    Potovanja

    Tek na smučeh: čas, ko je dobro izkoristiti vsak dan snežne odeje

    V idealnih razmerah je po Sloveniji speljanih 200 kilometrov prog. Snežna odeja se počasi že tanjša.
    V Planici je urejenih vsega skupaj približno 20 kilometrov poti za tek na smučeh. FOTO: Voranc Vogel
    Galerija
    V Planici je urejenih vsega skupaj približno 20 kilometrov poti za tek na smučeh. FOTO: Voranc Vogel
    Simona Bandur
    14. 1. 2026 | 05:00
    9:17
    A+A-

    Že malo po tem, ko je sneg pobelil tako rekoč vso Slovenijo, tudi polja na ravninah, je bilo na njih opaziti številne tekače na smučeh. Šport je vse bolj priljubljen, predvsem pa so rekreativci dognali, da je treba, ko končno zapade sneg, vsak dan izkoristiti. Če so razmere idealne, je sicer v različnih krajih po državi mogoče teči na skupno 200 kilometrih prog. Kako obiskane so v teh dneh, smo preverili v Logatcu, Planici in zibelki teka na smučeh pri nas – na Blokah.

    image_alt
    Zakaj ne bi tekli na smučeh z Dolomiti in Julijci v ozadju

    Samo minulo nedeljo je na progah v krajih, znanih po znamenitih Bloških tekih, karto kupilo več kot 560 rekreativcev, je povedal župan Blok Jože Doles, tudi v soboto jih je bilo okoli tristo. Na progah je bilo med 30 in 40 centimetrov snega, sonce je sijalo ves dan, je bilo slišati poročila.

    Proge že z minimalno količino snega

    To nedeljo je na progah na Blokah teklo blizu šeststo rekreativcev. FOTO: Rado Ponikvar
    To nedeljo je na progah na Blokah teklo blizu šeststo rekreativcev. FOTO: Rado Ponikvar
    Čeprav veljajo Bloke za enega najhladnejših koncev države, podnebne spremembe tudi njim nagajajo in tako je v zadnjih desetletjih snega vse manj. Tokratna sezona je bila vsaj do zdaj izjemna, proge so urejene od božiča, torej že kar tri tedne, je pa res, da so po Dolesovih besedah sposobni proge pripraviti že pri minimalni količini snega, tudi če ga je samo deset centimetrov. Za to so nabavili posebne sani. »Tek na smučeh je naša dediščina, ki jo je treba negovati, hkrati pa priložnost za razvoj turistične ponudbe in turizma v naši občini,« je dejal.

    Teki na Blokah imajo dolgo tradicijo, sega vse do Valvasorja, verjetno še dlje. Doma narejene lesene smuči so v teh krajih uporabljali za različne opravke: z njimi so hodili v vas, v gostilno, trgovino, k maši, na lov, na smučeh so nosili botri novorojence h krstu in peljali pokojnika v krsti na vaško pokopališče. Šele ob vsem tem so odkrili tudi zabavno plat. Zlagoma je to preraslo v športno dejavnost in tekmovanje, zlasti med obema vojnama in po drugi vojni, sledilo je nekajletno zatišje, leta 1975 pa so začeli oživljati zanimanje z Bloškimi teki. Lani so torej praznovali 50. obletnico, a so morali prireditev zaradi pomanjkanja snega odpovedati.

    Enotna karta

    Navdušenci nad tekom na smučeh imajo možnost nakupa enotne vozovnice, ki povezuje tekaške centre na Pokljuki, Jezerskem, Rogli, Soriški planini, Arehu, v Logarski dolini, na Blokah, v Medvodah, Planici, Bonovcu, Stanežičah in Velenju. Stanje na progah je mogoče preveriti na spletni strani Slovenia Outdoor ter na facebook strani Pokal Slovenski maraton.

    »V zadnjih 20 letih je to vse večji problem, zlasti v času, ko bi moral biti naši teki,« pravi Jože Doles. »Zdaj se je že uveljavila šala, da čim napovemo Bloške teke, sneg skopni.« Ker je dogodek na koledarju smučarskih prireditev v državi, je termin (drugi konec tedna v februarju) določen in ga ni mogoče prilagajati glede na snežne razmere.

    V zadnjih desetletjih se vse bolj razvija tudi rekreativni tek na smučeh. Pomemben mejnik je bil pred približno 20 leti, ko se je na Bloke preselila tekaška sekcija Olimpija. Nekaj časa so pri organizaciji tekov in treningih mladih tekačev sodelovali funkcionarji Olimpije, sčasoma pa so te naloge prevzeli Bločani. V TSD Olimpija Bloke redno trenira med 10 in 15 mladih tekačev predvsem iz osnovnih šol in dosegajo dobre rezultate, edini problem, ki ga zaznavajo, je, da po koncu osnovne šole ne preidejo v druge klube, kjer bi nadaljevali.

    Člani kluba prav tako urejajo proge za rekreativne tekače in jih redno vzdržujejo, zadnja tri leta zaračunavajo pet evrov za uporabo, velja pa karta ves dan – če le kdo zmore, se je pošalil sogovornik z Blok. Trenutno je urejenih od sedem do deset kilometrov poti, imajo pa še progo za treninge in tekmovanja. V zadnjih letih zagotavljajo tudi servis za smuči, mogoče si je izposoditi opremo in opraviti začetniški tečaj.

    Lani so na Blokah kupili še ene sani za urejanje prog. FOTO: Rado Ponikvar
    Lani so na Blokah kupili še ene sani za urejanje prog. FOTO: Rado Ponikvar

    V Logatcu še brezplačno

    V osrednjem delu države, na poljih v Logatcu, je urejenih pet prog (zaradi odjuge so sicer v že slabšem stanju), še dve v Hotedršici. Dolge so okoli devet kilometrov, zanje pa skrbi Tekaški smučarski klub Logatec. Obisk je za zdaj brezplačen, a tudi tam razmišljajo o uvedbi vstopnine, je povedal Lucijan Nagode, eden od štirih trenerjev v klubu. Po zadnjem sneženju je bilo snega dovolj, po potrebi pa si pomagajo s snežnima topovoma (denar zbirajo še za tretjega), obiskovalcev je prav tako veliko, s Primorskega, z bližnje Vrhnike, iz Ljubljane ..., je naštel Nagode, urejeno in dobro obiskano je tudi sankališče.

    V Logatcu je urejenih pet prog. FOTO: TSK Logatec
    V Logatcu je urejenih pet prog. FOTO: TSK Logatec
    Tamkajšnji klub ima prav tako skoraj 50-letno zgodovino, ustanovljen je bil leta 1979 na pobudo Vojka Prezlja, prvega trenerja in učitelja športne vzgoje na osnovni šoli Tabor. Danes v njem tek na smučeh in biatlon trenira okoli 40 otrok in mladih od 7 do 18 let, imajo pa tudi skupino predšolskih.

    Tek na smučeh je dolgo veljal za vzdržljivostni, celo garaški šport, ki ni tako pritegnil otrok, zdaj je zanimanje celo med najmlajšimi. Kako jih pripravljajo in navdušujejo? Vse poteka skozi igro, pomembno je, da se zabavajo, je odgovoril trener. »Ko napredujejo skozi leta, pa postanejo treningi bolj pestri oziroma bolj specializirani.« Tudi pri njih največji osip opažajo na prehodu iz osnovne v srednjo šolo.

    Tek na smučeh sicer velja za cenovno dostopnejšo obliko zimske rekreacije, zlasti v primerjavi z alpskim smučanjem, a se razmere spreminjajo, je ugotavljal Lucijan Nagode. Kot pri drugih športih se oprema izboljšuje in razvija, hkrati s tem pa draži, prav tako se spreminja sama tehnika.

    Za koga pa je ta šport primeren? »Za vse. Pravzaprav je tek na smučeh podoben naravni hoji. Klasični korak lahko izvaja vsak in je primeren za vse.« Začetnikom priporoča najprej klasično tehniko in nato nadaljevanje z drsalno, vse pa je lažje, če si najamejo učitelja ali se udeležijo tečaja. To lahko seveda opravijo tudi v Logatcu.

    Tek na smučeh v Ljubljani

    V okolici Ljubljane so proge uredili v Golf centru Stanežiče, v Zadvoru, na Hipodromu Stožice ter na Brdu. V Stanežičah je proga odprta vsak dan od 9. do 17. ure, vstopnica stane 4 evre, za mlajše od 18 let je uporaba brezplačna. Na voljo je tudi izposoja tekaške opreme. V Zadvoru, na Hipodromu Stožice in na Brdu je tek na smučeh brezplačen, je mogoče prebrati na občinski spletni strani. V okolici glavnega mesta so priljubljene tudi proge Nordijskega centra Bonovec Medvode, ki so jih odprli minulo soboto.

    V Planici tudi proga v Tamar

    V Planici prav te dni poteka akcija Šolar na smuči, v kateri se učenci seznanjajo s to obliko zimske rekreacije. Glavni namen je, kot je dejal Jure Puš, vodje šole teka na smučeh v tamkajšnjem nordijskem centru, navdušiti najmlajše za gibanje in šport, ob tem pa morda koga pritegnejo še na smuči za tek.

    V Planici so urejene petkilometrska krožna pot, proga Planica–Ledine–Ponca v skupni dolžini nekaj manj kot 12 kilometrov in od konca minulega tedna proga do Tamarja, ki je dolga štiri kilometre, a je treba tudi nazaj, torej osem. Za slednjo je sicer vprašanje, kako dolgo bo zdržala, saj je snega dokaj malo, je ocenil Puš. Dnevna vstopnica za odrasle stane osem evrov, za otroke pol manj, tisti do šest let lahko proge uporabljajo brezplačno, izvemo na spletni strani.

    Tek na smučeh je oblika rekreacije, primerna za vse starostne skupine. FOTO: Voranc Vogel
    Tek na smučeh je oblika rekreacije, primerna za vse starostne skupine. FOTO: Voranc Vogel

    Podobno kot drugod pride največ obiskovalcev konec tedna in med počitnicami. Na splošno priljubljenost teka na smučeh narašča, vsaj kakor je mogoče sklepati po številu prodanih vozovnic in izposoji opreme, pravi Jure Puš. Tudi sogovornik iz Planice sicer ugotavlja, da je tek na smučeh dražji kot v preteklosti, a glede na odzive ljudi še dokaj dostopen. V primerjavi z alpskim smučanjem je ta oblika rekreacije posebej primerna za starejše, saj ni tako naporna in manj obremenjuje sklepe. »Poleg tega si lahko vsak prilagaja intenzivnost. Kdor je slabše pripravljen, lahko navsezadnje samo hodi na smučeh in ima še vedno lepo rekreacijo v naravi.«

    tek na smučehsmučarski tekrekreacijaPlanicavadbatek

