Čas, ko je v dolini še jesen, v hribih pa že vladajo zimske razmere, je eden najbolj tveganih za številne pohodnike in tudi za gorske reševalce. V njihovih vrstah je iz leta v leto več žensk, letos je Gorska reševalna zveza Slovenije (GRZS) dobila tudi podpredsednico. Teja Čas Slak, gorska reševalka, doktorica znanosti in mama dveh otrok, je prva ženska na tako visokem položaju v zvezi, ki povezuje 18 društev gorske reševalne službe. Je ena od približno 70 reševalk, ki so sledile Lidiji Honzak, eni od pionirk ženskega gorskega reševanja pri nas. In če so bile sprva med njimi predvsem zdravnice, je zdaj poklicna sestava zelo raznolika, število v primerjavi z moškimi pa še vedno precej neznatno; vsa GRZS ima namreč 896 članov. Gorski reševalni službi se je pridružila pred 15 leti, najprej ...