Svetovna kuhinja v Dubaju: kuharski chefi ostajajo brez sestavin

Vojna v Iranu ni le drastično posegla v turistične tokove, zlasti na priljubljenih ciljih vzdolž Perzijskega zaliva, ampak je vplivala tudi na delovanje restavracij, ki veljajo za steber sektorja prostega časa in turizma v zalivskih državah. To še posebej čutijo v imenitnih restavracijah v Dubaju. Ponudniki gostinskih storitev v Združenih arabskih emiratih (ZAE) že poročajo o 27-odstotnem padcu povpraševanja v primerjavi z lanskim letom, je poročal Reuters.

Shaw Lash, glavna kuharica in soustanoviteljica restavracije Lila Molino v Dubaju, gostom vse teže zagotavlja osnovne jedi na meniju, ki temelji na pristni mehiški hrani. Ena od osnovnih sestavin za njene pisane in pikantne jedi je, denimo, posebni zeleni paradižnik tomatillo, ki izvira iz Srednje Amerike. Odkar traja vojna v Iranu, je ta sestavina, kot tudi številne druge, zaradi zaprtja Hormuške ožine in povišanja cen letalskih prevozov težje dostopna in dražja.

V restavraciji Lila Molino v trendovskem umetniškem in kulturnem okrožju Alserkal Avenue so zato zmanjšali naročila teh sestavin in posledično obseg ponudbe ter število zaposlenih. »Podražil se je prevoz blaga, cene goriva so narasle, Hormuška ožina pa je še vedno zaprta,« je dejala za Reuters. »To ogroža našo oskrbo.«

Težko je pripravljati pristne mehiške jedi, če ni dostopa do osnovnih sestavin, ugotavlja Shaw Lash, kuharica v restavraciji Lila Molino. FOTO: Reuters

Dubajski turizem Mednarodnemu letališču v Dubaju so prvi mesec po ameriško-izraelskem napadu na Iran prihodki upadli kar za 66 odstotkov, kar je bistveno vplivalo na tamkajšnji turizem, ki je še pred nekaj meseci podiral rekorde. Lani je emirat sprejel 19,6 milijona mednarodnih obiskovalcev, kar je bilo tretje zaporedno rekordno leto, s povprečno zasedenostjo hotelov nad 80 odstotki in izkupičkom, vrednim več kot desetino BDP, kažejo uradni podatki. Samo v prvem tednu vojne je bilo v Dubaju odpovedanih več kot 80.000 rezervacij. Po projekcijah bo letos tamkajšnji turizem doživel od 10- do 30-odstoten padec.

Drag letalski prevoz

Podobno ugotavlja Kelvin Cheung, kuhar v restavraciji Jun's Dubai, ki išče alternativne poti za prevoz težko dostopnih pokvarljivih sestavin, kot so norveške pokrovače in nekateri japonski morski sadeži. »Edina možnost je letalski prevoz, kar bi naše stroške povečalo za kakšnih 30, 35 odstotkov,« je dejal.

Cene letalskega prevoza so se na nekaterih poteh zvišale za kar 70 odstotkov, kar ne draži le sestavin, ampak vpliva tudi na dotok turistov. »Turizem je doživel velik udarec,« je ugotavljal Cheung. »Tisto, kar nam trenutno manjka, je večji pritok turistov, ki bi zagotovil zagon gospodarstva in porabe v vseh panogah.« Omenjeni kuhar se je za zdaj osredotočil na uporabo lokalnih rib ter sestavil šesthodni meni za 225 dirhamov (52 evrov) z lokalnimi sestavinami. Restavracija je obdržala vse osebje.

Tudi drugi kuharji v vrhunskih restavracijah v tem bleščečem se mestu prilagajajo jedilnike, se obračajo k jedem, ki temeljijo na regionalnih sestavinah, ali krčijo ponudbo. Pomagati jim poskušajo dubajske oblasti, ki so uvedle ukrepe gospodarske podpore, olajšave pri pristojbinah ter zagnale kampanje, ki spodbujajo obiskovanje restavracij.

Prazne plaže v Dubaju FOTO: Fadel Senna/AFP

Podjetje za tržne raziskave Mordor Intelligence je njihov trg v ZAE lani ocenilo na približno devet milijard evrov. Še pred začetkom vojne so mu napovedovali 20-odstotno rast. A ko so ZDA in Izrael konec februarja napadli Iran, se je to spremenilo. Čeprav od 8. aprila velja premirje, Hormuška ožina, edini morski dostop do ZAE, ki uvozi več kot 80 odstotkov hrane, ostaja zaprta.

Težke odločitve?

Po anketi, ki sta jo na začetku aprila izvedla Juniper Strategy in Global Restaurant Investment Forum, so ponudniki gostinskih storitev v ZAE poročali o povprečnem 27-odstotnem padcu povpraševanja v primerjavi z lani, stroški dobaviteljev so se v povprečju zvišali za najmanj 13 odstotkov. Pod največjim pritiskom so lokali v krajih, kjer je cvetel turizem, in v okolici poslovnih stavb, medtem ko so obrati v bližini stanovanj pokazali večjo odpornost, so pa tudi takšni, ki so zaznali celo rast.

Nekateri lokali z vrhunsko kulinariko, med njimi luksuzni hoteli Atlantis na ikoničnem dubajskem umetnem otoku v obliki palme, so začasno zaprti zaradi prenove. Po drugi strani so primeri restavracij, ki so se prav v tem času odprle, med njimi Reuters navaja italijansko restavracijo Siena, ki je na začetku aprila začela delovati v Dubaju, in Isabel Mayfair v Abu Dabiju.

Osamljeni Burdž Al Arab FOTO: Amar Alfiki/Reuters

Vojna je zaostrila siceršnje izzive, kot so visoki fiksni stroški, odvisnost od turizma in izpostavljenost dobavni verigi, je poudarila kulinarična novinarka Courtney Brandt, ki živi v Dubaju od leta 2007. Po njenem mnenju je bil trg že pred vojno zasičen. Napočil je čas za popravke, je ugotavljala v pogovoru za Reuters. »Če bodo hoteli preživeti, bo treba sprejeti težke odločitve.«

Shaw Lash in Kelvin Cheung kljub vsemu pričakujeta, da bo trg okreval. »V zadnjih nekaj tednih, zlasti po prekinitvi ognja in ponovnem odprtju šol, opažamo povečanje poslovanja in splošnega gibanja po mestu. Počasi se vrača občutek normalnosti,« je dejal Cheung.