Ne le prostrane plaže in paella, tudi smučarski raj

Pogorje katalonskih Pirenejev ima nekaj izjemnih smučišč ter obilo pohodnih in kolesarskih poti. Devet cerkvic pod Unescovo zaščito.

Ko omenimo Španijo, gotovo najprej pomislimo na bogato kulinariko – tapase, paello, njihovo vino rioja –, na številne kulturno-umetniške ikone, med njimi znamenito barcelonsko baziliko Svete družine, Sagrada Família, ali Guernico Pabla Picassa, na plaže v Sredozemlju ali pa na znamenito romarsko pot Santiago de Compostela. Vendar Španija skriva še eno, manj znano posebnost – smučarski raj v pirenejskem visokogorju. Da katalonska smučišča, ki se dvigujejo skoraj do višine Triglava, pri nas niso tako znana, je bržčas posledica dejstva, da Slovenci na zasneženih strminah na tujem lahko uživamo na precej bolj dostopnih in prostranih smučiščih v Avstriji in Italiji. A za ljubitelje osupljivih razgledov in neskončnih kilometrov prog, ki se stekajo v dolino, posejano z romanskimi cerkvicami in ...