Smučišče, kjer so se začele športne sanje smučarske legende

Začelo se je na smučišču tu za menoj, ko sem bil star osem let, je predstavnikom sedme sile, zbranim z vseh koncev stare celine, ob praznovanju 70. rojstnega dne pojasnil legenda alpskega smučarja Franz Klammer. Govoril je o smučišču St. Oswald oziroma Bad Kleinkirchheim, kjer so se začele njegove športne sanje in kjer je njegovo povezanost s smučiščem opaziti tako rekoč na vsakem koraku ali zavoju.

Prav zaradi njegovega jubileja so se ta mesec večkrat spomnili na Franza Klammerja in pri tem ne le poudarjali njegove velike smučarske uspehe, ampak tudi osebnostne lastnosti, kot sta prizemljenost in predvsem človečnost. Stefan Brandlehner, generalni direktor turistične regije Millstätter See – Bad Kleinkirchheim – Nockberge, je omenil tudi njegov pomen za prepoznavnost regije in se pošalil, da imata s Klammerjem dve skupni stvari: na isti datum imata rojstni dan, s tem da je njegov prav tistega leta, ko je legendarni smučar osvojil zlato v Innsbrucku.

Tekma legend

Franz Klammer je na začetku meseca takole slavil 70. rojstni dan. FOTO: MItja Felc

Franz Klammer se je rodil 3. decembra 1953 v kraju Mahovnik (Mooswald) na avstrijskem Koroškem. Pravzaprav je bil doma precej blizu meje s Slovenijo, zato ga z našo deželo vežejo še posebne vezi. Talent je pokazal že kot otrok in postal eden najuspešnejših smučarjev vseh časov. V svetovnem pokalu je v smuku dosegel 25 zmag in osvojil pet naslovov v skupni smukaški razvrstitvi. V letih 1976 in 1984 je nastopil na olimpijskih igrah, leta 1976 je osvojil naslov olimpijskega prvaka v smuku, tekma pa je štela tudi za svetovno prvenstvo. Trikrat je bil tudi avstrijski športnik leta.

Čeprav je že dolgo upokojen – kot pravi, že nekaj časa izredno uživa v vlogi dedka –, se je po več letih znova pomeril na belih strminah. A tistega pravega tekmovalnega adrenalina kljub vsemu ni bilo, saj tekma, ki so jo pripravili v čast Klammerjevi okrogli obletnici, vendarle ni bila povsem običajna veleslalomska. Zmagovalec tokrat ni postal najhitrejši smučar, ampak tisti, ki je dosegel čas, najbližji času prvega smučarja, ki se je pognal po beli strmini. In ta prvi smučar je bil kajpada Franz Klammer. V tekmi legend, kot so jo poimenovali, je bil med povabljenimi tudi nekdanji slovenski smučarski as Jure Košir in na koncu slavil. Bil je drugi najboljši v približevanju Klammerjevemu času.

Jure Košir se je zelo približal Klammerjevemu času. FOTO: MItja Felc

O tekmi legend je dejal: »Če sem popolnoma odkrit, so tu takšne legende, da bi se težko kvalificiral mednje. Tudi generacijsko so malo bolj oddaljene od mene, to so res velika imena. Gotovo pa sem bil povabljen predvsem zato, ker Franza Klammerja poznam že dolgo. Nad njim sem bil navdušen že, ko sem se sam vzpenjal proti vrhu svetovnega pokala. Res je tako prijazen in pristen človek, da je občudovanja vreden. Zdi se mi tudi, da je Slovence vzel kar za svoje. Z njim je vedno prijetno, tudi ko sem ga srečeval na igriščih za golf, je namreč tudi zelo dober golfist. Ko sem dobil to vabilo, sem bil zelo počaščen. Je krasen dogodek njemu v čast. Njegova življenjska zgodba je pa tako ali tako unikum v alpskem smučanju.«

O tem, kako mu je uspel tako dober rezultat, pa je Košir v smehu pojasnil: »Format tekme je bil tak, da si se moral Franzu najbolj približati. Pogledal sem, kako je vozil predvsem na začetku, nato pa malo taktiziral, malo sem tudi zaviral, a ne veliko. Bil sem devet stotink oddaljen od njegovega časa. Patrick Ortlieb pa je bil še stotinko boljši od mene.« Na tekmi legend se je pomerilo več kot 30 velikih imen smučarskega sveta, poleg že omenjenih Christian Mayer, Fritz Strobl, Ivica Kostelić, Michaela Dorfmeister, Renate Götschl ...

Smučarski legendi so se poklonili tudi z veleslalomom legend. FOTO: MItja Felc

Prve avstrijske toplice

Ko je Klammer delal prve zavoje na omenjenem smučišču, kraj še zdaleč ni bil na svetovnem smučarskem zemljevidu in tako prepoznaven, kot je danes. V Bad Kleinkirchheimu in okoliških vaseh danes živi kakšnih 1900 prebivalcev, imajo pa okoli 5000 turističnih prenočišč. Zimsko središče je zelo dobro poznano tudi slovenskim smučarkam in smučarjem. Priljubljeno je predvsem zaradi bližine državne meje, saj je od tam do smučišč le približno pol ure vožnje.

A so smučanje tam odkrili precej pozneje kot, denimo, termalno vodo. Vse do sredine prejšnjega stoletja se je imenoval Kleinkirchheim. Bad (kopališče) so dodali zaradi termalne vode, ki je na površje prišla že mnogo prej. Prvi zunanji termalni bazen so odprli leta 1934, leto zatem so imenu neuradno prilepili besedico Bad in šele leta 1957 je kraj dobil novo uradno ime: Bad Kleinkirchheim. Zdaj so tam le dober kilometer narazen prve avstrijske toplice Römerbad (Rimsko kopališče) in terme St. Kathrein. Nekaj manjših kopališč je seveda tudi v zasebnih hotelih oziroma nastanitvah. Pravi užitek je razgibati utrujene smučarske noge v termalni vodi, ob razgledu, ki se ponuja na zasnežene strmine. Terme so namreč tik pod vznožjem smučišča.