Bohinju. FOTO: Leon Vidic
    Slap Savica je ena najbolj obiskanih naravnih znamenitosti v Bohinju. FOTO: Leon Vidic
    Z zbranim denarjem so, kot je povedal, vzdrževali in čistili poti ter sanitarije, kar sodi v urejen dostop do naravne vrednote. »Kljub vsemu to še vedno zagotavljamo, saj menimo, da sta varnost in čistoča na tem območju izjemnega pomena,« je dejal in dodal, da je trenutna situacija najslabša mogoča. Zato pričakuje, da se bo v najkrajšem možnem času našla rešitev, saj se približuje poletna sezona, ko se število obiskovalcev močno poveča.

    »Z veseljem bi še naprej opravljali to delo, vendar je treba najti za to ustrezno rešitev, kajti v tem trenutku glede na zapisano v zakonu tega ne moremo početi,« je poudaril. S tem se, kot je še opozoril, povzroča tudi velika škoda državi, saj gre za delovna mesta in plačilo davkov ter prispevkov. Vsako leto namreč slap obišče več kot 170.000 ljudi.

    V javnem zavodu Triglavski narodni park (TNP) so potrdili, da je slap Savica odprt za obiskovalce, obisk pa trenutno ni plačljiv, ker po noveli zakona dosedanji skrbnik nima več pravne podlage za pobiranje vstopnine in ker nov režim še ni vzpostavljen. Po zakonu lahko vstopnino zaračunava upravljavec zavarovanega območja, to je javni zavod TNP, ali pa skrbnik s sklenjeno ustrezno pogodbo.

    Pri javnih zavodih, kakršna skrbita za obisk korit Mostnice in Tolminskih korit, velja prehodno obdobje, za društva pa ne. Kot je povedal direktor TNP Uroš Brežan, gre pri Savici za podobno zgodbo kot pri Vintgarju, kjer je upravljavsko vlogo prav tako doslej opravljalo turistično društvo.

    Kako naprej?

    S TD Gorje so tik pred odprtjem soteske ob začetku nove turistične sezone v začetku aprila sklenili dogovor, da se bodo do končne ureditve upravljanja vstopnine za sotesko zbirale na računu TNP, ki bo glede na stroške društvu plačalo za njegovo storitve. Za slap Savica takšne začasne rešitve niso sprejeli.

    V javnem zavodu TNP so zagotovili, da se rešitve za uskladitev upravljanja in morebitno ponovno ureditev plačevanja intenzivno iščejo, vendar jih ni bilo mogoče urediti pred velikonočnimi prazniki kot prvim večjim turističnim vrhuncem leta.

    Hkrati potekajo usklajevanja o dolgoročnem skrbniku, ki bi bil lahko javni zavod TNP, Turizem Bohinj ali pa prek urejenega postopka tudi TD Bohinj. Prav tako je v teku priprava načrtov obiskovanja, ki bodo strokovna podlaga za nadaljnje upravljanje, morebitne omejitve obiska ter ureditev vstopnin.

    Štiri plačljive točke

    Javni zavod TNP je letos začel pripravljati načrte obiskovanja za vsa štiri plačljiva območja v TNP: slap Savica, sotesko Vintgar, korita Mostnice in Tolminska korita. Gre za temeljni upravljavski dokument za dolgoročno in trajnostno urejanje obiska, ki opredeljuje dostop, gibanje in ogledovanje ter potrebne infrastrukturne ureditve, določa ukrepe za varstvo narave, zmanjševanje negativnih vplivov ter izboljšanje kakovosti bivanja lokalnega prebivalstva in izkušnje obiskovalcev.

    Načrt obiskovanja je tudi strokovna podlaga za usklajevanje deležnikov, osnova za pripravo sklepov ministra o višini vstopnine in za vzpostavitev skrbniških razmerij ter morebitnih novih odredb o omejitvi obiskovanja skladno z nosilno zmogljivostjo. To bo del načrtovanih skrbniških pogodb med javnim zavodom TNP in posameznimi skrbniki.

    Več iz teme

    BohinjTriglavski narodni parkturizemvstopnina

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    Šport  |  Kolesarstvo
    kolesarstvo

    Rekordna vrednost Pogačarjevega dresa

    Najboljši svetovni kolesar bo znesek v višini 95.100 evrov podvojil in ga namenil otrokom ter mladim v stiski.
    14. 4. 2026 | 15:24
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vpliv vojne v Iranu

    Denarni sklad znižal napoved gospodarske rasti za 0,2 odstotne točke

    Po osnovnem scenariju Slovenija letos z dvoodstotno rastjo BDP, inflacija bo zrasla za 2,9 odstotka.
    Nejc Gole 14. 4. 2026 | 15:17
    Preberite več
    Magazin  |  Potovanja
    Pred poletno sezono

    Slap Savica trenutno brez vstopnine, TD Bohinj: Nastaja velika škoda

    Društvo, ki za poti na slap skrbi 70 let, poziva, da je treba čim prej najti rešitev, skladno z novelo zakona o ohranjanju narave.
    14. 4. 2026 | 15:04
    Preberite več
    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo