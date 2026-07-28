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    Potovanja

    Gora grških bogov in plaže v Normandiji med novinci na Unecovem seznamu

    Odbor za svetovno dediščino seznam še dopolnjuje. Zaradi vojn, nasilja in podnebnih sprememb vse več znamenitosti tudi ogroženih.
    Olimp je z 2918 metri najvišja gora v Grčiji in dom grških bogov. Foto Angelos Tzortzinis/AFP
    Galerija
    Olimp je z 2918 metri najvišja gora v Grčiji in dom grških bogov. Foto Angelos Tzortzinis/AFP
    Simona Bandur
    28. 7. 2026 | 05:00
    5:26
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    Mitska grška gora Olimp in plaže v Normandiji, kjer so se 6. junija 1944 izkrcale zavezniške sile in začele ofenzivo za osvoboditev zahodne Evrope izpod nacistične Nemčije, so med najbolj znanimi znamenitostmi, po novem vpisanimi na Unescov seznam svetovne dediščine. Na njem je 1270 območij iz 170 držav, Unescov odbor za svetovno dediščino na svojem 48. zasedanju v Južni Koreji preverja vsega skupaj 30 nominacij.

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    Izrael znova poškodoval Unescovo svetovno dediščino v Tiru

    Grški gorski masiv Olimp, ki se s svojim nosom, kakor bi lahko prevedli ime najvišjega vrha Mitikas, dviga 2918 metrov visoko, je v grški mitologiji veljal za domovanje dvanajstih olimpskih bogov ter sedež Zevsa, njihovega vrhovnega boga; miti o njih so močno zaznamovali svetovno kulturno dediščino. V neki drug panteon, panteon svetovnih znamenitosti, je vpisan po kar 12 letih čakanja na začasnem seznamu, zato so se na odločitev, ki jo je Unescov odbor sprejel v nedeljo, v domovini odzvali skoraj evforično, so poročali svetovni mediji.

    Z bogovi velja ostati v dobrih odnosih

    Georgios Kumucakos, vodja grške delegacije pri Unescu v Južni Koreji, je ob tem poudaril, da je vpis zagotovilo za ohranitev območja. »Potrjuje našo neomajno zavezanost varovanju gore Olimp v korist sedanjih in prihodnjih generacij,« je dejal. »Kot nas modro opominja grška mitologija, je vedno najbolje ostati v dobrih odnosih z bogovi.« Župan Evangelos Geroliolios je po poročanju Guardiana poudaril, da je uvrstitev gore Olimp na Unescov seznam svetovne dediščine lokalnim oblastem naložila večjo odgovornost za zaščito lokalnega okolja, ne le zaradi grške mitologije, ampak tudi zaradi izjemne biotske raznovrstnosti območja. Območje, leta 1938 razglašeno za narodni park, je namreč pod vse večjim pritiskom turizma.

    Plaže v Normandiji, kjer so se zavezniške sile izkrcale 6. junija 1944. Foto Federico Scoppa/AFP
    Plaže v Normandiji, kjer so se zavezniške sile izkrcale 6. junija 1944. Foto Federico Scoppa/AFP

    Še nekateri drugi vpisi

    Poleg omenjenih znamenitosti je Unescov odbor za dediščino na seznam dediščine z izjemno vrednostjo za človeštvo do včeraj med drugim uvrstil starodavni japonski prestolnici Asuko in Fudživaro, južnosudansko pokrajino Boma - Badingilo, kjer poteka ena največjih migracij kopenskih sesalcev na svetu, zgodovinska gledališča regije Marke v Italiji, kompleks kraljevih trdnjav v Languedocu v Franciji, 13 arhitekturnih del Alvarja Aalta na Finskem, stanovanjsko naselje Zehlendorf v Berlinu, grad Alamut v Iranu, kolonialne plantaže (roças) na Svetem Tomažu in Princu, modernistično arhitekturo Taškenta ...

    Podobno kot Grki za vpis Olimpa so si tudi Francozi lep čas, od leta 2008, prizadevali za vpis z znamenitimi plažami, na katere se je pred dobrimi 82 leti izkrcalo več kot 150.000 zavezniških vojakov. Območje, ki zajema plaže Utah, Omaha, Gold, Juno in Sword ter pečino Pointe du Hoc, vsebuje, kot so poudarili Unescovi ocenjevalci, obsežne ostanke nemških utrdb, vidne sledi bombardiranja in potopljenih ladij, kar je dokaz zgodovinskega dogodka, ki je omogočil vrnitev svobode in naznanil trajen mir na evropski celini. Stalni predstavnik države pri Unescu Ahlem Gharbi je odločitev pospremil z izjavo, da ima še posebej veliko težo v času takšnih mednarodnih napetosti.

    Hervé Morin, predsednik regije Normandija, je poudaril, da je vpis na Unescov seznam izjemno priznanje za vojake, ki so toliko žrtvovali za poraz nacizma, a podobno kot grški uradniki spomnil, da je to tudi velika odgovornost. »Zavezuje nas, da območje ohranimo, ga zaščitimo, še bolj cenimo in promoviramo njegovo vrednost.«

    Ogrožena dediščina

    Znamenite peščene plaže so namreč, kot je že pred časom opozoril Mednarodni svet za spomenike in spomeniška območja (Icomos), ki svetuje Unescu, ogrožene zaradi turizma, dviga morske gladine in drugih posledic podnebnih sprememb ter načrtovane gradnje vetrnih elektrarn v bližini.

    Kot namreč kažejo izkušnje, je meja med uvrstitvijo na seznam svetovne dediščine in dediščine v nevarnosti lahko tanka. Letos je Unesco na slednjega dodal šest območij.

    Na seznam ogrožene dediščine je Unesco letos dodal starodavno mesto Tir v Libanonu. Foto Mahmoud Zayyat/AFP
    Na seznam ogrožene dediščine je Unesco letos dodal starodavno mesto Tir v Libanonu. Foto Mahmoud Zayyat/AFP

    Tri so bila nanj uvrščena hkrati s prvim vpisom na seznam svetovne dediščine, to so južnosudanska pokrajina Boma - ​Badingilo zaradi krivolova, gradovi na gori Amel v Libanonu zaradi oboroženih spopadov in Sebastia na Zahodnem bregu zaradi izraelskega nasilja. Tri pa so dodatno dobila status ogrožene dediščine: staro mestno jedro Paramariba v Surinamu, zgodovinsko mesto ​Herson na Krimu, ki velja za eno najpomembnejših arheoloških najdišč v črnomorski regiji, ter ostaline znamenitega feničanskega mesta Tir v Libanonu. Na seznamu svetovne dediščine v nevarnosti je 58 znamenitosti.

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    Šport

    NogometTourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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