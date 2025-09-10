Smučarski raj se spremeninja v poletno pravljico

Zimska središča tako pri nas kot na tujem že dolgo niso več osredotočena le na hladnejše mesece, ampak je poleti ponekod že več gostov. Vzrokov je več, od tega, da so prisiljeni iskati dodaten zaslužek ob vse večjih stroških pozimi, navade gostov se spreminjajo, saj morje za mnoge ni več edini način preživljanja oddiha, aktivni turizem igra vse večjo vlogo, svoje pa so navsezadnje dodala električna kolesa, ki zlasti po hribovitem delu omogočajo kolesarjenje tudi tistim z manj moči in kondicije.

Mnogim središčem, ki stavijo na poletno sezono, so se zdaj s pospešenimi vlaganji pridružili tudi v Obertauernu, ki velja za eno največjih in najbolj priljubljenih smučišč v Avstriji, tudi za slovenske goste. Eden od vzrokov, da do zdaj niso bili tako motivirani, je v tem, da večjih težav s snegom nimajo, saj so uradno dokazali, da je to območje z največ zapadlega snega v sezoni.

Tek na dolge proge

Od 1,1 milijona prenočitev na leto jih je samo kakšnih 100.000 v poletnih mesecih, a se bo ta številka nedvomno dvigovala. Vse več turističnih namestitev je in bo namreč na voljo poleti. V petzvezdičnem družinskem hotelu Seekarhaus, ki je tokrat prvič odprt vse leto, so se za tak korak odločili tudi zaradi delovne sile.

Narava ponuja čudovite razglede in dogodivščine. FOTO: Mitja Felc

Nekdanja profesionalna deskarka na snegu in udeleženka olimpijskih iger v Torinu leta 2006 Heidi Krings, ki skupaj z drugimi sorodniki vodi hotel, je bila jasna: »Dobrega delavca je vse težje dobiti, težko ga je tudi obdržati, če mu službe ne moreš zagotoviti skozi vse leto, ampak samo za nekaj mesecev. V našem poslu pa je še toliko pomembneje, da imaš dober, preizkušen kader.«

Kako drzna je njihova odločitev, pove tudi podatek, da zaradi investicij in stroškov, ki so specifični za poletne mesece, v prvih letih načrtujejo kar okoli 500.000 evrov izgube na leto. Ampak turizem je tek na dolge proge, kar so Kringsovi v preteklosti že spoznali.

Gorska jezera zaradi nizke gladine dosežejo za kopanje prav prijetne temperature. FOTO: promocijsko gradivo

Turistični raj so začeli graditi kot preprosta kmečka družina. Na začetku so bratje Theodor, Gerhard in Manfred Krings leta 1957 zgradili prvo majhno vlečnico ob jezeru Grünwaldsee v smučarskem središču Obertauern. Zadnjih 60 let so večinoma strmo rasli in na začetku devetdesetih let kupili posest in stavbo, jo povsem prenovili ter nekaj let pozneje odprli petzvezdični hotel. Poleg tega imajo danes v lasti več sedežnic, restavracije in apartmaje. Družina skrbi še za svoja kmetijska zemljišča v Untertauernu in alpska kmetijska posestva v Obertauernu.

Vizionarstvo

Manfred Krings je z bratoma začel turistični posel v Obertauernu, naslednja generacija pa ga uspešno nadaljuje. Na fotografiji s hčerjo Heidi. FOTO: Mitja Felc

Zanimivo zgodbo nam je povedal tudi 83-letni, ki je sprva kot profesionalni smučar in nato kot član smučarskih ekip dolga leta delal na drugi strani luže. Tam je v začetku 60. let prvič videl snežni top, za tiste čase nekaj nepredstavljivega, zlasti ker je bilo snega vedno dovolj. Bilo je leta 1965, ko je to tehnično novost pripeljal v Obertauern. »Samo predstavljate si lahko, koliko začudenih pogledov in posmeha sem doživel, zakaj bi zasneževali območje, na katerem je dovolj naravnega snega. Danes bi temu rekli vizionarstvo, saj si smuke brez snežnih naprav tudi v Obertauernu ni več mogoče predstavljati, ponekod pa je to že ključnega pomena za ohranitev smučarske sezone.«

Obertauern z več gorskimi jezeri, ki zaradi nizke gladine vode lahko dosežejo prav prijetne kopalne temperature, je idealna destinacija za pohodništvo in gorsko kolesarjenje, kjer ne bo prav nič nenavadnega, če si boste prostor delili s kravami in konji, ki se prosto pasejo. Turistični delavci sicer tarnajo, da jim tudi tam birokracija večkrat para živce in zbija motivacijo, saj se že več let trudijo, da bi uredili posebne bolj adrenalinske gorske steze. Na cilju tako še niso, so pa na dobri poti.