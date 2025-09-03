Srce v Sokobanji ne tolče, ne bije, ampak se ziblje

V nadaljevanju preberite:

V jugovzhodni Srbiji, le 60 kilometrov od Niša – rojstnega kraja rimskega cesarja Konstantina Velikega – leži Sokobanja ali, kot ji pravijo domačini, zeleno srce Srbije. Topliško središče s številnimi zdravilnimi vrelci, ki dosežejo temperaturo tudi do 50 stopinj Celzija in več, so obiskovali že Rimljani, za njimi pa so na njihovih temeljih svoje hamame gradili tudi Osmani.

V glavnem parku Sokobanje je danes edini še vedno delujoč turški hamam v Srbiji. V njem so zdravilna vrelca in inhalatorij. Leta 1834 ga je dal obnoviti knez Miloš Obrenović, v sokobanjskem hamamu so posneli tudi del filma Zdravka Šotre Zona Zamfirova (2002).

Kaj pa je o Skobanji dejal Ivo Andrić i kje prenočeval, ko je tam pisal?