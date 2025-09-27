Ljubljančani kot turisti: številna brezplačna vodenja, muzeji, doživetja ...

Na današnji svetovni dan turizma se v glavnem mestu začenja Teden ljubljanskega turizma. Od danes do 3. oktobra bodo prebivalci Ljubljane in obiskovalci imeli možnost udeležiti se različnih vodenj po mestu, si ogledati muzejske zbirke in razstave, se udeležiti ustvarjalnih delavnic in kulinaričnih doživetij ...

Program, ki ga je Turizem Ljubljana pripravil v sodelovanju z več kot 60 partnerji, tako tudi meščankam in meščanom daje priložnost, doživijo pestro turistično ponudbo Ljubljane in spoznavajo obraze, ki s svojo ustvarjalnostjo in gostoljubnostjo soustvarjajo živahen utrip slovenske prestolnice. Namenjen je različnim starostnim skupinam, številne dejavnosti so brezplačne, nekatere ponujajo po ugodnejših cenah.

Danes je, denimo, prost vstop v Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije (s tematskim vodstvom Turizem skozi čas), brezplačna je tudi Sobotna izobraževalna matineja v Slovenski filharmoniji, sprehod po baročni Ljubljani, ogled izbranih del štirih slovenskih impresionistov na Ljubljanskem gradu, vodstvo po Centru Rog ... A pozor: posamezne dejavnosti imajo omejeno število obiskovalcev, zato je treba obisk rezervirati vnaprej.

Celoten program s podrobnejšimi informacijami o posameznih doživetjih je na voljo na spletni strani Turizma Ljubljana in v Turističnem informacijskem centru (TIC) na Adamič-Lundrovem nabrežju 2.

Na programu je tudi plovba po Ljubljanici, za otroke do 13. leta je brezplačna, za odrasle je cena 5 evrov. FOTO: Jože Suhadolnik

Prebivalci mesta bodo sicer med drugim lahko spoznali baročno podobo Ljubljane ter se sprehodili po njej skozi zgodbe župana Ivana Hribarja ali jo občudovali z barke na Ljubljanici (plovba je za otroke do 13. leta brezplačna). Pogledali bodo lahko v zakulisje nastajanja operne predstave, skriti svet lutkovnega ustvarjanja, muzejskih zbirk in grajskega podzemlja ali se na delavnicah preizkusili v številnih ročnih spretnostih, od popravila dežnika, lončarjenja, tkanja in oblikovanja kovine do spoznavanja tehnike vitraža in zlatarske obrti, so našteli na Turizmu Ljubljana, izdelali si bodo lahko svoje praline in čokolado, si privoščili hotelski zajtrk ali piknik v grajskem vinogradu ter spoznavali zgodovino in okuse ljubljanskih piv in žganih pijač.

Obiskati bo mogoče tudi delavnico z Marijo Lah, znano ljubljansko dežnikarico. FOTO: Črt Piksi

Na dnevih odprtih vrat bodo obiskovalci lahko vstopili v številne prostore, kjer ustvarjajo najrazličnejši ustvarjalci in ustvarjalke, na tematska vodstva pa vabijo tudi muzeji, galerije in knjižnice, so še dodali.

Teden ljubljanskega turizma pripravljajo četrto leto zapored, letos so ga še tesneje povezali s kampanjo o pozitivnih učinkih turizma Zaradi nas je Ljubljana. Ta je potekala sredi septembra in je skozi zgodbe ljudi izpostavljala vidike turizma, ki so jih v letošnji raziskavi o odnosu do turizma meščanke in meščani ovrednotili kot najbolj pozitivne.