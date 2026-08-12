Po nekdanji cesarski cesti v staro mesto s še starejšim gradom

Ameriški slikar David Hockney je nekoč dejal, da lahko sončni zahod naslika marsikdo, za sončni vzhod pa moraš biti mojster. Morda je prav ta sveža in mila sončna svetloba, skozi katero se vozimo na vrhuncu poletja, tista, ki daje dnevu magijo. Z ljubljanske avtoceste se v Celju prestavimo na staro mariborsko cesto in peljemo skozi naselja: Škofja vas, Arclin, Vojnik, Ivenca, Frankolovo, Spodnje Stranice, Stranice, Slovenske Konjice, Vrhole … Smo na nekdanji slavni avstroogrski cesti od cesarskega Dunaja do pristaniškega Trsta, ki je tudi Slovenski Bistrici omogočila razvoj. Od Frankolovega, s postaje, ki so ji včasih rekli pri Medvedu, spredaj vozi rdeč avtobus. Hitro in zanesljivo, ne ustvarja kolone. Pred Vrholami, nad tistim strmim klancem, ki se spušča v glavno dolino, ob cestišču ...