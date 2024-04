V Benetkah od danes vstopnina za dnevne obiskovalce

V Benetkah dnevnim obiskovalcem od danes zaračunavajo pet evrov vstopnine za obisk mesta. To je prvi tovrstni primer na svetu, zanj pa so se mestne oblasti odločile, da bi začeli uravnavati število turistov znamenitega mesta na vodi. Obiskovalci bodo morali vstopnino plačati le ob določenih dnevih – od danes do 5. maja in nato vse konce tedna do sredine julija, in sicer med 8.30 in 16. uro. Izjema bo konec tedna 1. in 2. junija, ko je v Italiji dan republike.

Vstopnino lahko obiskovalci plačajo prek portala mesta Benetke, pri čemer prejmejo QR-kodo, ki jo bodo na najpomembnejših točkah v mestu preverjali inšpektorji. Za obisk manjših otokov Murano, Burano in Torcello v bližini mesta plačilo vstopnine ni potrebno.

Gneča v času pustnega festivala v zadnjih dneh letošnjega januarja. FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters

Plačila bodo oproščeni prebivalci Benetk, vsi, ki so rojeni v beneški občini, lastniki nepremičnin v mestu, študenti in zaposleni. Za otroke, mlajše od 14 let, invalide in njihove spremljevalce, kot tudi tiste, ki v mestu prenočijo, bo veljala obveznost rezervacije, a jim vstopnine ne bo treba plačati. Turiste, ki jih bodo ujeli brez vstopnice, čaka kazen od 50 do 300 evrov.

Za uvedbo vstopnic za dnevne turiste so se odločili novembra lani, potem ko so leta razpravljali o tem, kako najbolje urediti pretiran naval izletnikov v mesto. To je sicer še vedno poskusni ukrep, do konca leta bodo nato sprejeli odločitev, ali bo takšna ureditev trajna.

Po besedah beneškega župana Luigija Brugnara gre za eksperiment, prvi te vrste na svetu, ki pa je za marsikoga sporen. Brugnaro zatrjuje, da njihov cilj ni pobiranje denarja, ampak preprečiti, da bi mesto klonilo pod številom obiskovalcev. Po nekaterih ocenah je lani Benetke obiskalo približno 15 milijonov turistov, središče pa ima sicer manj kot 50.000 stalnih prebivalcev. Na vrhuncu sezone ga na dan obišče več kot dvakrat toliko turistov.

Denar, ki ga bodo dobili s pobiranjem vstopnine, nameravajo nameniti za vzdrževanje mesta, je še zagotovil župan.