Top 7 poletnih izletov

FOTO: Slovenske železnice

povratno vozovnico za vlak z vseh postaj na progi med Ljubljano in Bohinjsko Bistrico ter med Sežano in Bohinjsko Bistrico,

prevoz s poletnim avtobusom iz Bohinjske Bistrice v Ribčev Laz oz. Ukanc in nazaj,

povratno vožnjo s panoramsko električno ladjo po Bohinjskem jezeru,

povratno vožnjo z nihalko na Vogel,

kosilo (enolončnica in zavitek),

vstopnino v cerkev sv. Janeza Krstnika v Ribčevem Lazu.

3. Na kopanje in kremno rezino na Bled

FOTO: Getty Images

4. V vodni park Radlje ob Dravi

FOTO: Slovenske železnice

FOTO: Slovenske železnice

FOTO: Slovenske železnice





Do konca naslednjega leta bodo železnice v promet vključile kar 52 novih vlakov. Med njimi bodo tudi dvopodni (dvonadstropni) vlaki. Potovanja z vlakom postajajo tako še bolj priljubljena. Tudi v covidnih časih z upoštevanjem vseh ukrepov in priporočil vlade ter stroke Slovenske železnice zagotavljajo varen prevoz potnikov. Več namigov, kako si popestriti dan ali izlet z vlakom, lahko preberete na spletni strani www.slo-zeleznice.si . Obenem naj vas spomnimo, da vas lahko odslej po poteh železnice zapeljejo tudi novi, sodobni vlaki. Delujočim novim vlakom, ki vozijo po neelektrificirani dolenjski, kamniški in kočevski progi, se v juliju pridružuje še enajst novih vlakov, ki bodo vozili po elektrificiranih progah.Do konca naslednjega leta bodo železnice v promet vključile kar 52 novih vlakov. Med njimi bodo tudi dvopodni (dvonadstropni) vlaki. Potovanja z vlakom postajajo tako še bolj priljubljena. Tudi v covidnih časih z upoštevanjem vseh ukrepov in priporočil vlade ter stroke Slovenske železnice zagotavljajo varen prevoz potnikov.

To je super način, da ustavite drvenje in spopadanje z gnečo na cestah ter da že na poti čas izkoristite za druženje, igro, se razmigate in obiščete toaleto brez potrebnih postankov. Predstavljamo vam 7 izbranih namigov za poletne izlete z vlakom in doživetja v bližini železniških postaj.Z vlakom se zapeljete do Bohinjske Bistrice, od koder vodi lepo urejena kolesarska pot. S kolesom od železniške postaje do jezera traja približno 20 minut. Lahko izberete kopanje v Bohinjskem jezeru, lahko pa obiščete tudi Vodni park Bohinj, kjer z veljavno vstopnico za vlak uveljavite 10 % popusta pri kopanju.Paketje ugoden enodnevni izlet, ki so ga pripravile Slovenske železnice so v sodelovanju s Turizmom Bohinj. Za le 37 evrov za odraslo osebo in 25 evrov za otroke od 7 do 14 let lahko do 23. septembra doživite enodnevni izlet, ki vključuje:Obiščite muzejsko in doživljajsko središče v Pivki, ki je nastalo na območju starih italijanskih vojašnic in je bogato z vojaško in zgodovinsko dediščino tega območja. Preizkusite se lahko tudi na simulatorju letenja z letalom MiG-21 ali simulatorjem Spitfire IX in doživite prepričljivo izkušnjo letenja z vojaškima letaloma. Vlak vas pripelje do železniške postaje Pivka, od koder v 10-minutnem sprehodu pridete do Parka vojaške zgodovine.Priljubljena izletniška točka v poletnih dneh, kjer se lahko tudi kopamo, je Bled. Okoli jezera je več primerno urejenih kopališč. Priljubljena Velika Zaka je v bližini kampa, kopalci imajo na voljo celo tuše. V poletnih dneh je znano, da je na Bledu težko dobiti parkirišče za avto, zato je še toliko boljša rešitev pot z vlakom. Železniška postaja Bled Jezero je v neposredni bližini jezera in je tudi po videzu zelo pravljična. Tukaj so celo snemali reklamo za znano čokolado v vijoličnem ovitku. Spiti kavo v kavarni na vogalu te stavbe ima tudi poseben čar. Do kopališča pri Veslaškem centru pa vas potem loči le okoli 5 minut hoje oziroma okoli 10 minut do kopališča Zaka.V poletnih dneh si popestrite potep po Koroškem, med Mariborom in Prevaljami, tudi s kolesarjenjem. V teh mesecih vlaki na tej progi ponujajo več prostora za kolesa. Z vlakom izstopite na železniški postaji Vuhred, od koder ste po dobre pol ure kolesarjenja v Radljah ob Dravi, kjer vas čaka naravno kopališče, ki se ponaša z laskavim nazivom prvega in tudi edinega biološkega bazena v Sloveniji, kjer za čistočo in kakovost vode skrbijo izključno naravni organizmi. Vabi vas tudi neokrnjena okolica reke Drave, ki vse poletje ponuja užitke ob tem zelenem biseru.Če želite doživeti železniški promet v miniaturi, obiščite železniško postajo Sevnica, kjer je na ogled postavljena čudovita železniška maketa. Razteza se na površini 20 kvadratnih metrov, s 50 metri skupne dolžine tirov, ki med seboj povezujejo štiri postaje in eno postajališče. Na njej vozi 40 različnih lokomotiv in motornih garnitur ter več kot 150 potniških in tovornih vagonov. Popoln utrip življenja dajejo maketi še železniška signalizacija, različne zgradbe, avtomobili, drevesa in lučke. Za ogled makete se je treba napovedati po telefonu: 041 841 382.Če vas mika kopanje v Termah Laško, izstopite na železniški postaji Laško, od tam pa vas čaka okoli 5-minutni sprehod do bazenov. Z veljavno dnevno vozovnico za vlak pa lahko izkoristite 20 % popusta pri nakupu vstopnice za kopanje.Tudi Rimske terme so dosegljive z vlakom. Od železniške postaje je le okoli 5 minut hoje. Vsi, ki se boste pripeljali z vlakom, ste nagrajeni še s posebnimi popusti za nekatere storitve. Z veljavno dnevno vozovnico za vlak lahko izkoristite 25 % popusta za 4-urno ali celodnevno kopanje, 20 % popusta za 4-urni ali celodnevni vstop v Deželo savn Varinka ter 10 % popusta za masažne in lepotne storitve ter kopeli v Wellness centru Amalija.Naročnik oglasne vsebine so Slovenske železnice