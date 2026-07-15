Na poti okoli Bele gore: devet dni vzponov, spustov in prostranih razgledov

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Ni vrh tisti, ki ga osvajaš, ampak pot. Tako bi lahko strnili Tour du Mont Blanc, krajše TMB, treking okoli najvišje gore v Alpah. Mont Blanc oziroma Bela gora, ponekod tudi Bela dama, je ime dobil po snežno-ledeni kapi, ki prekriva njegov vrh. Ker se njena debelina spreminja, se spreminja tudi izmerjena višina gore, ki znaša približno 4808 metrov.
Skoraj 170 kilometrov dolga pot vodi okoli masiva Mont Blanca skozi Francijo, Italijo in Švico. Tehnično večinoma ni zahtevna, zaradi skoraj 10.000 višinskih metrov pa zanjo potrebujemo dobro telesno pripravljenost in nekaj pohodniških izkušenj. Skupni vzpon je po številkah primerljiv z višinsko razliko med morsko gladino in vrhom Everesta, vendar je jasno, da gre za povsem drugačen podvig.
Na tej poti ni enega samega vrha oziroma cilja, ki ga pohodnik osvoji, pač pa se nenehno vzpenja in spušča. Cilj je pot sama, nagrada pa razgledi na alpske doline, prelaze, ledenike, slapove in mlečno turkizne ledeniške reke, na delu trase tudi na Mont Blanc, okoli katerega vodi. Čeprav nima tako slikovite silhuete kot denimo Matterhorn, z vsakim dnem hoje okoli njega postaja mogočnejši. Vsaj zdi se tako.
Pot večinoma poteka na nadmorski višini med 1500 in 2200 metri. Tam se zaveš, da si se znašel v svetu, kjer pravila doline ne veljajo, tudi glede vremena, v objemu gora, ostrih skal, svežega zraka in čiste vode, ki te marsikje spremlja s svojim šumenjem. V svetu, kjer je tisti dan pomembna le pot. Tako je lažje ostati v trenutku.
Ameriški novinar Gideon Lewis-Kraus je TMB v New York Timesu opisal kot nasprotje asketskega romanja: bolj kot na obred očiščenja ga je spominjala na praznik epikurejskega razvajanja. Ob obilju sira, toplih obrokov in udobnih koč primerjava ni neutemeljena, a pot vsakega je po svoje drugačna.
Kot je za Delo pojasnil alpinist, sociolog, filozof in pisatelj doc. dr. Igor Škamperle, prvi stik z Mont Blancom sega v evropsko razsvetljenstvo, ko so izobraženci in raziskovalci začeli odkrivati estetiko gora in lepoto divje, nekoristne narave. Med njimi sta bila zdravnik Michel-Gabriel Paccard in Horace-Bénédict de Saussure, avtor dela Popotovanje po Alpah, ki se je leta 1787 kot tretji povzpel na vrh Mont Blanca, leto po prvem vzponu Paccarda in Jacquesa Balmata. Tudi Slovenci z vzponom na Triglav leta 1778 v tem obdobju niso zaostajali. Dolini Chamonixa in Aoste je pozneje, leta 1965, tesneje povezal še predor pod Mont Blancom.
»Tam sem preživel svojo najhujšo noč«
Svojo zgodbo o Beli gori je povedal tudi Igor Škamperle: »Na glavnem vrhu Mont Blanca nisem bil, sva pa pozimi 1983 s prijateljem Bogdanom splezala na Mont Blanc du Tacul (4248 m), enega od vrhov mogočnega masiva najvišje evropske gore. Super Couloir, strm leden žleb v granitu Mont Blanc du Tacula, je po prvem vzponu leta 1975 hitro postal legendarna smer. Januarja 1983 sva se z Bogdanom namenila vanj, čeprav nas je ob prihodu v Chamonix pretresla novica, da je Zvone Drobnič v smeri padel približno osemdeset metrov in čudežno preživel. V hudem mrazu sva naslednje jutro vstopila. V žlebu je strah popustil, višje pa naju je ujela noč. Zgrešil sem smer in obtičala sva na vetrovni polici na približno štiri tisoč metrih, brez hrane, pijače in spalne opreme, pri skoraj minus tridesetih stopinjah. To je bila najdaljša in najhujša noč, kar sem jih preživel. Ko je za Grandes Jorasses vzšlo sonce, sva našla pravo smer in v megli dosegla vrh. Takrat sem razumel, zakaj je bela barva čistosti in nedolžnosti, pa tudi smrti.«
V drugi polovici 20. stoletja je pot postajala vse bolj priljubljena, še bolj prepoznavna pa je od leta 2003, ko so prvič izvedli gorski ultramaraton UTMB, danes eno najuglednejših tovrstnih tekmovanj na svetu.
Večina pohodnikov jo prehodi v sedmih do desetih dneh oziroma približno 60 urah. Traso je mogoče prilagoditi svojim sposobnostim in vremenu, na nekaterih odsekih pa jo skrajšati z avtobusi, gondolami ali žičnicami. Med sezono, predvsem od junija do septembra, je precej oblegana. Starejše ocene so govorile o približno 20.000 do 25.000 pohodnikih na leto. Poročilo Amis de l'UTMB Mont-Blanc za sezono 2025 pa navaja podatek, da je od maja do oktobra traso Tour du Mont-Blanc obiskalo od 73.000 do 78.000 pohodnikov. To ne pomeni nujno, da so vsi prehodili celotno krožno pot, saj ocena temelji na štetju prehodov in deležu pohodnikov, ki so se opredelili kot uporabniki TMB.
Večina pohodnikov pot prehodi v sedmih do desetih dneh oziroma približno 60 urah.
Zaradi gneče je treba koče rezervirati več mesecev vnaprej, so pa ob poti številni kampi in bivaki, zato smo se kot ekipa štirih na pot odpravili z lastnimi šotori in vso opremo za spanje. Nahrbtniki so bili težji, a smo imeli več svobode. In več izzivov.
Po krožni poti se pohodniki največkrat podajo v nasprotni smeri urnega kazalca, priljubljeno izhodišče pa je Les Houches pri Chamonixu. To smer smo izbrali tudi mi.
Po krožni poti se pohodniki največkrat podajo v nasprotni smeri urnega kazalca, priljubljeno izhodišče pa je Les Houches pri Chamonixu.
A že naslednji dan je posijalo sonce. Nad Les Houchesom in lesenimi hiškami se je megla dvigala, pred nami pa je bil prvi dan hoje proti Col de Voza in Les Contamines. Predvsem je bil to dan privajanja na približno 16-kilogramski nahrbtnik, ki me je pritiskal navzdol. V vročini smo prehodili več kot 20 kilometrov in zadnji del poti bežali pred nevihto. Zatekli smo se v Bivouac de la Rollaz na dobrih 1500 metrih, v dežju postavili šotore in pojedli prvi topel, dehidriran obrok dneva. Noč brez prhe, pod gozdnimi krošnjami, je bila ena najbolj divjih in prvinskih na celotni poti.
Sledila sta vzpon do koče Rifugio Maison Vieille in spust do Courmayeurja, alpskega mesta v dolini Aoste na južni strani masiva, ene ključnih etapnih točk. Nadaljevali smo po Val Ferret proti koči Bonatti na 2025 metrih. Z njene terase se pogled odpre proti mogočnemu grebenu Grandes Jorasses in ledeniku Fréboudze, enemu najbolj markantnih prizorov italijanskega dela poti. Gora Grandes Jorasses se zdi tako blizu, da bi jo lahko objel.
Zadnji dan je bil preizkus za telo – kot da si je prvič dovolilo biti utrujeno, kot da je prvič priznalo, da ima za sabo že skoraj vso pot. Ob vedno bližjem pogledu na Belo goro sem ugotovila, da me vse bolj vleče k sebi, da mi postaja vse bolj všeč. V njej je nekaj, kar pritegne, ko se človek zave, kako mogočna je.
Četudi TMB ni klasična romarska pot, kakršna je denimo Jakobova, je morda tudi v njej nekaj posebnega: kot romar hodiš okoli gore, jo občuduješ in upaš, da se boš nekoč povzpel nanjo. Bela gora bo, upam, kljub podnebnim spremembam in vse manjšim ledenikom še naprej ostajala bela.
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