Slovenski turistični biser, poln presenečenj

Portorož, Slovenija – Sončni žarki, sveža morska sapica in smeh veselih otrok. Vroče poletje je tu, in kaj bi lahko bilo boljše od družinskih počitnic ob morju? Začutite prijeten vonj soli, zabavajte se s svojimi najdražjimi in ustvarite nepozabne spomine v LifeClass Hotels & Spa v Portorožu. Pridružite se nam na tem neverjetnem potovanju!

Začutite udobnost in luksuz

Vaše udobje je na prvem mestu. LifeClass Hotels & Spa vam ponujajo prostorne in sodobno opremljene sobe, kjer se boste po dolgem dnevu, polnem zabave, lahko sprostili in spočili. Izberite sobo, ki ustreza potrebam vaše družine, in uživajte v udobju, ki vam ga ponujajo hoteli LifeClass Portorož. Prebudite se neposredno ob morju, le korak od plaže in sprehajalnih poti.

Najmlajši se bodo v sklopu Mini Kluba kratkočasili s kulinaričnimi delavnicami, športnimi igrami s poligoni in rekviziti, igrami z vodo in vodnimi baloni. FOTO: Lifeclass Hotels & Spa

Neskončna zabava za otroke

Veselje otrok je najpomembnejše. LifeClass Hotels & Spa so pravi raj za najmlajše. Morje je že samo po sebi izjemno doživetje za mlade raziskovalce. Čofotanje, plavanje, brcanje in vodne igre bodo zaposlili še tako živahne male mornarke in mornarje. Na urejeni in zeleni plaži Meduza jih bodo razveselila nova in razširjena igrala na plaži. V hotelih je voljo tudi plitev bazen – čofotalnik, ki kar kliče po igri z napihljivimi poletnimi igračami. Mini Klub s strokovno usposobljenimi animatorji bo poskrbel, da bodo vaši otroci polno zaposleni z zabavnimi in ustvarjalnimi dejavnostmi. Tudi letos so pripravili pester animacijski program, v katerem se najde kaj zanimivega prav za vsakega. Z delavnicami na prostem bodo v LifeClassu preživeli nepozabne trenutke, medtem ko se boste starši sprostili in uživali v času zase. V sklopu Mini Kluba se bodo kratkočasili s kulinaričnimi delavnicami, športnimi igrami s poligoni in rekviziti, igrami z vodo in vodnimi baloni, plesali na mini disku, ustvarjali zapestnice in gusarske pripomočke. Vse dejavnosti potekajo na prostem, na plaži Meduza. V primeru slabega vremena se preselijo v hotel Apollo.

V popoldanskih urah pa se bodo družili ob Mini Kinu.

Raziskovanje obalne lepote

Portorož je znan po svoji osupljivi obali in slikovitem okolju. LifeClass Hotels & Spa vam bodo omogočili, da raziskujete to čudovito destinacijo skupaj s svojo družino. Obiščite urejeno plažo Meduza, se preizkusite v vodnih športih ali se podajte na raziskovanje okolice. Vsak dan boste odkrivali kaj novega in ustvarjali nepozabne spomine.

FOTO: Lifeclass Hotels & Spa

Kulinarični užitki

Prebujajte se ob bogatih mediteranskih zajtrkih, s katerimi boste postreženi in spočiti začeli poletni dan. Ne zamudite priložnosti, da preizkusite lokalne jedi. V Istrian bistro & tapas baru jih bodo pripravili na moderen način in poskrbeli tudi za izbrane okuse najmlajših članov omizja.

Če iščete poletno osvežitev in so se vam ob fotografiji pocedile sline, bo pravi naslov prav kavarna Cafè Central, v Portorožu. Za vas pripravljajo vedno svežo, slastno paleto okusov hišno pripravljenih sladoledov. Znani so po široki ponudbi tort in vedno novem izboru drugih sezonsko obarvanih sladic. V letošnjih poletnih mesecih pa obvezno pokusite to hladno sladko pregreho.

Rezervirajte svoj oddih v Lifeclass Hotels & Spa še danes in ustvarite spomine, ki jih boste cenili za vedno. Za več informacij smo na voljo na booking@lifeclass.net in na 05 692 90 01.

