Tiri istrske Sibirije: od Teksas ekspresa do Pijane proge

V jugoslovanskih časih smo popotniki v Divači, kraškem železniškem križišču, lahko ujeli srebrna vagona, ki sta bila videti kot vesoljski ladji iz kakšnega znanstvenofantastičnega filma. Vlakec, izdelan v tovarni Goša v Smederevski Palanki, uradno se mu je reklo šinobus, popularno pa Teksas ekspres, je vsako dopoldne odpeljal v Istro, v Pulj. Srebrna vagona sta postala simbol istrskih prog, občutek pri vožnji z njima pa je bil približno tak, kot bi se vozili z drezino. Vmesna postaja je bila v Lupoglavu, mladem kraju z markantnim in zdaj zapuščenim dvorcem. V 17. stoletju ga je zgradil baron Pompeo Brigido. Štiri krila zgradbe obroblja prostrano dvorišče z obrambnim stolpom na vsakem od vogalov. Eden od lastnikov je bil tudi diplomat Žiga Herberstein, ki smo ga Slovenci vzeli za svojega. ...