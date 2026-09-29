Umetna inteligenca načrtuje potovanja: kako to vpliva na delo vodnikov?

Skoraj dve tretjini sodelujočih v raziskavi, ki jo je opravil Booking, je navedlo, da so v povezavi z dopustom že uporabljali umetno inteligenco, skoraj vsi pri načrtovanju potovanj. Kako bo to vplivalo na delo turističnih vodnikov in turističnih agencij? Gorazd Skrt, predsednik Združenja turističnih vodnikov, ne kaže zaskrbljenosti, saj si potniki na potovanjih predvsem želijo stika z ljudmi. Podobno tudi v agencijah ne opažajo, da bi umetna inteligenca zmanjševala povpraševanje, se pa spreminja način, kako se ljudje lotijo iskanja počitnic in potovanj. Kot je poudaril Gorazd Skrt, je umetna inteligenca nedvomno navzoča v naših življenjih, z njo si navsezadnje pomagajo turistični vodniki, nedvomno pa si tudi turisti. V tem ne vidi posebne težave: »Ne mislim, da bi to lahko jemalo delo ...