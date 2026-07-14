  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Potovanja

    Kaj o slovenski obali piše Guardian?

    Neokrnjeni naravni rezervati, živahna beneška mesta in vse bolj prepoznavna kulinarika dajejo kratki slovenski obali poseben značaj.
    Slovenska obala je dolga le 47 kilometrov in je ena najkrajših v Evropi. Razteza se od italijanskega Trsta do hrvaške meje, vendar ponuja pisana obmorska mesta, vasi na gričih in vse bolj živahno gastronomsko ponudbo, je zapisala. FOTO: Blaž Samec
    Galerija
    Slovenska obala je dolga le 47 kilometrov in je ena najkrajših v Evropi. Razteza se od italijanskega Trsta do hrvaške meje, vendar ponuja pisana obmorska mesta, vasi na gričih in vse bolj živahno gastronomsko ponudbo, je zapisala. FOTO: Blaž Samec
    R. I.
    14. 7. 2026 | 10:12
    14. 7. 2026 | 12:16
    4:11
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Da je Slovenija krasen turistični biser, v zadnjih letih spoznava vse več ljudi, ki, se zdi, o Sloveniji tudi kar nekaj vedo. In kako o njej piše Guardian? Pred kratkim so objavili vtise avtorice Laure Coffey, ki je slovensko obalo sicer opisala kot eno najkrajših v Evropi, a dodala, da ponuja presenetljivo veliko.

    Neokrnjeni naravni rezervati, živahna beneška mesta in vse bolj prepoznavna kulinarika dajejo kratki slovenski obali poseben značaj.

    47 kilometrov

    Avtorica potopis začne v dolini Dragonje, kjer med oljčniki, vinogradi in solinami odkriva zeleni, mirni obraz slovenske Istre. Čeprav je slovenska obala dolga le 47 kilometrov, po njenem mnenju ponuja presenetljivo veliko.

    Na Kmetiji Medljan so jo pričakali domač zajtrk, konji, oljke in počasnejši ritem podeželja. Posest, ki jo vodi družina Kodarin, po njenem ohranja vzdušje preteklih stoletij, goste pa poleg miru privablja tudi domača kuhinja.

    FOTO: Črt Piksi
    FOTO: Črt Piksi

    Solinarstvo

    Nedaleč stran so Sečoveljske soline in Muzej solinarstva, kjer sol še vedno pridobivajo ročno. Avtorica poudari kakovost istrske soli in solnega cveta ter pomen solin kot življenjskega prostora za številne ptice in druge živalske vrste.

    FOTO: Leon Vidic
    FOTO: Leon Vidic

    V Piranu so jo najbolj prevzela beneška arhitektura, pisana pročelja in kulinarika z italijanskim vplivom. Mesto predstavi kot enega najlepših krajev na slovenski obali, kjer se zgodovina bogastva, povezanega s soljo, prepleta z legendami, kakršna je zgodba o Benečanki na Tartinijevem trgu.

    Morje ob Piranu je opisala kot zavarovan in živahen podvodni svet. Čeprav med potapljanjem ni opazila morskih konjičkov, je naletela na številne druge morske živali. Ni pozabila omeniti niti značilnosti slovenske obale, kjer se kopalci v morje pogosto spuščajo s skalnatih nabrežij in po lestvah.

    Pot je nadaljevala skozi Krajinski park Strunjan in mimo Mesečevega zaliva proti Izoli. Mesto jo je pritegnilo s sproščenim, a živahnim vzdušjem, umetniškimi delavnicami, pisanimi hišami in uličnim življenjem. V tamkajšnjem muzeju je izvedela tudi za nekdanje rivalstvo med Izolo in Piranom, ki je bilo v srednjem veku navzoče celo v pravilih dedovanja. Strokovnjak za kulturno dediščino Gregor Benčina ji je predstavil zgodovino mesta. Izola je bila nekoč revna ribiška vas.

    Izola FOTO: Boris Šuligoj
    Izola FOTO: Boris Šuligoj

    »Piran je bil naš smrtni sovražnik,« resno pove Gregor. »V srednjem veku je veljal zakon, po katerem je lahko Izolan ob smrti zapustil premoženje komurkoli, domačinu ali tujcu, le Pirančanu ne.«

    Z električnim kolesom se je nato odpravila skozi Šavrinsko gričevje proti Kopru, med vinograde, oljčnike, češnje, fige in mandljevce. Pomemben del njenega potovanja je predstavljala kulinarika, od lokalnih vin, oljčnega olja in malvazije do morskih sadežev, divjih špargljev in ponudbe manjših istrskih pridelovalcev.

    Posebej je omenila izolski Bujol, ki ga rada obiskuje tudi Ana Roš, vinsko ponudbo na Manziolijevem trgu ter lokalne pridelovalce, ki gojijo avtohtone sorte grozdja in ohranjajo istrsko kulinarično tradicijo.

    Potopis je sklenila z jutranjim kopanjem ob izolskem svetilniku. Slovenska riviera je po njenem majhna, vendar zaradi prepleta morja, podeželja, zgodovine in kulinarike ponuja drugačno in zelo privlačno obliko obmorskega oddiha.

    Sorodni članki

    Premium
    Magazin  |  Potovanja
    Butične nastanitve

    Butičnost samo na papirju? Turizem potrebuje več kot le lep slogan

    Butični turizem je edina prava smer za Slovenijo, a država nas pušča same, opozarja Milena Peterc, soustanoviteljica združenja butičnih namestitev.
    Simona Bandur 1. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    PremiumPhoto
    Nedelo
    Simon J. Woolf

    Slovenski vinarji se ne bojijo skrajnosti

    Simon J. Woolf je pisec in avtor knjig o vinu, med drugim prve knjige o oranžnih vinih na svetu.
    Mirt Bezlaj 22. 6. 2026 | 18:00
    Preberite več
    PremiumPhoto
    Magazin  |  Potovanja
    Pod Žusmom

    Kmetija Žurej na robu Kozjanskega, kjer odmaknjenost ni ovira, ampak prednost

    Zelo me moti, ko kakšen gostinec reče, da ima stranke. Ne, mi imamo goste in gosta gostiš, pravi Franci Žurej. Priimek se na kmetiji ohranja že 120 let.
    Beti Burger 10. 6. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    V letu 2026

    Slovenija četrta najvarnejša država na svetu

    Čeprav se je globalna slika varnosti poslabšala, strokovnjaki poudarjajo, da to ni bistveno vplivalo na najvišje uvrščene države.
    9. 6. 2026 | 20:33
    Preberite več
    PremiumPhoto
    Magazin  |  Potovanja
    Armenija

    Zgodovina pod zasneženimi vrhovi

    V Armeniji sovjetski spomeniki, srednjeveški samostani, antični templji in predzgodovinske izkopanine ustvarjajo svojevrstni časovni stroj.
    Mirt Bezlaj 7. 7. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Počitnice

    Teden varstva za 150 evrov ali brezplačno? Kje lahko otroci preživijo poletje

    Počitniških varstev in taborov je ogromno. Cene so zelo različne, počitniška varstva stanejo v povprečju okoli 150 evrov na teden, tabori so dražji.
    Špela Kuralt 14. 7. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Moda proti sledenju

    Obleke, ki zmedejo nadzorne kamere in onemogočajo sledenje

    Najbolje prodajani izdelek zagonskega podjetja je etui za pametni telefon, ki napravo povsem odklopi od omrežja.
    13. 7. 2026 | 09:09
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Ostrojezični poet, ki se ni trudil biti všečen

    Po enajstih letih se jutri vrača k nam Morrissey z novim albumom Make-Up Is a Lie.
    Zdenko Matoz 14. 7. 2026 | 06:30
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Intervju

    Zakaj bi morali v filmih bolj pozorno opazovati oblačila

    Kostumografinja Katarina Šavs razkriva, kaj oblačila povedo o filmskih likih – in zakaj bi si morali tudi sami dovoliti več barv.
    Daša Mavrič 14. 7. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    INVESTICIJE

    Zato nekatera slovenska podjetja izgubljajo posel

    Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
    14. 7. 2026 | 07:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Vredno branja

    Poletje ni daleč – čaka vas na novi plaži v St. Bernardin resortu Portorož

    Najlepši poletni dnevi so pogosto bližje, kot si mislimo.
    Promo Delo 10. 7. 2026 | 13:53
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    Neverjetna zgodba hrvaškega strokovnjaka, ki je prepričala številne Slovence

    Dr. Zdenko Trampuš že več kot 34 let uvaja inovativne metode in išče rešitve tudi tam, kjer jih drugi ne vidijo več.
    Promo Delo 13. 7. 2026 | 09:41
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Njihovo delo opazimo šele, ko zmanjka elektrike

    Elektromonterke in elektromonterji – steber zanesljive preskrbe z električno energijo
    Promo Delo 10. 7. 2026 | 11:09
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Pametno omrežje ne pomeni manj vlaganj, temveč boljše odločitve

    Uršula Krisper, Elektro Ljubljana: Prednosti sodelovanja v projektih sta učenje od partnerjev in primerjanje rezultatov z orodji, ki jih že uporabljamo.
    Borut Tavčar 9. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Malim in srednjim podjetjem za razvoj kompetenc 14,5 milijona evrov

    Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je objavil razpis za vzpostavitev in delovanje 20 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov.
    Milka Bizovičar 9. 7. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    MiCA vlagateljev ne bo odgnala, prečistila bo trg

    Ponudniki kriptosredstev pod strožjim nadzorom, večja varnost za investitorje.
    Milka Bizovičar 7. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kriptosredstva

    Na evropskem črnem seznamu že več kot 160 podjetij

    Agencija za trg vrednostnih papirjev poziva: preverite svojega ponudnika kriptosredstev, in če nima licence, prenesite sredstva.
    Milka Bizovičar 7. 7. 2026 | 05:30
    Preberite več

    Več iz teme

    SlovenijaObalaIstraGuardian

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Padec letala

    Prevarant z jaguarjem prost, žrtve ogoljufane in mrtve

    Ob deseti obletnici padca letala pri Predmeji in smrti milijonarja nove podrobnosti o fatalni prevari v Benetkah
    Tomica Šuljić 14. 7. 2026 | 12:31
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Posilstvo in druga kazniva dejanja

    Sin norveške princese bo kazen prestajal v hišnem priporu

    Eden od razlogov za odločitev sodišča, da lahko do konca pritožbenega postopka kazen prestaja v hišnem priporu, naj bi bilo šibko zdravje njegove matere.
    14. 7. 2026 | 12:31
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pilot med letom na nebo napisal »Dolgčas mi je«

    Britanski inštruktor letenja je šel na testni polet po opravljenem servisu. Njegov podvig je bil viden v spletni aplikaciji za sledenje letalom flightradar24.
    Staš Ivanc 14. 7. 2026 | 12:28
    Preberite več
    Video
    Šport  |  Nogomet
    Zanikal razdor

    Harry Kane: Povezani smo, ne le igralci, temveč tudi selektor in strokovni štab

    Kapetan Anglije je zavrnil namigovanja o razdoru v angleški nogometni reprezentanci pred jutrišnjo polfinalno tekmo svetovnega prvenstva proti Argentini.
    14. 7. 2026 | 11:30
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Svet so ljudje

    Neskončni 18. november

    Njena junakinja že leta živi isti dan, njeni romani pa so osvojili bralce in kritike po vsem svetu.
    14. 7. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pilot med letom na nebo napisal »Dolgčas mi je«

    Britanski inštruktor letenja je šel na testni polet po opravljenem servisu. Njegov podvig je bil viden v spletni aplikaciji za sledenje letalom flightradar24.
    Staš Ivanc 14. 7. 2026 | 12:28
    Preberite več
    Video
    Šport  |  Nogomet
    Zanikal razdor

    Harry Kane: Povezani smo, ne le igralci, temveč tudi selektor in strokovni štab

    Kapetan Anglije je zavrnil namigovanja o razdoru v angleški nogometni reprezentanci pred jutrišnjo polfinalno tekmo svetovnega prvenstva proti Argentini.
    14. 7. 2026 | 11:30
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Svet so ljudje

    Neskončni 18. november

    Njena junakinja že leta živi isti dan, njeni romani pa so osvojili bralce in kritike po vsem svetu.
    14. 7. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    V Sloveniji več milijard evrov vsak dan izgublja vrednost

    Velik del prihrankov ostaja na računih. Kaj to pomeni za njihovo kupno moč in prihodnost gospodarstva?
    8. 7. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pospravite denarnico, ne potrebujete je več!

    Prijeten dan je, sonce sije, ptički žvrgolijo, s prijatelji ste pojedli okusno kosilo na ambientalni terasi. Kaj bi lahko pokvarilo tak dan? Natakar z računom.
    13. 7. 2026 | 09:11
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Za nekoga Medved Pu, za drugega Unabomber: ena sezona, veliko zgodb

    Slovensko mladinsko gledališče odpira vrata 71. sezone. Izberite način, kako jo boste doživeli.
    9. 7. 2026 | 14:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vaše naslednje točenje goriva bi bilo lahko vredno 2000 evrov

    Cene goriv so zadnje čase zelo nestabilne, trend cen pa raste. Teh skrbi pa je za nekoga lahko za lep čas konec.
    13. 7. 2026 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Štirinajst tisoč se jih je odločilo za to, med njimi tudi številni Slovenci

    Več kot 14.000 pacientov je potrdilo, da odličnost temelji na izkušnjah, individualnem pristopu in trajnih implantoloških rešitvah.
    8. 7. 2026 | 09:26
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Elektrike bo dovolj. Bo dovolj omrežja?

    Podjetja pospešeno vlagajo v elektrifikacijo. Uspeh zelenega prehoda pa bo odvisen tudi od omrežja, energetske varnosti in odpornosti dobavnih verig.
    13. 7. 2026 | 09:49
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
    Vredno branja

    Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

    Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
    Delo 10. 7. 2026 | 14:38
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Dom mora človeku služiti, ne pa ga omejevati: spoznajte nov bivalni model v Sloveniji (video)

    Dom naj bi človeku olajšal življenje, ne pa mu nalagal novih skrbi. V GH Holdingu s projektom Srebrni gaj v Dolenjskih Toplicah razvijajo bivalni model, ki združuje samostojnost, občutek skupnosti in okolje, prilagojeno potrebam starejših.
    13. 7. 2026 | 09:46
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo