Urad predsednika v spalnici cesarice Marije Terezije

V nadaljevanju preberite:

Ko avstrijski predsednik v svojih delovnih prostorih sprejme visoke goste iz drugih držav, tiskovno konferenco priredi v sobi, ki je bila nekoč spalnica Marije Terezije, vse od leta 1740 do leta 1780, ko je umrla. Pravijo, da je bila to tudi njena delovna soba. Sedeč v postelji – seveda popolnoma oblečena – se je avstrijska cesarica z ministri in drugimi sodelavci pogovarjala tudi o državnih in drugih pomembnih zadevah.

Kako danes zgleda pisarna šefa države in kako vse se ga uporablja? Kakšna je notranjost kompleksa Hofburg in katere organizacije delujejo v njem?