Spomladanski oddih ob morju

Kvarner je idealna izbira, ko želite hitro pobegniti iz vsakdana, brez dolgih potovanj in zapletene organizacije. Že po nekaj urah vožnje ste lahko ob morju – v Crikvenici, Dramlju, Selcu ali na otoku Krku – in začnete oddih tako, kot ste si ga zamislili.

Pomlad je popoln čas za pobeg na obalo, ko prvi topli dnevi, mirnejše sprehajalne poti ob morju in bolj sproščeno vzdušje ustvarjajo idealne pogoje za kratek oddih od vsakdana. Prav zato je na voljo posebna ponudba Spring Vibes, ki omogoča 15 % popusta za nastanitev in priložnost, da spomladanske dni preživite ob morju, daleč od mestnega vrveža.

Gostom, ki načrtujejo bivanje, daljše od štirih nočitev, se odobri dodatnih 5 % popusta. Med bivanjem lahko uživate tudi v 10 % popusta na à la carte hrano in pijačo – ob sproščenih večerjah in trenutkih uživanja v lokalnih okusih.

Ne glede na to, ali iščete mir ob morju, lahkotne spomladanske sprehode ali preprosto nekaj dni za polnjenje baterij, pomlad na obali ponuja popolno ravnovesje med oddihom in uživanjem. Ponudba velja za rezervacije do 1. junija.

Crikveniška riviera in otok Krk ponujata prav to, kar večina išče: enostaven dostop, urejene plaže, raznoliko ponudbo nastanitev in občutek oddiha, ki se začne takoj, brez stresa. V sodelovanju s Turistično skupnostjo Kvarnerja in Turistično skupnostjo Crikvenice ta regija danes ponuja prav tisto, kar najbolj potrebujemo – oddih, ki se ne zgodi po naključju, temveč ste si ga pravočasno zagotovili. Najboljši oddih ni tisti, na katerega čakate, temveč tisti, ki je že načrtovan.

Ob spomladanskem oddihu na Kvarnerju bivanje dodatno obogatijo številni dogodki na destinaciji, ki predsezoni dajejo poseben ritem.

Oddih, ki se prilagaja vam

Ena destinacija, več načinov za uživanje

Jadran Hotels & Camps je ena ključnih turističnih skupin na Jadranu in s svojim portfeljem omogoča prav to, kar današnji gostje najbolj iščejo – izbiro. Z dolgoletno tradicijo in močno prisotnostjo prav na Crikveniški rivieri Jadran Hotels & Camps aktivno sodeluje pri razvoju destinacije ter oblikuje njeno turistično identiteto s stalnimi vlaganji v kakovost nastanitev, vsebin in celotne izkušnje bivanja.

Kar to skupino loči od drugih, je dejstvo, da gostom ponuja raznolik portfelj znotraj ene destinacije: od hotelov višje kategorije do preprostejših oblik nastanitve za bolj sproščen oddih. Takšen pristop gostom omogoča, da se vračajo na isto mesto, a vsakokrat doživijo drugačen oddih.

Posebna vrednost se kaže v razumevanju različnih potreb gostov: družin z otroki, parov, ljubiteljev narave ali gostov, ki potujejo s hišnimi ljubljenčki. Prav zato Jadran Hotels & Camps razvija ponudbo, ki ni univerzalna, temveč prilagodljiva, ter ustvarja izkušnjo, ki se spreminja glede na gosta.

Zaradi lokacije ob morju, pogleda na Kvarner in bližine ključnih storitev oz. ponudbe so njihovi objekti ne le kraj bivanja, temveč tudi izhodiščne točke za doživetje celotne destinacije. Jadran Hotels & Camps tako ne ponuja le nastanitve, temveč način oddiha, ki se naravno ujema z različnimi življenjskimi slogi, tempom in pričakovanji sodobnih gostov.

Družinski oddih, ki resnično deluje

Ravnovesje med zabavo za otroke in oddihom za starše

Na Kvarnerju družinski oddih ni kompromis, temveč dobro zasnovana izkušnja. Hotel Katarina v Selcu ponuja bolj sproščen, udoben ritem bivanja – takšen, v katerem dnevi minevajo brez naglice, vse pa je že prilagojeno družini. Prostorne družinske sobe zagotavljajo dovolj prostora za vse, poletni zunanji bazeni z morsko vodo in otroški bazen pa postanejo osrednje mesto druženja čez dan.

Ob razigranih poletnih animacijskih programih, ki najmlajšim prinašajo dneve, polne smeha in novih pustolovščin, lahko starši najdejo svoj trenutek sprostitve v wellness & spa coni in uživajo v raznolikih tretmajih. Hotel Katarina ponuja vse, kar si družine želijo: varnost, udobje in brezskrben oddih.

Hotel Omorika v predmestju Crikvenice prinaša drugačno energijo. Energijo aktivnega oddiha, polnega vsebine. Leži nad morjem, z odprtim panoramskim pogledom na Kvarner in že ob prihodu daje občutek prostora in svobode. To sezono dodatno dviguje raven ponudbe s tremi novimi zunanjimi bazeni, bližina športnih igrišč in adrenalinskega parka pa naredi bivanje bolj dinamično in zanimivo, še posebej za družine z otroki, ki iščejo več kot klasičen oddih na plaži. Hotel Omorika je idealna izbira za tiste, ki želijo združiti aktivnosti in sprostitev v lastnem ritmu.

Za tiste, ki želijo še več svobode, je tu Elements Camping Selce – sodobna kamping zgodba, ki združuje naravo in udobje na način, ki ustreza sodobnemu gostu. Kamp je ob morju in obdan z zelenjem ter ponuja mobilne hišice in parcele različnih velikosti, ki zagotavljajo zasebnost in udobje, hkrati pa ohranjajo občutek bivanja v naravi.

Njegova posebnost je edinstven kaskadni bazen, ki prostoru daje dodatno dinamiko in prepoznavno vizualno identiteto. Bližina plaže, sprehajalnih poti in naravnih vsebin gostom omogoča, da vsak dan oblikujejo po lastnih željah – od aktivnega raziskovanja do popolnega oddiha.

Skupno jim je eno: pogled na morje, otrokom prilagojena ponudba in občutek, da je vse zasnovano za preprost, sproščen oddih brez kompromisov.

Oddih za dva

Ko želite upočasniti in svobodno uživati

Za pare, ki iščejo mir, estetiko in doživetje, Kvarner ponuja eleganten odgovor. Boutique Hotel Esplanade na obali Crikvenice predstavlja »destress« koncept oddiha – takšnega, v katerem ni naglice niti motenj, temveč prostor, kjer se čas upočasni, pozornost pa se vrne k popolnemu uživanju. Leži tik ob morju in mestni promenadi ter ponuja sodobne, skrbno urejene sobe, v katerih se udobje in dizajn naravno dopolnjujeta. Poseben poudarek je namenjen gastronomiji.

Restavracija Lemoon prinaša sodoben pristop k mediteranski kuhinji, pri čemer obroki niso le del dneva, temveč doživetje zase. Zajtrkov tu ne preskakujete, temveč jih podaljšujete, večerje pa postanejo trenutki, v katerih želite uživati bistveno dlje.

Wellness & spa cona dodatno dopolnjuje izkušnjo – mirna, intimna in zasnovana je tako, da omogoča popoln odmik od vsakdana. Ne glede na to, ali gre za kratek pobeg ali daljše bivanje, ima vsak trenutek svojo težo, vendar brez obremenitev. To je kraj, kjer se dnevi začnejo počasneje in končajo ob morju. Brez načrta, a z občutkom popolnega miru.

Preprosto, avtentično in brez naglice

Hoteli za sproščen oddih

Hotel Slaven v Selcu je idealen za goste, ki iščejo tisto najpreprostejše – morje, sonce in popoln odklop. Tukaj je poudarek na tem, kar poletje v resnici je – dnevi, preživeti na plaži, prijetni večeri in spontanost, ki pride sama od sebe. Hotel je v neposredni bližini morja ter omogoča hiter in enostaven dostop do vsega, kar sestavlja popoln poletni oddih. Jutra se začnejo s kopanjem, dnevi minevajo v senci borovcev, večeri pa v sprehodih po Selcu in ob lokalnih dogodkih.

Za tiste, ki imajo radi aktiven oddih, so na voljo minigolf ali različne poletne aktivnosti, kot sta potapljanje in najem supa – dovolj, da dnevi dobijo prijeten ritem, brez kakršnega koli pritiska. Hotel Slaven vrača oddih k njegovim osnovam: preprostosti, avtentičnosti in občutku lahkotnosti, ki ostane tudi po vrnitvi domov.

Kvarner kot avtodestinacija

Svoboda odhoda, brez zapletov

Ena največjih prednosti Kvarnerja je njegova dostopnost. Poletni oddih se začne v trenutku, ko se odpravite na pot. Prav ta preprostost naredi razliko. Namesto da čas porabljate za logistiko, ga lahko namenite temu, zaradi česar ste se odpravili – oddihu. Ne glede na to, ali gre za podaljšan vikend ali daljše bivanje, Kvarner ponuja raven prilagodljivosti, ki jo redko srečamo drugje.

Med najpomembnejšimi novostmi, ki zaznamujejo turistično leto 2026, izstopa CAMINO – Crikvenica Vinodol, nova romarsko-pohodniška pot, dolga 84 km + 12 km dodatnih odsekov, ki povezuje morje in zaledje, tišino in srečanja. Kot del hrvaške in evropske Camino mreže, povezane z romarskimi potmi proti Santiagu de Compostela, se ta pot začne v Senju pod trdnjavo Nehaj ter vodi skozi Novi Vinodolski, Selce in Crikvenico vse do Jadranovega. Na tej poti se izmenjujejo slikovite pokrajine, zgodovinske točke in pristna srečanja z lokalnim okoljem.

Uvedba te poti dodatno spodbuja zanimanje za prihode v pred- in posezoni ter potrjuje Kvarner kot destinacijo, ki ponuja več kot le poletni oddih – prostor gibanja, srečanj in najbolj intimnega doživetja pokrajine.

Zato ne čakajte na pravi trenutek – ta je že tu. Ne glede na to, ali iščete družinski oddih, pobeg v dvoje ali spomladanski oddih. V posebni Spring Vibes ponudbi Kvarner ponuja tisto, kar danes najbolj cenimo – dostopnost, raznolikost in občutek lahkotnosti.

Naročnik oglasne vsebine je Jadran Hotels & Camps