Rekorden turistični junij, vse bolj zaznaven trend alpskega poletja

Če sodimo po juniju, bo letošnja poletna turistična sezona (spet) rekordna. V tem mesecu so v nastanitvenih obratih našteli 810.000 prihodov turistov in prvič več kot dva milijona prenočitev, obojih je bilo za dva odstotka več kot v lanskem juniju. Opazovani mesec je, kot ugotavlja Statistični urad RS (Surs), presegel do zdaj najuspešnejšega v letu 2022. Največ gostov je, kot običajno, prišlo iz Nemčije, najbolj obiskane občine pa so tudi že stalnica: Ljubljana, Piran in Bled. Vse bolj pa se potrjuje, kot ugotavljajo tudi statistiki, trend alpskega poletja.

Med vsemi gosti nastanitvenih obratov je bilo za slabo četrtino Slovencev; njihovih prihodov je bilo skoraj 158.000, kar je za odstotek več kot leto prej. Ustvarili so nekaj manj kot 454.000 prenočitev, za dva odstotka več kot v lanskem istem obdobju. Tako kot junija 2025 so največkrat bivali v občini Piran, kjer so nanizali 68.000 prenočitev ali 15 odstotkov vseh junijskih.

Prihodov tujih turistov je bilo po podatkih Sursa nekaj več kot 652.000, ustvarili so prenočitev skoraj 1,6 milijona, največ v prestolnici, sledili sta občini Bled in Piran.

Manj Nemcev in Avstrijcev, več Britancev

Junija so spet prevladovali gosti iz Nemčije. Ustvarili so skoraj petino vseh tujih prenočitev ali nekaj več kot 276.000, toda to je bilo za 18 odstotkov manj kot v letu prej. Med njihovimi najbolj priljubljenimi občinami pri nas je poleg Ljubljane in Pirana Bovec. Na drugem mestu so iz Avstrije z 118.000 prenočitvami (sedem odstotkov manj kot v letu prej), največ v Piranu, Izoli in Ljubljani.

FOTO: Jure Eržen

Sledili so turisti iz Češke, Združenega kraljestva in Poljske. Vsi so ustvarili več prenočitev kot leto prej. Gostov iz Češke in Poljske je bilo za petino več, z Otoka pa za dobro četrtino. Največ so prenočili v občinah Bled, Ljubljana in Bohinj.

Raje v gore kot na morje

Občine, okrožene z vršaci, so tudi letos generator turističnega obiska. Vsega skupaj so na teh območjih prešteli skoraj 731.000 prenočitev ali 37 odstotkov vseh, tradicionalno so izstopale Bled, Bohinj in Kranjska Gora. Za njimi so obmorske in zdraviliške občine (pri prvih 19 odstotkov in pri drugih 15 odstotkov prenočitev) ter Ljubljana s prav tako 14 odstotki prenočitev.

Domači turisti so se največkrat odločili za zdraviliške občine, junija so tam ustvarili več kot polovico vseh prenočitev v tovrstnih občinah. Tuji turisti pa so največkrat prespali v Ljubljani, kjer so prispevali 96 odstotkov vseh prenočitev.

Med gorskimi občinami še vedno izstopa Bled. FOTO: Blaž Samec

V primerjavi z lanskim junijem so na Sursu največjo rast števila prenočitev zaznali v gorskih občinah (za 5 odstotkov), sledile so zdraviliške (za dva odstotka) in Ljubljana (za odstotek več). V nasprotju s tem jih je bilo manj v obmorskih občinah, kar po ugotovitvah Sursa potrjuje trend tako imenovanega alpskega poletja, ko se turisti namesto za vroča obmorska letovišč odločajo za gorske destinacije z zmernejšimi temperaturami. Število prenočitev se je tako med tremi najbolj obiskanimi gorskimi občinami – Bled, Bohinj in Kranjska Gora – povečalo, najbolj v slednji (za 12 odstotkov), sledila sta Bohinj (za deset odstotkov) in Bled (za osem).

Največ prenočitev v hotelih

Turisti so junija največkrat prebivali v hotelih ustvarili – 38 odstotkov prenočitev, kar je nekaj več kot 759.000 ali približno toliko kot pred enim letom. Sledili so zasebne sobe, apartmaji in hiše s 26 odstotki prenočitev, pri čemer so zaznali devetodstotno rast. Tuji turisti so ustvarili 88 odstotkov tovrstnih prenočitev.

V kampih so prešteli 18 odstotkov vseh prenočitev, sicer za sedem odstotkov manj kot lani. Tuji gosti so prispevali tri četrtine, največ iz Nemčije, ki so v kar 35 odstotkih za kraj prebivanja med počitnicami pri nas izbrali kampe.

Še pogled skozi celotno letošnje leto: med januarjem in junijem je bilo v Sloveniji skoraj tri milijone turističnih prihodov in 7,3 milijona prenočitev, prvih je bilo za pet, drugih pa za šest odstotkov več kot v tem obdobju leto prej.