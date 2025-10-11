  • Delo mediji d.o.o.
    Potovanja

    Smučarske vozovnice v Avstriji prvič čez 80 evrov, kje je najdražje?

    Kot glavni razlog za podražitve večinoma navajajo cene energentov, zlasti za delovanje žičnic in sistemov za zasneževanje. Kakšne so cene v Sloveniji?
    Še posebej so se cene smučarskih vozovnic v Avstriji  zvišale na ledenikih. FOTO: Maja Prijatelj Videmšek
    Galerija
    Še posebej so se cene smučarskih vozovnic v Avstriji  zvišale na ledenikih. FOTO: Maja Prijatelj Videmšek
    STA
    11. 10. 2025 | 10:51
    11. 10. 2025 | 10:52
    7:13
    A+A-

    Cene vozovnic na številnih smučiščih v Italiji in Avstriji, priljubljenih tudi med Slovenci, so se letos znova zvišale. V povprečju so višje za štiri odstotke, na največjih avstrijskih smučiščih so se prvič povzpele nad 80 evrov. Nekaj prihranka ponujajo sezonske in večdnevne vozovnice, pa tudi nakupi v predprodaji in prek spleta.

    image_alt
    Smučarske vozovnice v Vailu in Aspnu tudi po 300 dolarjev na dan

    Kot glavni razlog za podražitve vozovnic, ki so sicer manjše kot v zadnjih dveh sezonah, upravljalci smučišč večinoma navajajo naraščajoče cene energentov, zlasti za delovanje žičnic in sistemov za zasneževanje. Poleg tega opozarjajo na višje stroške dela in drago vzdrževanje.

    V Söldnu 83 evrov

    Med najdražjimi smučišči v Avstriji v smučarski sezoni 2025/26 je Sölden na Tirolskem, kjer bodo morali odrasli v glavni smučarski sezoni za dnevno voznico odšteti 83 evrov. To je pet odstotkov več kot lani. Le malo manj bo treba za dnevno vozovnico odšteti v smučarskih središčih Arlberg (81,50 evra, +4,5 odstotka), Kitzbühel (79,50 evra, +4,6 odstotka) in Ischgl (79 evrov, +4,0 odstotka).

    Razlog za povišanje so tudi stroški zaradi zasneževanja. FOTO: Maja Prijatelj Videmšek Delo
    Razlog za povišanje so tudi stroški zaradi zasneževanja. FOTO: Maja Prijatelj Videmšek Delo

    Še posebej so se cene smučarskih vozovnic v Avstriji po poročanju nemškega portala Schneehoehen zvišale na ledenikih. Na tirolskih ledenikih Kaunertal in Pitztal dnevna vozovnica zdaj stane 75 evrov, kar je podražitev za več kot sedem odstotkov. Tudi eno največjih zimskih športnih središč v Evropi Ski Amade, ki združuje 28 smučišč v avstrijskih deželah Salzburg in Štajerska, se z 79 evri približuje magičnemu pragu 80 evrov.

    AVSTRIJA

    • Mokrine 69,50
    • Bad Kleinkirchheim 69,50
    • Ski Arlberg 81,50
    • Sölden/Ötztal 83,00
    • Kitzbühel 79,50
    • Katschberg 69,50
    • Ankogel/Mallnitz 66,00
    • Mölltal 69,00
    • Turracher Höhe 65,00
    • Osojščica 69,50
    • Heiligenblut/Grossglockner dinamični
    • Obertauern 69,50
    • Sölden 83,00
    • Arlberg/St. Anton 81,50
    • Ischgl 79,00
    • Saalbach-Hinterglemm 79,00

    vir: portal Bergfex in spletne strani smučišč

    Največja podražitev v Livignu

    Tudi v Italiji so upravljalci smučišč pred začetkom smučarske sezone 2025/26 prilagodili cene smučarskih vozovnic. Na smučišču Livigno v Lombardiji blizu meje s Švico so dnevno smučarsko vozovnico za odrasle podražili za 8,3 odstotka na 72 evrov. Zmernejša je podražitev na smučišču Kronplatz v Dolomitih (80 evrov, +3,9 odstotka).

    Tisti, ki želijo obiskati priljubljeno smučarsko središče Dolomiti Superski s 16 smučišči na severovzhodu Italije, bodo morali za dnevno smučarsko vozovnico plačati 86 evrov, kar je 3,6 odstotka več kot v lanski smučarski sezoni.

    Velja opozoriti, da je gostiteljica zimskih olimpijskih iger leta 2026 pred kratkim kot prva evropska država uvedla obveznost nošenja smučarskih čelad za smučarje, deskarje na snegu in sankače vseh starosti. Doslej je ta obveznost na italijanskih smučiščih veljala le za mlajše od 18 let. Za kršitelje so predvidene globe, v primeru ponovnega prekrška pa odvzem smučarske vozovnice od enega do treh dni.

    Kot prvi v Alpah s prihajajočo smučarsko sezono pomembno novost uvajajo tudi v italijanski Madonni di Campiglio, ki je pogosto dobesedno preplavljena s smučarji, zlasti med božično-novoletnimi prazniki. Kot je poročal časnik Corriere della Sera, bodo v času glavne sezone omejili prodajo dnevnih smučarskih vozovnic na največ 14.000 na dan. Omejitev bo sprva poskusno veljala med božičnimi prazniki od 28. decembra do 5. januarja in v pustnem času od 15. do 22. februarja. Ukrep bo veljal le za dnevne obiskovalce smučišča.

    ITALIJA

    • Dolomiti Superski 86,00
    • 3 Zinnen dinamični
    • Civetta dinamični
    • Cortina d'Ampezzo dinamični
    • Kronplatz 80,00
    • Livigno 72,00
    • Alta Badia dinamični
    • Sellaronda 83,00
    • Trbiž 44,00

    vir: portal Bergfex in spletne strani smučišč

    Smučarji si lahko stroške nekoliko znižajo z nakupom sezonskih in dnevnih vozovnic v predprodaji. FOTO: Maja Prijatelj Videmšek Delo
    Smučarji si lahko stroške nekoliko znižajo z nakupom sezonskih in dnevnih vozovnic v predprodaji. FOTO: Maja Prijatelj Videmšek Delo

    Smučarji si lahko stroške nekoliko znižajo z nakupom sezonskih in dnevnih vozovnic v predprodaji. Nižje kot neposredno na blagajni so cene običajno nižje tudi v spletnih trgovinah upravljalcev smučišč.

    Na nekaterih smučiščih poskušajo smučarje privabiti tudi s tako imenovanimi dinamičnimi cenami. V tem primeru se cene razlikujejo po dnevih, temeljijo pa na povpraševanju in se preračunajo čez noč. Tu imajo koristi tisti, ki vozovnico rezervirajo dovolj zgodaj. Vendar pa veliko povpraševanje vodi do višjih cen.

    Kako je v Sloveniji?

    Na novo smučarsko sezono se pospešeno pripravljajo tudi slovenski žičničarji. Kakšne bodo cene vozovnic v glavni smučarski sezoni, povečini še ne razkrivajo, za zdaj so objavili le cene v predprodaji. Te so približno pet odstotkov višje kot lani.

    Na Krvavcu cena dnevne vozovnice za odrasle v predprodaji tako do konca oktobra stane 41 evrov, lani 39 evrov. Na Rogli je treba v času predprodaje do konca novembra za dnevno smučarsko vozovnico za odrasle odšteti 42 evrov, kar je dva evra več kot lani. Za dva evra na 38 evrov so v preprodaji zvišali cene dnevnih vozovnic za odrasle tudi na smučišču Cerkno.

    Na Golteh v zimski sezoni 2025/26 uvajajo novost, in sicer enotno ceno dnevne vozovnice za vse smučarje ne glede na starost v višini 20 evrov. V predprodaji, ki bo trajala do začetka zimske sezone, ob nakupu paketov vozovnic ponujajo dodatne vozovnice brezplačno.

