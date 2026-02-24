Turistična revija Like, projekt medijskih hiš iz štirih držav

V tretji izdaji turistične revije Like, ki bo v četrtek, 26. februarja, priložena časopisu Delo, sodelujejo medijske hiše iz štirih držav – Slovenije, Hrvaške, Srbije ter Bosne in Hercegovine. Novinarske ekipe Dela, Jutarnjega lista iz Zagreba, Blica iz Beograda in Oslobođenja iz Sarajeva so pripravile zgodbe, s katerimi vabijo obiskovalce k odkrivanju svojih krajev.

Na Ljubljanskem gradu je danes predstavitev obsežne tretje izdaje publikacije, ki je edinstveni primer medijskega sodelovanja v regiji in poglobljeno branje o zanimivih ljudeh, destinacijah, običajih ter dogodkih na 284 straneh. Like 2026 s tem utrjuje sloves turistične biblije območja Zahodnega Balkana.

Pristna in navdihujoča doživetja

»V njej bo vsakdo, prepričan sem, odkril številne zanimive kraje in kotičke, ki jih velja obiskati ali se vanje vračati. Turistična ponudba v širši regiji se krepi, doživetja postajajo čedalje bolj pristna in navdihujoča. Kamorkoli se odpravite, vas čakajo prijazni ljudje, odlična gastronomska ponudba, enkratna doživetja in kulturni presežki. Zelo bogata in raznolika zgodovina, pa tudi prepričljiva sedanjost, ki se je velja naužiti. Da o številnih naravnih lepotah na tem koščku planeta sploh ne govorim,« je povedal Dejan Novaković, v. d. odgovornega urednika Dela in direktor družbe Delo mediji.

Ljudje so bistvo turizma

Jelena Isaković, direktorica založništva v medijski hiši Ringier Srbija, ki izdaja časnik Blic, je poudarila: »Najboljše medijske znamke v regiji smo združile moči, da bi pokazale najboljše, kar ponujamo v turizmu, naravi, kulinariki in kulturi. Tukaj smo, da skupaj povemo zgodbe o ljudeh, ki so bistvo turizma, ki ga izboljšujejo, ustvarjajo in spreminjajo, ter o podjetjih, znamkah in storitvah, ki bi jih morala poznati celotna regija – od Jadranskega morja do Drine ter od Alp do Donave.«

Več kot založniški projekt

»Like ni le založniški projekt, temveč simbol medijskega in gospodarskega sodelovanja ter, kar je preprosta resnica, prostora, ki skupaj potuje in skupaj raste. Turizem je najlepša oblika povezovanja – ljudi, kultur, običajev in okusov. Hrvaška ostaja pomembna destinacija za goste iz Slovenije, Srbije ter Bosne in Hercegovine, vse več hrvaških turistov pa odkriva Beograd, Novi Sad, Ljubljano, slovenska smučišča, Sarajevo, Mostar in gorske vrhove Bosne in Hercegovine,« je naštel Goran Ogurlić, glavni urednik Jutarnjega lista iz Zagreba, in dodal: »Na teh straneh boste našli navdih, skrite bisere in skupni vodnik z več kot dvesto predlogi za kratka potovanja – po 52 iz vsake države. Dodajamo še velike reportaže in avtorske zgodbe iz prve roke o ljudeh, mestih in izkušnjah. Če si delimo preteklost, trge in običaje, zakaj si ne bi delili tudi dobrih nasvetov?«

Zanetiti željo po obisku

Nazadnje so se pridružili še kolegi iz Sarajeva, ki bodo bralcem približali lepote, običaje in ljudi Bosne in Hercegovine. »Z veseljem smo postali del zgodbe Like, trdno prepričani, da bomo lahko skupaj s kolegi iz Slovenije, Hrvaške in Srbije ponosno predstavili neodkrite lepote naših krajev ter v turistih zanetili željo po obisku. Peljali vas bomo v Hercegovino, se povzpeli na Vlašić in olimpijske gore ter odprli vrata v bosanske kotičke vrhunske kulinarike,« napoveduje Vildana Selimbegović, glavna in odgovorna urednica Oslobođenja.

Vaše potovanje po državah, ki ostajajo tesno povezane, se lahko začne z nakupom četrtkovega Dela. Enako darilo bodo istočasno prejeli tudi bralci omenjenih časnikov v Bosni in Hercegovini, na Hrvaškem in v Srbiji, celotna vsebina pa bo dostopna tudi na spletnih straneh sodelujočih medijev.